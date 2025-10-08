Cât costă să ridici o casă din BCA de 100 de mp, în toamna lui 2025

În toamna anului 2025, românii care visează la propria locuință se confruntă cu aceleași întrebări esențiale: Cât costă să construiesc o casă? și Este mai rentabil să ridic o locuință nouă decât să cumpăr una gata făcută? În contextul inflației persistente, al creșterii prețurilor la materiale și al lipsei de forță de muncă în construcții, ridicarea unei case din BCA de aproximativ 100 de metri pătrați presupune o investiție semnificativă, dar încă realizabilă pentru o familie cu venituri medii.

Prețurile generale pentru casă din BCA de 100 de mp

Blocurile de BCA (beton celular autoclavizat) continuă să fie una dintre cele mai populare opțiuni pentru zidărie, datorită izolației termice bune, greutății reduse și costurilor accesibile. În toamna lui 2025, un metru cub de BCA costă, în medie, între 420 și 480 de lei, în funcție de producător și zonă. Manopera pentru zidărie variază între 250 și 350 de lei/mc, ceea ce menține BCA-ul într-o zonă competitivă față de alternative precum cărămida Porotherm sau zidăria ceramică.

Prețurile generale pentru construcții au crescut ușor față de 2024, în special din cauza scumpirii cimentului, fierului și lemnului. Astfel, ridicarea unei case „la roșu” ajunge la 170–240 euro/mp, în timp ce o construcție „la cheie” poate depăși 500 euro/mp, în funcție de nivelul de finisaje.

Cât costă, concret, o casă de 100 mp?

Pentru o locuință de 100 mp utili (aproximativ 120 mp construiți), costurile pot fi împărțite astfel:

La roșu (structură, zidărie, acoperiș): între 40.000 și 60.000 de euro, adică aproximativ 200.000–300.000 lei.

La gri (cu instalații și tencuieli interioare): între 60.000 și 90.000 de euro.

La cheie (gata de locuit): între 90.000 și 120.000 de euro, echivalentul a 450.000–600.000 lei, în funcție de materialele alese și manopera locală.

Aceste prețuri includ atât materialele, cât și costurile de execuție, însă nu acoperă proiectarea, autorizațiile, racordarea la utilități sau amenajările exterioare, care pot adăuga între 5.000 și 15.000 de euro suplimentar.

Ce influențează costul final

Diferențele mari de preț se explică prin factori multipli. Zona geografică joacă un rol important: în București, Cluj sau Brașov, manopera este cu 20–30% mai scumpă decât în localitățile mici. De asemenea, grosimea pereților, tipul de acoperiș, nivelul termoizolației și calitatea finisajelor pot ridica semnificativ costul final. O casă cu un acoperiș simplu, finisaje medii și tâmplărie PVC cu geam tripan va fi, în mod realist, mai accesibilă decât una cu detalii arhitecturale complexe și finisaje premium.

În 2025, construirea unei case din BCA de 100 mp rămâne o investiție de cel puțin 40.000 de euro, dacă se merge pe o variantă de bază „la roșu”, și poate urca până la 120.000 de euro pentru o casă complet finisată și racordată la utilități. Deși costurile nu sunt mici, avantajul unei case pe pământ, eficiente energetic și personalizate după nevoile proprii, continuă să atragă tot mai mulți români către visul de a-și ridica propria locuință.