Cât costă să irigi un hectar de porumb? Calculul făcut de un fermier român

Porumbul este una dintre cele mai cultivate plante din România, însă succesul unei recolte depinde de multe ori de un factor greu de controlat: apa. În anii secetoși, irigațiile devin esențiale pentru a asigura un randament bun, dar costurile asociate acestui proces ridică multe semne de întrebare pentru fermieri. Un agricultor român a explicat concret ce presupune irigarea unui hectar de porumb și care sunt cheltuielile reale cu apa, energia și întreținerea sistemelor.

Consumul de apă necesar pentru un hectar de porumb

Porumbul este o cultură cu un necesar ridicat de apă, în special în perioada de vegetație maximă, atunci când plantele se află în faza de formare a știuleților. Potrivit calculelor făcute de fermierul român, pentru un hectar este nevoie, în medie, de 3.000 până la 5.000 de metri cubi de apă pe sezon, în funcție de condițiile meteo și de tipul de sol.

În anii cu precipitații reduse, aportul natural de apă nu este suficient, iar sistemele de irigații devin singura soluție. Astfel, un hectar de porumb poate necesita chiar și 10-12 udări pe sezon, fiecare aplicare având un consum de 300-500 metri cubi de apă.

Costurile cu energia și pomparea apei

Una dintre cele mai mari cheltuieli pentru fermieri o reprezintă energia electrică sau motorina necesară pentru pomparea apei. În funcție de sursa de apă și de tipul instalației, costurile pot varia semnificativ.

Fermierul explică faptul că, în cazul folosirii energiei electrice, consumul pentru un hectar ajunge la 1.000 – 1.500 lei pe sezon, iar în cazul pompelor pe motorină, costurile cresc la 1.800 – 2.200 lei, din cauza prețului carburantului.

Investițiile în sistemele de irigații

Pe lângă costurile directe cu apa și energia, un agricultor trebuie să ia în calcul și investițiile inițiale în sistemele de irigații. Un sistem clasic cu tamburi și aspersoare poate costa între 4.000 și 6.000 de euro pe hectar, în timp ce instalațiile prin picurare, mult mai eficiente, dar și mai scumpe, pot depăși 8.000 de euro pe hectar.

Deși investiția este una semnificativă, mulți fermieri consideră că ea se amortizează în câțiva ani, având în vedere că un hectar de porumb irigat poate aduce o producție dublă sau chiar triplă față de unul lăsat doar la mila ploii.

Cât costă în total irigarea unui hectar de porumb

Punând cap la cap toate cheltuielile, fermierul român a ajuns la un calcul estimativ: între 2.000 și 3.000 de lei pe sezon pentru fiecare hectar, doar pentru partea de apă și energie. La acestea se adaugă costurile de întreținere ale instalațiilor, dar și amortizarea investiției inițiale.

Astfel, irigarea nu este deloc o cheltuială mică, dar, în contextul schimbărilor climatice și al secetei tot mai frecvente, reprezintă o condiție esențială pentru a obține producții sigure și stabile.

Cultura porumbului rămâne una dintre cele mai importante pentru agricultura românească, dar provocările legate de apă sunt tot mai mari.