01 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Astăzi este ultima zi pentru documentele APIA de rentă viageră. Ce obligații au fermierii din România

Actualitate
Astăzi este ultima zi pentru documentele APIA de rentă viageră. Ce obligații au fermierii din România

Fermierii care beneficiază de rentă viageră agricolă trebuie să știe că 1 septembrie 2025 este ultima zi în care își pot depune documentele pentru vizarea anuală a carnetului de rentier. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că termenul este valabil pentru toți beneficiarii, indiferent dacă aleg să transmită actele personal, prin reprezentant sau prin mijloace electronice.

Vizarea anuală a carnetului de rentier este condiția esențială pentru ca fermierii să primească renta viageră aferentă anului 2024. Aceasta se poate face la sediile Centrelor Județene APIA, la Centrul Municipiului București, prin poștă/curier sau, în anumite cazuri, prin email. În cazul vizării electronice, este necesar ca documentele să fie transmise pe adresa de e-mail a centrului unde se află dosarul, iar confirmarea se face ulterior prin contact telefonic cu funcționarii APIA.

Actele necesare pentru vizarea rentei viagere

Pentru obținerea vizei anuale, rentierii agricoli sau împuterniciții lor trebuie să prezinte următoarele documente:

  • carnetul de rentier agricol (în original);
  • actul de identitate al solicitantului;
  • decizia de la comisia de expertiză medicală pentru pensionații pe caz de boală (gradele I sau II), respectiv decizia de pensionare la limită de vârstă în cazul transformării pensiei de invaliditate;
  • procură notarială/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, dacă documentele sunt depuse prin reprezentant legal;
  • contractele de arendare încheiate conform legislației (anterior sau ulterior datei de 1 octombrie 2011);
  • extras de cont pe numele rentierului (opțional, dar util pentru plata prin virament bancar);
  • declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Normele metodologice.

Pentru că carnetul de rentier trebuie depus obligatoriu în original , cererea nu poate fi transmisă exclusiv online și este necesară prezentarea sau expedierea documentului prin curier sau poștă.

Ce se întâmplă în cazul decesului rentierului

Dacă beneficiarul rentei viagere decedează, suma aferentă perioadei de până la data decesului poate fi încasată de către moștenitori. Pentru aceasta, aceștia trebuie să depună o cerere de moștenitor, însoțită de documentele justificative, până cel târziu la 15 octombrie 2025 .

Dosarul trebuie să includă carnetul de rentier al defunctului (în original), certificatul de deces, actele care dovedesc calitatea de moștenitor, copii ale actelor de identitate și, după caz, o declarație notarială din partea celorlalți moștenitori prin care aceștia își dau acordul pentru încasarea rentei. Plata rentei viagere agricole se face într-o singură tranșă anuală, până la 30 noiembrie 2025 , prin mandat poștal sau prin virament bancar.

În acest fel, APIA subliniază că respectarea termenelor este vitală pentru fermieri și familiile acestora, întrucât depășirea limitelor stabilite poate duce la pierderea dreptului de încasare a rentei viagere pentru anul în curs.

