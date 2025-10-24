Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 14:58
de Badea Violeta

Cât costă să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C. Simulare de consum lunar
Cat platesti pentru a mentine 21°C in apartament cu o centrala pe gaz. Sursa foto: Profimedia

Menținerea unui apartament confortabil, la o temperatură constantă de 21°C, presupune un consum atent de energie și o planificare corectă a cheltuielilor. Costul lunar depinde de mai mulți factori, printre care suprafața locuinței, eficiența centralei, izolația termică și prețul gazului în regiunea respectivă. Printr-o simulare realistă, proprietarii pot estima cheltuielile și pot identifica metode de economisire fără a compromite confortul.

Care sunt factorii care influențează consumul de gaz

Suprafața apartamentului reprezintă primul element determinant. Pentru un apartament de 50 mp, cu izolație medie, centrala va consuma lunar între 120 și 180 m³ de gaz, în funcție de temperaturile exterioare.

Într-un apartament de 60 mp, consumul urcă la aproximativ 140–210 m³, iar în cazul unui apartament de 80 mp, poate ajunge la 180–270 m³.

Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere

Eficiența centralei termice influențează direct costul: centralele moderne, cu eficiență de peste 90%, reduc cantitatea de gaz necesară pentru menținerea temperaturii constante.

Izolația termică a locuinței este la fel de importantă. Ferestrele cu geam termopan, pereții bine izolați și ușile etanșe reduc pierderile de căldură, ceea ce se traduce prin consum mai mic și facturi mai accesibile.

La polul opus, apartamentele vechi, cu pierderi semnificative de căldură, pot genera costuri cu până la 30–40% mai mari decât media estimată.

Cât plătești lunar pentru 21°C într-un apartament standard

Pornind de la un preț mediu al gazului de aproximativ 1,35 lei/kWh în 2025, un apartament de 50 mp poate înregistra o factură lunară între 250 și 380 lei, în condiții normale de iarnă.

Pentru 60 mp, costurile cresc la 300–450 lei, iar pentru 80 mp, între 380 și 600 lei. Aceste valori reprezintă estimări orientative și pot varia în funcție de gradul de utilizare, temperaturile exterioare și eventuale fluctuații ale prețului gazului.

Economiile se pot obține prin reglarea termostatului și prin programarea centralelor pentru a menține temperaturi mai scăzute pe timpul nopții sau în intervalele când apartamentul nu este utilizat.

Folosirea unor termostate inteligente sau a sistemelor de monitorizare a consumului poate optimiza încălzirea și reduce semnificativ cheltuielile.

Ce soluții există pentru reducerea costurilor fără a sacrifica confortul

O metodă eficientă este instalarea de centrale în condensare sau de centrale cu reglare automată a temperaturii, care adaptează consumul de gaz în funcție de necesitățile reale.

De asemenea, verificarea regulată a instalației și curățarea radiatoarelor contribuie la eficiența sistemului. În plus, izolația suplimentară a ferestrelor și ușilor poate reduce pierderile de căldură cu până la 20%, generând economii semnificative.

Astfel, menținerea unui apartament la 21°C este realizabilă atât din punct de vedere al confortului, cât și al costurilor, cu o planificare atentă a consumului și prin implementarea unor soluții eficiente energetic.

