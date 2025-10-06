Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate

Ultima ora
Deschiderea unui proces de moștenire este un pas inevitabil după decesul unei persoane apropiate, mai ales atunci când există mai mulți moștenitori sau bunuri care trebuie împărțite. În 2025, costurile pentru astfel de demersuri legale au crescut semnificativ, atât din cauza majorării onorariilor notariale, cât și a tarifelor percepute de instanțe și avocați. Iată ce sume trebuie pregătite și cum se calculează taxele în funcție de valoarea moștenirii.

Procedura la notar – primul pas pentru succesiune

În România, moștenirea se dezbate mai întâi la notar, care stabilește masa succesorală (bunurile, terenurile, conturile bancare etc.) și moștenitorii legali. Taxele notariale nu sunt fixe, ci variază în funcție de valoarea bunurilor declarate.

Pentru un apartament de 80.000 de euro, de exemplu, costul total al actelor de succesiune se poate încadra între 1.200 și 2.000 de lei, incluzând onorariul notarului și taxa pentru certificatul de moștenitor. La bunurile cu valoare mai mare, tariful crește progresiv, ajungând la câteva mii de lei.

La aceste costuri se adaugă și onorariile pentru extrasele de carte funciară (aproximativ 40–100 lei pentru fiecare imobil), taxele pentru copii legalizate ale actelor și onorariul de evaluare în cazul bunurilor imobile, care poate fi între 300 și 800 de lei.

Când se ajunge în instanță

Dacă moștenitorii nu reușesc să ajungă la un acord sau există neclarități legate de împărțirea bunurilor, succesiunea poate fi tranșată în instanță. În acest caz, apare o nouă serie de cheltuieli.

Taxa judiciară de timbru pentru acțiunile privind moștenirea se calculează în funcție de valoarea bunurilor succesorale, fiind de regulă 3% din valoarea masei succesorale (conform OUG nr. 80/2013). Astfel, pentru o moștenire estimată la 100.000 de lei, doar taxa de timbru va fi de 3.000 de lei.

La aceasta se adaugă onorariul avocatului, care variază în funcție de complexitatea cazului și de durata procesului. În general, un avocat specializat în drept succesoral percepe între 2.000 și 7.000 de lei, uneori chiar mai mult dacă litigiul se întinde pe o perioadă lungă.

Dacă este nevoie de expertize imobiliare pentru evaluarea bunurilor, acestea pot adăuga încă 1.000–2.500 de lei la costurile totale.

Alte cheltuieli importante

Pe lângă taxele oficiale, moștenitorii trebuie să țină cont și de costurile administrative:

  • Certificatul de deces și alte documente de la Starea Civilă (aprox. 50 lei);
  • Traduceri legalizate pentru actele eliberate în străinătate (50–100 lei/pagină);
  • Impozitul pe moștenire, aplicabil dacă procedura are loc la mai mult de 2 ani de la deces, reprezentând 1% din valoarea bunurilor moștenite.

Înainte de a demara procedurile, este recomandat ca moștenitorii să pregătească toate actele de proprietate, certificatele de naștere și căsătorie, actele de identitate și, dacă este cazul, testamentul. În lipsa acestora, procedura poate dura luni întregi, crescând costurile.

De asemenea, este important de știut că moștenirea se poate dezbate doar după 15 zile de la deces și că toți moștenitorii trebuie să fie prezenți la notar sau reprezentați prin procură legalizată.

