24 oct. 2025 | 12:25
de Badea Violeta

Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje

Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
Ce suma este necesara pentru un duplex in 2025. Sursa foto: Anuntul Telefonic

Planificarea bugetului pentru un duplex în 2025 implică evaluarea atentă a tuturor etapelor construcției, de la fundație și structură până la finisaje și utilități. Costurile pot varia semnificativ în funcție de suprafață, materialele alese și standardele de calitate, astfel încât un calcul detaliat este esențial pentru orice investitor.

Care sunt costurile pentru fundație și structură

Fundația reprezintă baza oricărei construcții și poate influența semnificativ bugetul final. În 2025, pentru un duplex cu o suprafață de aproximativ 120–150 mp, costul fundației și al structurii de rezistență poate varia între 40.000 și 70.000 de euro, în funcție de tipul solului, tehnologia utilizată și complexitatea proiectului.

Structura clădirii include zidăria, planșeele, grinzi și stâlpi, precum și acoperișul. Materialele de calitate medie, cum ar fi cărămida sau blocurile ceramice combinate cu beton armat, sunt preferate pentru durabilitate și rezistență. Alegerea unor materiale premium poate crește semnificativ costul, însă aduce beneficii pe termen lung în ceea ce privește eficiența energetică și întreținerea.

Cât costă instalările și finisajele interioare

Instalațiile electrice, sanitare și de încălzire reprezintă următorul segment important al bugetului. În medie, acestea pot adăuga 10.000–20.000 de euro la costul total, în funcție de complexitatea sistemelor și de tehnologiile alese, cum ar fi centralele pe gaz, pompe de căldură sau sisteme inteligente de încălzire.

Finisajele interioare – parchet, gresie, faianță, vopsea, uși și feronerie – pot varia între 15.000 și 30.000 de euro, în funcție de standardul dorit. Alegerea unor materiale premium sau a unor soluții personalizate pentru bucătărie și băi poate crește semnificativ costul, dar conferă și un plus de valoare proprietății.

Ce alte cheltuieli trebuie incluse în bugetul final

Pe lângă fundație, structură, instalații și finisaje, bugetul pentru un duplex în 2025 trebuie să includă și costurile pentru autorizații, proiecte tehnice, racorduri la utilități și amenajarea exterioară. Acestea pot adăuga între 5.000 și 15.000 de euro la costul total.

În total, un duplex mediu poate ajunge să coste între 70.000 și 135.000 de euro, în funcție de materialele și finisajele alese, precum și de zona în care este construit.

O planificare detaliată și o evaluare atentă a etapelor construcției sunt esențiale pentru a evita depășirea bugetului și pentru a obține un rezultat durabil și confortabil.

Astfel, construirea unui duplex în 2025 necesită o abordare complexă și calculată, luând în considerare toate elementele, de la fundație până la cele mai mici detalii interioare, pentru a garanta atât confortul locatarilor, cât și sustenabilitatea investiției.

