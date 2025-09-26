Cât costă revizia unei centrale termice înainte de iarna 2025-2026 și cum îți poate salva sute de lei la facturi

Pe măsură ce iarna se apropie, revizia centralei termice devine una dintre acele operațiuni necesare pe care nu merită să le amâni. O centrală prea murdară sau neîntreținută poate funcționa ineficient, ceea ce duce la consum mai mare de combustibil — și implicit la facturi mai mari. În rândurile de mai jos îți oferim informații actuale, orientative, despre costurile pentru revizia unei centrale în 2025, ce cuprinde aceasta, de ce merită să o faci, și cum poți obține economii importante.

De ce este necesară revizia centralelor termice?

O centrală termică este un echipament complex: componentele ei — arzător, schimbător de căldură, supape, circuite interne — pot acumula depuneri, se pot uza, sau se pot decalibra în timp. Revizia periodică ajută la:

detectarea problemelor înainte de a deveni grave

restabilirea eficienței energetice (centrala funcționând mai corect consumă mai puțin combustibil)

prelungirea duratei de viață a echipamentului

siguranță sporită (evitarea scurgerilor de gaze sau defecțiunilor grave)

În România, potrivit specialiștilor, costurile pentru revizia unei centrale pe gaz în 2025 variază, de regulă, între 200 și 400 lei.

Alte tipuri de centrale — electrice, pe lemne — implică costuri diferite din cauza procedurilor specifice: centralele electrice pot necesita între 150 și 300 lei, iar cele pe lemne între 300 și 600 lei, dacă includ curățări detaliate și verificări suplimentare.

Ce cuprinde, de fapt, revizia centralelor termice?

O revizie completă include adesea:

Inspecție vizuală și audit intern

Se verifică starea exterioară, piesele vizibile, precum țevi, conducte, rezervoare. Se ascultă zgomotele pentru semne de vibrații anormale.

Testare funcțională

Se testează funcționarea în condiții reale: pornirea centralei, sistemele de control, modul în care răspunde la solicitările de căldură.

Curățarea componentelor

Se curăță arzătorul, schimbătorul de căldură, filtrele, supapele, eventualele zone cu depuneri sau praf.

Verificarea presiunii și ajustare

Se reglează presiunea apei, se verifică vasul de expansiune, se controlează abaterile de presiune.

Măsurarea nivelului de noxe

Este adesea parte din verificarea emisiei garanției că sistemul respectă normele de mediu.

Întocmirea documentelor

Un raport al stării centralei, fișa de intervenție, eventual autorizare ISCIR sau alte avize cerute de legislație.

Exemple de tarife reale în 2025

Iată câteva exemple actuale de tarife publicate de firme de service din România:

În București, un service local oferă verificare tehnică periodică/autorizare funcționare — 200 lei, iar revizia centralei termice tot 200 lei.

Mondo Instal (Brașov) afișează: Revizie Tehnică + Curățare centrală – 380 lei; Revizie instalație utilizare gaz – 450 lei (cu cost suplimentar pentru punct de ardere).

Meraterm oferă un pachet complet — revizie tehnică plus eliberare autorizație ISCIR pe doi ani — pentru 250 lei, TVA inclus.

ENGIE, în pachetele sale, propune: revizie centrală termică de până la 35 kW la 220 lei (fără verificare periodică), iar dacă revizia este combinată cu verificare tehnică periodică — 526 lei.

Pe portaluri de prețuri (HomeRun), se găsesc oferte între 250 și 450 lei pentru o revizie standard.

Aceste date arată că, în 2025, pentru o centrală pe gaz, un preț rezonabil de revizie se încadrează între ~200 și ~400 lei, în funcție de amplasare, tipul centralei și complexitatea intervenției.

Cum te poate salva revizia sute de lei la facturile de iarnă

Să luăm un scenariu simplificat: centrala funcționează cu un randament redus din cauza impurităților, ceea ce duce la un consum suplimentar de 10–15 %. Dacă factura de gaz pentru un sezon de iarnă era estimată la 4.000 lei, o economie de 10 % înseamnă 400 lei salvați. Chiar dacă revizia costă, să zicem, 300 lei, rămâi cu un beneficiu net de 100 lei — și, pe lângă asta, ai siguranță și longevitate.

Mai mult, o centrală bine întreținută suferă defecte mai rare, iar reparațiile majore sunt mai costisitoare decât reviziile periodice.

Când și cum să faci revizia

Momentul ideal: toamna, înainte de sezonul rece, este varianta optimă.

Frecvența legală: verificarea tehnică periodică (VTP) se cere la cel mult 2 ani, conform legislației din România.

Alegerea firmei: optează pentru servicii autorizate ANRE / ISCIR. Cere referințe, recenzii, cere detalii despre ce include intervenția.

Documentația: solicită raportul scris, bon fiscal, fișa de intervenție — sunt importante dacă apar controale sau dacă ai nevoie de justificări.

Dacă te întrebi cât costă revizia unei centrale termice înainte de iarna 2025-2026, estimarea realistă pentru o centrală pe gaz este între 200 și 400 lei, în funcție de localitate, tip și starea instalației. Pentru centrale mai complexe sau pachete care includ verificări periodice și autorizări, sumele pot fi mai mari — de exemplu, pachet combinat ENGIE: 526 lei.

Această investiție, rezonabilă în raport cu bugetul anual, poate preveni costuri mai mari ulterior și poate aduce economii semnificative la facturi. O centrală curată, calibrată și bine verificată e mai eficientă și mai sigură.