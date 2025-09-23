Cât costă peleţii, în toamna lui 2025? Cele mai mici preţuri

Odată cu răcirea vremii, cererea de peleți pentru încălzire crește semnificativ, iar prețurile tind să urce pe piața din România. Totuși, încă se pot găsi oferte avantajoase dacă se aleg sursele potrivite. Peleții se vând în general în saci de 15 kg, însă achizițiile la tonă permit reduceri considerabile. Prețul variază și în funcție de tipul de lemn folosit, calitate și modul de ambalare.

Prețurile pe kilogram în magazinele de retail

Magazinele de bricolaj oferă o gamă largă de peleți, iar prețurile diferă de la un retailer la altul:

Hornbach : Peleți din rășinoase PELL UP, A1 – 1,63 lei/kg; Peleți din pin Rezult, A1 – 1,77 lei/kg.

: Peleți din rășinoase PELL UP, A1 – 1,63 lei/kg; Peleți din pin Rezult, A1 – 1,77 lei/kg. Dedeman : Peleți rumeguş rășinoase Timber Group A1 – 1,80 lei/kg; Peleți rășinoase și fag Star Gate A1 – 1,60 lei/kg; Peleți rășinoase Romanel A1 – 1,57 lei/kg; Peleți rășinoase Doralex Com – 1,50 lei/kg.

: Peleți rumeguş rășinoase Timber Group A1 – 1,80 lei/kg; Peleți rășinoase și fag Star Gate A1 – 1,60 lei/kg; Peleți rășinoase Romanel A1 – 1,57 lei/kg; Peleți rășinoase Doralex Com – 1,50 lei/kg. Brico Depot : Peleți pin Premium – 1,56 lei/kg; Peleți rășinoase Let’s Pellet – 1,56 lei/kg; Peleți pin King Lion – 1,56 lei/kg; Peleți pin Holzenergy – 1,56 lei/kg; Peleți rășinoase Geon River – 1,33 lei/kg.

: Peleți pin Premium – 1,56 lei/kg; Peleți rășinoase Let’s Pellet – 1,56 lei/kg; Peleți pin King Lion – 1,56 lei/kg; Peleți pin Holzenergy – 1,56 lei/kg; Peleți rășinoase Geon River – 1,33 lei/kg. Leroy Merlin : Peleți rășinoase Romanel – 1,65 lei/kg; Peleți lemn fag/brad – 1,65 lei/kg; Peleți lemn fag/rășinoase Oltean Prodlemn – 1,65 lei/kg.

: Peleți rășinoase Romanel – 1,65 lei/kg; Peleți lemn fag/brad – 1,65 lei/kg; Peleți lemn fag/rășinoase Oltean Prodlemn – 1,65 lei/kg. eMAG : Peleți 100% conifere Tartak Olkzyk – 5,55 lei/kg; Peleți rumeguş rășinoase – 3 lei/kg.

: Peleți 100% conifere Tartak Olkzyk – 5,55 lei/kg; Peleți rumeguş rășinoase – 3 lei/kg. OLX: Peleți – 1,6–1,7 lei/kg, în funcție de ofertă.

Oferte avantajoase din alte surse

Printre cei mai ieftini peleți de pe piață se numără Peleți Dâmbovița, unde kilogramul de peleți din rumeguş se vinde cu 1,20 lei dacă se achiziționează la tonă și cu 1,50 lei în saci de 15 kg, relatează agrointel.ro.

Peleții din paie sunt și mai accesibili, la doar 1 leu/kg. Comparativ, în Germania, prețurile pentru peleți din lemn au crescut în septembrie, ajungând la aproximativ 1,62 lei/kg pentru lemn vrac și 1,87 lei/kg pentru peleți ambalați în saci, conform surselor specializate.

Vezi și Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil!

Cum să găsești prețuri bune în toamna lui 2025

Pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț, este indicat să comparați ofertele magazinelor de bricolaj și să luați în considerare achizițiile la tonă. Peleții din rășinoase rămân cei mai populari, dar cei din lemn de esență tare sau din paie pot oferi alternative mai ieftine. De asemenea, verificarea calității și a provenienței lemnului este importantă, deoarece aceasta influențează randamentul și eficiența la ardere.

În această toamnă, deși cererea crește, există încă posibilitatea de a găsi peleți la prețuri rezonabile, mai ales dacă se aleg furnizorii locali și se compară ofertele online și offline. Alegerea atentă a sursei poate face diferența între un cost ridicat și o încălzire eficientă și economică pentru întreaga iarnă.

Vezi și Ţara europeană care intră în „faliment” imobiliar, românii sunt afectaţi. Preţurile au scăzut!