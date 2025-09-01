Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 16:04
de Vieriu Ionut

Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români: „Mă apuc şi eu de vândut”

Știri Externe
Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români:
Cât costă o sticlă de Aqua Carpatica în Los Angeles

Pentru mulți turiști, experiența din străinătate nu se rezumă doar la vizitarea obiectivelor turistice sau la descoperirea gastronomiei locale. Uneori, chiar și cele mai simple cumpărături, precum o sticlă de apă, pot stârni reacții neașteptate. Așa s-a întâmplat și în cazul unui român aflat la Los Angeles, care a împărtășit pe internet o experiență aparent banală, dar care a atras atenția mai multor conaționali.

Apa românească, întâlnită pe rafturile din SUA

Românul a relatat pe platforma Reddit faptul că a găsit la vânzare în Los Angeles o sticlă de Aqua Carpatica. Marca de apă minerală, bine cunoscută pe piața românească, a devenit de câțiva ani un produs de export și se regăsește și pe rafturile unor magazine din Statele Unite. Totuși, ceea ce a atras atenția nu a fost neapărat faptul că apa se comercializează peste ocean, ci prețul afișat la raft.

Potrivit utilizatorului, o sticlă de Aqua Carpatica de 1,5 litri costa 2,29 dolari, echivalentul a aproape 10 lei. Diferența față de prețurile cu care românii sunt obișnuiți în țară i-a făcut pe mulți să reacționeze cu uimire și chiar cu umor.

Reacțiile turiștilor români

Postarea a stârnit rapid comentarii și reacții, mulți români fiind surprinși de suma cerută pentru o simplă sticlă de apă. Printre replicile care au atras atenția s-a aflat și una cu tentă ironică: „Mă apuc și eu de vândut”, semn că diferența de preț dintre România și SUA este percepută ca fiind considerabilă.

Deși pentru consumatorii americani suma nu pare neobișnuită, pentru români, obișnuiți cu prețurile de acasă, experiența poate părea exagerată. Tocmai această discrepanță a făcut ca subiectul să devină unul comentat intens, deși pornește de la o situație cotidiană.

Cât costă o sticlă de apă Aqua Carpatica în Los Angeles Sursă foto: Reddit

Cât costă o sticlă de apă Aqua Carpatica în Los Angeles Sursă foto: Reddit

O experiență comună, dar cu rezonanță

Astfel de episoade demonstrează că diferențele culturale și economice se simt și în cele mai mici detalii. Pentru turiști, fiecare astfel de descoperire devine un prilej de comparație și de discuții. Cazul românului din Los Angeles arată cum un produs banal, precum o sticlă de apă minerală, poate deveni subiect de dezbatere atunci când contextul este schimbat.

Faptul că Aqua Carpatica a ajuns să fie comercializată și peste ocean dovedește succesul brandului românesc la nivel internațional. În același timp, experiența turistului scoate în evidență modul diferit în care prețurile sunt percepute de la o țară la alta.

Un simplu gest – cumpărarea unei sticle de apă – a reușit să ilustreze diferențele economice și să stârnească reacții variate printre românii aflați în străinătate. Prețul de 2,29 dolari pentru o sticlă de Aqua Carpatica de 1,5 litri a fost suficient pentru a genera uimire, dar și pentru a aduce în prim-plan succesul unui produs românesc pe piața americană.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate
Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat
Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto
Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Muzicianul care nu știe să cânte, dar are un succes nebun cu piese generate de AI. A semnat cu o celebră casă de discuri și a stârnit dezbateri despre viitorul industriei
Muzicianul care nu știe să cânte, dar are un succes nebun cu piese generate de AI. A semnat cu o celebră casă de discuri și a stârnit dezbateri despre viitorul industriei
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Playtech Știri
Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!