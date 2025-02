Cât costă o săptămână la schi în Dolomiţi? Zona din Italia care atrage din ce în ce mai mulţi români

Dolomiții, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din Italia, au devenit o destinație preferată pentru tot mai mulți români pasionați de sporturile de iarnă. Peisajele impresionante, pârtiile impecabile și serviciile de calitate atrag anual mii de turiști, dornici să se bucure de o vacanță la schi într-un cadru de poveste. Cât costă o astfel de experiență, vedeți în rândurile de mai jos.

Cât scoți din buzunar pentru o vacanță în Dolomiți

În ultimii ani, tot mai mulți turiști români aleg Dolomiții pentru vacanțele de iarnă datorită pârtiilor bine întreținute, peisajelor spectaculoase și atmosferei autentice alpine. Deși prețurile sunt mai ridicate decât în stațiunile din România sau Bulgaria, calitatea serviciilor și infrastructura impecabilă fac ca această destinație să fie preferată de cei care caută o experiență premium pe pârtie.

Unul dintre românii care au ales să își petreacă ani la rând vacanțele de iarnă în munții italieni a postat un mesaj pe Instagram care i-a împărțit pe români în două tabere.

”Ieftin, sigur nu zice nimeni”

”Ultimele trei vacanțe la schi eu le-am făcut tot în Dolomiți și e unul dintre puținele locuri în care m-as întoarce oricând. Nu mai știu prețurile actuale din Austria, dar aș fi curioasă să aflu de la voi o comparație. Cazarea a fost într-un apartament pentru 4 persoane și a costat (de persoană) 270€ + 25€ taxa de oraș și așternuturi care nu era inclusa pe booking.

Drumul l-am făcut cu mașina și am împărțit cheltuielile la 2, deci poate fi mai ieftin dacă mergeți mai mulți. Skipass-ul a fost pentru 6 zile și l-am luat online cu câteva zile înainte, pentru a beneficia de o reducere de 5%. La cazare am avut bucătărie, deci dimineața și seara ne-am pregătit noi mesele, iar pe partie am cheltuit între 13-20€ pe o masa. Parcări nu am fost nevoiți să plătim deoarece cazarea noastră era chiar lânga o gondolă. Cum vi se pare? Scump? Ok? Că ieftin sigur nu zice nimeni”, a scris o pasionată de schi.

”Înseamnă că nu ieși deloc la restaurant”

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar unii dintre internauți s-au declarat revoltați de prețurile vehiculate de femeie. ”Nici dacă mănânci acasă nu îți ajung banii”, ”Postarea asta induce lumea in eroare, ca nu merge nimeni 1200km singur in Dolomiti. Un sejur corect acolo pleaca de la 3000€ pe o sapt ( 2 pers ). Daca se vrea o postare gen “vai ce ieftin e in Dolomiti” mancand pateu la cazare, nush ce sa zic ..poate ti’a iesit”, ”Super bine ai ieșit”, ”Nu știu unde găsești tu așa cazare și cu 150€ să mănânci inseamna ca nu ieși deloc la restaurant sau sa bei băuturi alcoolice”. Sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Trebuie să menționăm faptul că, în funcție de preferințe și buget, cazarea în Dolomiți variază de la pensiuni și apartamente de tip self-catering la hoteluri de lux cu facilități exclusiviste. O cameră dublă într-un hotel de 3 stele din zone populare precum Val Gardena, Cortina d’Ampezzo sau Alta Badia costă între 100 și 150 de euro pe noapte, în timp ce unitățile de 4 sau 5 stele pot ajunge la 250-500 de euro pe noapte. Cei care aleg să stea în apartamente cu bucătărie proprie pot economisi, prețurile pentru un apartament cu două camere începând de la 800-1.200 de euro pe săptămână.

Skipass – un cost important al vacanței

Accesul la pârtiile din Dolomiți nu este deloc ieftin, însă oferă condiții excelente de schi. Skipass-ul pentru domeniul schiabil Dolomiti Superski, care include peste 1.200 km de pârtii, costă în jur de 420 de euro pentru șapte zile pentru un adult, în timp ce pentru copii și seniori se aplică reduceri semnificative, ajungând la aproximativ 290-350 de euro. Pentru cei care preferă zone mai restrânse, skipass-ul pentru o singură stațiune, cum ar fi Val Gardena sau Cortina d’Ampezzo, este mai accesibil, în jur de 300-350 de euro pe săptămână.

Mâncare și băuturi la altitudine

Dolomiții sunt renumiți pentru gastronomia lor rafinată, o combinație perfectă între bucătăria italiană și cea tiroleză. O masă la un restaurant montan costă în medie 20-30 de euro de persoană, în timp ce o cină completă într-un restaurant de lux poate depăși 70 de euro. Cei care preferă să își gătească singuri pot economisi semnificativ, supermarketurile din zonă oferind produse la prețuri comparabile cu cele din marile orașe italiene.

Închirierea echipamentului vs. transportul propriu

Cei care nu dețin echipament pot opta pentru închiriere, costurile fiind de aproximativ 100-150 de euro pe săptămână pentru un set complet de schiuri, clăpari și bețe. Snowboardul are prețuri similare, în timp ce echipamentele premium sau nou lansate pe piață pot ajunge la 200-250 de euro. Pe de altă parte, turiștii care își aduc propriul echipament trebuie să ia în calcul costurile de transport.