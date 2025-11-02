Cât costă curățarea și verificarea coșului de fum în 2025. Prețuri actualizate și ce servicii sunt incluse

Odată cu sezonul rece, verificarea și curățarea coșurilor de fum devin o prioritate pentru toți proprietarii de locuințe. Este o măsură de siguranță esențială care previne incendiile, intoxicările cu monoxid de carbon și defecțiunile instalațiilor de încălzire. În 2025, prețurile pentru aceste servicii au suferit actualizări, în funcție de zona geografică și de complexitatea lucrărilor.

De ce este importantă curățarea coșului de fum

Coșul de fum are un rol vital în eliminarea gazelor arse provenite de la centrale, sobe sau șeminee. În timp, depunerile de funingine, gudron sau alte reziduuri pot duce la înfundarea acestuia, crescând riscul de incendiu sau de intoxicare.

Specialiștii recomandă curățarea coșului de fum cel puțin o dată pe an, înainte de începutul sezonului rece. În cazul sobelor pe lemne sau al șemineelor folosite intens, verificarea ar trebui realizată chiar de două ori pe an. O întreținere corectă nu doar că prelungește durata de viață a sistemului de încălzire, dar și asigură o ardere mai eficientă, reducând consumul de combustibil.

Cât costă curățarea și verificarea coșului de fum în 2025

În 2025, prețul pentru curățarea și verificarea unui coș de fum variază între 150 și 400 de lei, în funcție de mai mulți factori:

tipul de instalație (sobe pe lemne, centrale pe gaz, șeminee, cazane industriale etc.);

înălțimea și lungimea coșului;

gradul de murdărie sau deteriorare;

zona în care este solicitat serviciul – tarifele sunt ușor mai mari în marile orașe.

Astfel, în mediul urban, o curățare standard poate costa între 250 și 350 de lei, în timp ce în zonele rurale, prețurile sunt mai reduse, pornind de la 150 de lei.

În cazul în care este necesară și verificarea video cu cameră specială, pentru depistarea eventualelor fisuri, blocaje sau depuneri adânci, costul suplimentar poate ajunge la 100-150 de lei.

Pentru imobilele cu mai multe coșuri, firmele de specialitate oferă deseori pachete promoționale, cu reduceri de 10-20%.

Ce servicii sunt incluse în verificarea și curățarea coșului de fum

O curățare profesională presupune mai mult decât simpla îndepărtare a funinginii. Majoritatea firmelor autorizate includ în preț:

inspecția generală a coșului, pentru a verifica integritatea structurii;

curățarea mecanică, cu perii speciale, care elimină depunerile de pe pereții interiori;

verificarea tirajului, adică testarea eficienței de evacuare a gazelor;

identificarea eventualelor fisuri sau infiltrări;

eliberarea unui proces-verbal de curățare și verificare, necesar uneori pentru firmele de asigurări sau controalele de la pompieri.

Unele companii oferă și servicii suplimentare, precum curățarea cazanului, verificarea arzătorului sau măsurarea concentrației de monoxid de carbon, utile mai ales în cazul centralelor pe gaz.

Amenzi și riscuri dacă nu cureți coșul de fum

Neglijarea acestei operațiuni nu doar că pune în pericol viața locatarilor, dar poate atrage și sancțiuni. Conform legislației actuale, lipsa verificării periodice a coșului de fum poate duce la amenzi între 500 și 1.000 de lei, aplicate de autoritățile locale sau de inspectorii ISU.

Mai grav, în caz de incendiu provocat de un coș necurățat, companiile de asigurări pot refuza despăgubirea. Statistic, peste 30% dintre incendiile de locuințe în sezonul rece au drept cauză neglijarea curățării coșului de fum.

Cum alegi o firmă autorizată

Pentru a evita riscurile și eventualele fraude, este recomandat să apelezi doar la firme sau persoane autorizate de Asociația Hornarilor, Constructorilor și Constructorilor de Coșuri de Fum din România (AHCCFR). Acestea folosesc echipamente omologate și oferă garanție pentru lucrările efectuate.

Înainte de a contracta serviciul, este bine să soliciți un deviz detaliat, care să specifice clar costurile, durata intervenției și tipul de verificare efectuat.