Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 14:24
de Daoud Andra

Cum se curăță corect centrala pe lemne și coșul de fum

FOTO: Freepik

O centrală pe lemne sau o sobă tradițională oferă căldura naturală și confortul specific sezonului rece, dar pentru ca acestea să funcționeze în siguranță și la parametri optimi, întreținerea periodică este esențială. Curățarea corectă a centralei și a coșului de fum nu este doar o chestiune de eficiență, ci și una de siguranță — un coș necurățat poate provoca incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon.

De ce este importantă curățarea anuală

Specialiștii recomandă ca sobele și centralele care folosesc combustibil solid, în special lemnul, să fie curățate cel puțin o dată pe an, de preferat înainte de începerea sezonului rece. În același timp, trebuie verificat și coșul de fum, care asigură evacuarea gazelor rezultate din ardere. Depunerile de cenușă și gudron pot reduce eficiența arderii și pot bloca circulația aerului, transformând încălzirea într-un risc real pentru locuință.

Arderea lemnului produce o cantitate semnificativă de cenușă. Dacă aceasta nu este îndepărtată periodic, poate obstrucționa căile de aer din camera de ardere, ducând la o funcționare deficitară a centralei. Cenușa trebuie strânsă în recipiente metalice, rezistente la căldură, și depozitată în locuri sigure, ferite de materiale inflamabile.

Un alt pericol apare atunci când lemnul utilizat nu este suficient de uscat. Umiditatea ridicată favorizează formarea condensului, care atrage particule solide și le depune sub formă de gudron pe pereții centralei și ai coșului de fum. Gudronul este extrem de dăunător – reduce randamentul instalației și, în timp, poate cauza fisuri sau chiar spargerea camerei de ardere.

Cum se face curățarea

Procesul de curățare presupune îndepărtarea atentă a cenușii și a depunerilor de gudron cu ajutorul unor perii speciale din sârmă sau a altor ustensile dedicate. În cazul centralelor cu gazeificare, trebuie curățate și palele suflantei, care asigură circulația aerului și evacuarea gazelor. Necurățarea acestora poate duce la blocarea sistemului și chiar la arderea motorului suflantei.

Deși în comerț există „buturugi de curățare” care promit eliminarea depunerilor, specialiștii atrag atenția că acestea nu pot înlocui curățarea mecanică. Dacă proprietarul nu are experiență sau uneltele potrivite, este recomandat să apeleze la un coșar profesionist.

De ce se înfundă coșurile de fum

Cele mai frecvente cauze sunt: condensul acid rezultat în urma arderii, construcțiile defectuoase, cuiburile de păsări, pânzele de păianjen care rețin resturi aduse de vânt și, nu în ultimul rând, folosirea lemnului umed, cu o umiditate de peste 20%.

Astfel, pentru siguranță, este recomandat să:

  • Apelați anual la un specialist care să verifice și să curețe coșul de fum.
  • Folosiți doar combustibil uscat și adecvat.
  • Evitați supraîncărcarea sobei.
  • Țineți ușița închisă în timpul arderii.
  • Puneți o tavă metalică în fața sobei, pentru a preveni aprinderea obiectelor în caz că sare jar.
  • Nu depozitați materiale inflamabile lângă sursa de căldură.
  • Nu lăsați copiii nesupravegheați lângă soba aprinsă.

Nota redacției Playtech: Materialul de față este informativ și nu ține locul unei evaluări profesionale. Recomandăm să apelați la un specialist.

 

