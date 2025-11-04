Cât costă cartelele la telescaun și teleschi? Preţurile au crescut faţă de sezonul trecut

Ultima ora
Sezonul de schi 2025-2026 aduce majorări de tarife pe pârtiile din România, cu aproximativ 9% față de anul precedent. Este esențial ca schiorii să-și planifice din timp vizitele și să știe exact cât costă cartelele la telescaun și teleschi, pentru a evita surprizele la finalul zilei sau al săptămânii la munte.

Care sunt noile tarife pentru telescaun și teleschi

Prețurile la telescaun și teleschi au înregistrat creșteri semnificative în această iarnă. De exemplu, o cartelă de urcare și coborâre cu telecabina costă acum 70 de lei, față de 65 de lei în 2024.

În cazul abonamentelor pentru întreg sezonul, tarifele au urcat la 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii, cartelele fiind netransmisibile și valabile doar pentru titular.

Această majorare de 9% reflectă costurile de întreținere și îmbunătățirile infrastructurii, precum și adaptarea la inflația generală din România, relatează observatornews.ro.

Există tarife care nu s-au modificat?

Da, nu toate prețurile au crescut. O urcare sau coborâre simplă cu telecabina continuă să coste 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii. Aceasta permite schiorilor să se bucure de acces rapid pe pârtii fără a fi nevoiți să achiziționeze abonamente mai scumpe.

Planificarea atentă a utilizării cartelelor poate ajuta la reducerea impactului majorărilor asupra bugetului, mai ales în perioadele aglomerate din timpul sărbătorilor.

Cum pot schiorii să gestioneze costurile mai mari

Pentru a nu simți atât de puternic scumpirile, este recomandat ca schiorii să își organizeze vizitele în avans și să aleagă tipul de cartelă potrivit nevoilor lor.

Cei care merg doar ocazional pot opta pentru cartele individuale, în timp ce cei care intenționează să schieze frecvent pe parcursul sezonului ar trebui să ia în calcul abonamentele de sezon.

De asemenea, planificarea zilelor și a intervalelor orare în care folosesc telescaunele și teleschiurile poate reduce timpul de așteptare și maximizează eficiența fiecărei urcări.

Așadar, sezonul de schi 2025-2026 aduce scumpiri moderate, dar importante pentru bugetul schiorilor. Cunoașterea tarifelor actuale și planificarea inteligentă a vizitelor pe pârtii vor asigura o experiență plăcută și fără surprize neplăcute la finalul zilei.

