Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun

Cu toate că iarna pare departe, prin satele României pregătirile pentru Crăciun sunt deja în toi. Porcii de tăiat sunt la mare căutare, iar gospodarii abia mai fac față cererii. Mulți cumpărători și-au asigurat deja carnea pentru masa de sărbători, temându-se că în decembrie nu vor mai găsi nimic disponibil.

De ce se grăbesc românii să cumpere porci încă din toamnă

Tradiția porcului de Crăciun rămâne puternic înrădăcinată în cultura rurală românească, iar anul 2025 nu face excepție. În multe sate, gospodarii au început din timp pregătirile, iar listele de rezervări sunt deja pline.

Cererea crescută îi determină pe fermieri să planifice cu atenție fiecare animal, astfel încât să poată onora comenzile făcute cu luni înainte de sărbători.

Tot mai mulți români aleg să cumpere porci în viu, direct de la sursă, pentru a se asigura că au parte de carne crescută natural, fără aditivi sau tratamente industriale. Godacii se vând rapid, iar cei care au amânat decizia riscă să rămână fără carne românească pentru Crăciun.

Ce preț are carnea de porc la final de 2025

Deși anul agricol a fost unul dificil, cu scumpiri la cereale și furaje, prețul porcilor a rămas surprinzător de stabil. În funcție de rasă și de zona de proveniență, kilogramul de carne de porc se vinde între 15 și 25 de lei la finalul lui 2025. Rasele tradiționale – Mangalița, Bazna și Duroc – sunt cele mai căutate, datorită gustului lor bogat și a grăsimii de calitate.

Fermierii spun că interesul ridicat vine și din dorința cumpărătorilor de a susține producția locală. În ciuda costurilor de întreținere tot mai mari, mulți crescători preferă să păstreze prețurile accesibile pentru a nu pierde clienții fideli. Astfel, carnea crescută la țară rămâne o alegere tot mai populară în fața produselor din import.

Va mai găsi toată lumea carne românească pentru Crăciun?

Pe măsură ce decembrie se apropie, numărul porcilor disponibili scade vizibil. În unele regiuni, gospodarii spun că nu mai au animale de vânzare încă din noiembrie.

Situația îi determină pe mulți români să își facă rezervările din timp, pentru a se asigura că vor avea friptura tradițională pe masa de Crăciun. Cu porcii tot mai puțini și cererea tot mai mare, piața pare deja tensionată.

Cei care nu au planificat din timp achiziția riscă să rămână doar cu amintirea gustului autentic al cărnii de la țară. Așadar, la final de 2025, carnea de porc nu este doar o necesitate de sărbători, ci o adevărată cursă contra-cronometru pentru gustul tradiției.