Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 13:49
de Badea Violeta

Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun

ACTUALITATE
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
Cu cate se vinde carnea de porc. Sursa foto: Profimedia

Cu toate că iarna pare departe, prin satele României pregătirile pentru Crăciun sunt deja în toi. Porcii de tăiat sunt la mare căutare, iar gospodarii abia mai fac față cererii. Mulți cumpărători și-au asigurat deja carnea pentru masa de sărbători, temându-se că în decembrie nu vor mai găsi nimic disponibil.

De ce se grăbesc românii să cumpere porci încă din toamnă

Tradiția porcului de Crăciun rămâne puternic înrădăcinată în cultura rurală românească, iar anul 2025 nu face excepție. În multe sate, gospodarii au început din timp pregătirile, iar listele de rezervări sunt deja pline.

Cererea crescută îi determină pe fermieri să planifice cu atenție fiecare animal, astfel încât să poată onora comenzile făcute cu luni înainte de sărbători.

Vezi și:
De unde provine carnea de porc din magazine. Poartă steagul României, dar nu e românească

Tot mai mulți români aleg să cumpere porci în viu, direct de la sursă, pentru a se asigura că au parte de carne crescută natural, fără aditivi sau tratamente industriale. Godacii se vând rapid, iar cei care au amânat decizia riscă să rămână fără carne românească pentru Crăciun.

Ce preț are carnea de porc la final de 2025

Deși anul agricol a fost unul dificil, cu scumpiri la cereale și furaje, prețul porcilor a rămas surprinzător de stabil. În funcție de rasă și de zona de proveniență, kilogramul de carne de porc se vinde între 15 și 25 de lei la finalul lui 2025. Rasele tradiționale – Mangalița, Bazna și Duroc – sunt cele mai căutate, datorită gustului lor bogat și a grăsimii de calitate.

Fermierii spun că interesul ridicat vine și din dorința cumpărătorilor de a susține producția locală. În ciuda costurilor de întreținere tot mai mari, mulți crescători preferă să păstreze prețurile accesibile pentru a nu pierde clienții fideli. Astfel, carnea crescută la țară rămâne o alegere tot mai populară în fața produselor din import.

Va mai găsi toată lumea carne românească pentru Crăciun?

Pe măsură ce decembrie se apropie, numărul porcilor disponibili scade vizibil. În unele regiuni, gospodarii spun că nu mai au animale de vânzare încă din noiembrie.

Situația îi determină pe mulți români să își facă rezervările din timp, pentru a se asigura că vor avea friptura tradițională pe masa de Crăciun. Cu porcii tot mai puțini și cererea tot mai mare, piața pare deja tensionată.

Cei care nu au planificat din timp achiziția riscă să rămână doar cu amintirea gustului autentic al cărnii de la țară. Așadar, la final de 2025, carnea de porc nu este doar o necesitate de sărbători, ci o adevărată cursă contra-cronometru pentru gustul tradiției.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Noi reguli în România pentru proprietarii de câini: amenzi de până la 500 de lei pentru cei care nu se conformează
Noi reguli în România pentru proprietarii de câini: amenzi de până la 500 de lei pentru cei care nu se conformează
Limita de viteză pentru drumurile expres din România. Când rămâi fără permis?
Limita de viteză pentru drumurile expres din România. Când rămâi fără permis?
Hamas a predat Crucii Roşii ultimii ostatici israelieni. Donald Trump, în Israel: „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Mesajul uriaș scris pe plajă pentru preşedintele american. Update
Hamas a predat Crucii Roşii ultimii ostatici israelieni. Donald Trump, în Israel: „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Mesajul uriaș scris pe plajă pentru preşedintele american. Update
Un nou drum se deschide în România. Şoseaua leagă Timişoara de A1
Un nou drum se deschide în România. Şoseaua leagă Timişoara de A1
De ce vezi mai mulți păianjeni în casă și de ce omorârea lor nu ajută. Cum scapi eficient de ei
De ce vezi mai mulți păianjeni în casă și de ce omorârea lor nu ajută. Cum scapi eficient de ei
Vrei nu vrei, Volvo te obligă să-ți schimbi telefonul: Decizia luată de gigantul auto care i-a înfuriat pe oameni
Vrei nu vrei, Volvo te obligă să-ți schimbi telefonul: Decizia luată de gigantul auto care i-a înfuriat pe oameni
Parisul va simula o inundație precum cea din 1910 pentru a testa reacția locuitorilor
Parisul va simula o inundație precum cea din 1910 pentru a testa reacția locuitorilor
Orașul cu 3.150 de euro pe metrul pătrat la locuințe care nu este București. Cum stă bula imobiliară în Brașov, Cluj-Napoca și restul țării
Orașul cu 3.150 de euro pe metrul pătrat la locuințe care nu este București. Cum stă bula imobiliară în Brașov, Cluj-Napoca și restul țării
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Playtech Știri
Sora Marinelei Chelaru spune adevărul despre situaţia financiară a actriţei, după ce s-a spus că a murit în sărăcie. Planurile pe care le avea, nu se aştepta să moară
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...