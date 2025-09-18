Cât câștigă un zidar în această țară europeană – Salariul pe care îl primește un muncitor cu experiență

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 07:35
de Andrei Simion

Salariul unui zidar în Spania / Foto: Vecteezy

Un zidar cu experiență din Spania a dezvăluit cum arată veniturile muncitorilor în construcții în 2025. Potrivit declarațiilor sale, salariile nu mai ating nivelurile din trecut, când unii muncitori calificați ajungeau să câștige peste 4.000 de euro pe lună.

În prezent, munca pe șantier presupune efort fizic intens și ore lungi de lucru, dar recompensele financiare rămân relativ modeste.

Zidarii o duc bine în Spania

Discrepanța între efort și salariu arată schimbările din sectorul construcțiilor și dificultățile cu care se confruntă angajații în menținerea unui venit stabil.

Zidarul a explicat într-un interviu că experiența și calificarea continuă să conteze, însă diferențele salariale între muncitori sunt semnificative.

Cei cu mai multă vechime sau care lucrează pe șantiere private în orașe mari au, de obicei, salarii mai bune. Totuși, majoritatea muncitorilor trebuie să suporte condiții de muncă solicitante, fără ca aceasta să fie compensată corespunzător.

Mai mult decât atât, unele companii aplică politici de remunerare diferite, ceea ce accentuează inegalitatea între angajați.

Care sunt provocările meseriei și ce impact se conturează asupra viitorului

Pe lângă salariile reduse, zidarul a subliniat și provocările fizice ale meseriei. Manipularea materialelor grele, ridicarea constantă a cărămizilor și lucrul în condiții meteorologice dificile fac ca activitatea să fie extrem de solicitantă.

În trecut, efortul depus pe șantier era mai bine răsplătit, însă acum, în ciuda muncii intense, salariile au scăzut sau au rămas la același nivel, generând nemulțumire în rândul angajaților.

Aceste aspecte ridică întrebări asupra atractivității meseriei pentru tinerii care ar putea să urmeze cariere în construcții.

Dacă salariile și condițiile de muncă nu se îmbunătățesc, domeniul ar putea întâmpina dificultăți în recrutarea și menținerea muncitorilor calificați.

Mai mut, zidarul a evidențiat faptul că fluctuațiile economice și costurile crescute ale materialelor afectează veniturile disponibile pentru muncitori, adăugând presiune asupra sectorului.

În concluzie, salariile zidariilor în Spania în 2025 sunt mult mai mici decât în trecut pentru muncitorii cu experiență, iar efortul fizic intens rămâne constant.

Diferențele între angajați și provocările meseriei subliniază nevoia unei reevaluări a remunerării în sectorul construcțiilor, pentru a asigura venituri corecte și a menține forța de muncă calificată. Aceasta rămâne o problemă relevantă pentru industrie și pentru viitorul ocupării în construcții.

