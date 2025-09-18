Cât câștigă un pilot în Europa în 2025 și cum diferă veniturile în funcție de companie

Profesia de pilot a fost mereu asociată cu prestigiul și cu veniturile ridicate, însă în 2025 diferențele salariale dintre țările europene sunt uriașe. În timp ce companiile aeriene se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal, cifrele arată că unii piloți câștigă de peste trei ori mai mult decât alții, în funcție de experiență și de compania la care lucrează.

Salariile piloților variază masiv între Europa de Vest și cea de Est

Unul dintre aspectele care ies cel mai mult în evidență este prăpastia dintre veniturile piloților din țările vestice și cele din Europa de Est. În Elveția, salariul mediu brut anual depășește 113.000 de euro, iar un pilot cu experiență de peste opt ani poate ajunge la peste 140.000 de euro pe an. În Belgia și Irlanda, veniturile sunt apropiate, cu peste 108.000 de euro anual, în timp ce în Germania un pilot de linie câștigă, în medie, 106.000 de euro, iar pentru rolurile complexe suma poate depăși 300.000 de euro pe an.

La polul opus se află România, unde salariul mediu al piloților de linie este de aproximativ 32.000 de euro pe an. Chiar și pentru cei cu experiență de peste opt ani, venitul nu depășește 40.000 de euro, ceea ce reprezintă de trei ori mai puțin decât în Finlanda și de aproape patru ori mai puțin decât în Elveția.

Experiența, factor decisiv în stabilirea veniturilor

Un alt criteriu esențial care influențează salariile este experiența acumulată. În Regatul Unit, un pilot aflat la început de carieră câștigă puțin peste 54.000 de euro, în timp ce un pilot experimentat poate depăși 173.000 de euro anual. În Germania, diferențele sunt la fel de mari: un pilot cu 1-3 ani de experiență câștigă aproximativ 74.000 de euro, iar unul cu peste opt ani poate ajunge la peste 132.000 de euro.

Franța oferă un salariu mediu anual de peste 87.000 de euro, dar pentru piloții cu experiență consistentă veniturile pot depăși 109.000 de euro. În Suedia, salariile încep de la 56.000 de euro și urcă spre 100.000 de euro pentru cei mai experimentați, în timp ce în Italia și Spania veniturile medii sunt de aproximativ 80.000 de euro, respectiv 77.000 de euro.

Companiile aeriene și creșterea salariilor

Pe măsură ce deficitul global de piloți se accentuează, companiile aeriene sunt obligate să majoreze salariile pentru a atrage și a păstra personalul. De exemplu, Ryanair, compania low-cost cu sediul în Irlanda, anunță că piloții pot ajunge la venituri de până la 180.000 de euro pe an.

Potrivit estimărilor firmei de consultanță Oliver Wyman, până în 2032 Europa ar putea avea un deficit de aproximativ 19.000 de piloți. La nivel global, lipsa de personal ar putea ajunge la 80.000 de profesioniști, ceea ce va pune presiune și mai mare pe salarii.

Piloții, printre cei mai bine plătiți angajați

În multe state europene, piloții se află în topul celor mai bine plătite profesii. În Franța, aceștia ocupă locul cinci la nivel național, cu un salariu lunar de peste 9.300 de euro. În Germania, piloții cu roluri extrem de complexe sunt chiar pe primul loc, depășind lunar 28.000 de euro. În Regatul Unit, „piloții de avion și controlorii de trafic aerian” se află, de asemenea, pe locul cinci, cu venituri de aproape 93.000 de euro pe an.

Danemarca completează lista țărilor unde meseria de pilot aduce câștiguri impresionante: în 2023, salariul lunar standardizat era de peste 13.500 de euro, ceea ce o plasa pe locul șapte între cele mai bine plătite ocupații.

Viitorul meseriei și provocările industriei aviatice

Deși piloții se numără printre cei mai bine plătiți angajați din Europa, costurile de formare rămân ridicate. Doar pentru a obține licența, un viitor pilot trebuie să investească aproximativ 150.000 de euro, ceea ce face ca profesia să fie accesibilă doar celor dispuși să facă sacrificii financiare majore. În plus, presiunea pe companiile aeriene crește odată cu anularea zborurilor din cauza lipsei de personal, așa cum s-a întâmplat recent cu SWISS, care a anunțat anularea a 1.400 de curse.

În ciuda acestor provocări, cariera de pilot rămâne una dintre cele mai atractive din Europa, cu perspective de creștere constantă a veniturilor în anii următori.