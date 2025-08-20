Cât câștigă și cu ce se ocupă a cincea soție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Loredana Moise are o meserie bănoasă

Retras din viața politică activă și stabilit, pentru mare parte din timp, pe domeniul său de pe malul lacului Snagov, Călin Popescu Tăriceanu își trăiește liniștea departe de agitația Capitalei. Casa lui de acolo, cu o suprafață locuibilă de peste 400 de metri pătrați, este locul unde fostul președinte al Senatului României își petrece zilele alături de cea de-a cincea soție, Loredana Moise.

Cariera Loredanei Moise

Deși diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, relația lor a rezistat de-a lungul ultimului deceniu, fiind una dintre cele mai stabile din viața fostului premier. Iar dacă Tăriceanu s-a retras în umbră, Loredana își construiește propriul drum profesional, într-un domeniu unde concurența este acerbă: moda.

Loredana Moise, actuala doamnă Tăriceanu, este designer vestimentar și încearcă să își consolideze poziția în lumea modei românești. Deși la o primă vedere veniturile ei personale nu par spectaculoase – declarațiile arată un salariu lunar relativ mic – realitatea este mult mai nuanțată. Firma prin care își desfășoară activitatea a raportat un profit considerabil, de aproape 140.000 de lei într-un an. Acest rezultat arată că, dincolo de aparențe, pasiunea ei pentru design se transformă într-o afacere cu potențial serios de dezvoltare.

Într-o piață în care notorietatea și brandul personal contează enorm, soția lui Tăriceanu încearcă să își creeze un nume distinct, mizând pe colecții care să atragă atenția și pe evenimente care să îi aducă vizibilitate.

Călin Popescu Tăriceanu: cinci soții, trei copii

Viața sentimentală a lui Călin Popescu Tăriceanu a fost întotdeauna în atenția publicului, politicianul fiind recunoscut ca un adevărat cuceritor. Prima sa căsătorie a avut loc pe când era foarte tânăr, iar soție i-a devenit o colegă de la Institutul de Construcții București. Mariajul s-a destrămat după numai patru ani.

A doua soție, Livia, era fiica diplomatului Valeriu Georgescu, primul ambasador al României în Israel. Chiar și după divorț, aceasta a păstrat numele Tăriceanu.

A treia soție, Cornelia Trântescu, i-a fost alături în primii ani de după Revoluția din 1989 și este mama primului său fiu, Călin Jr. Ulterior, politicianul a divorțat de ea și s-a recăsătorit cu Ioana, care i-a dăruit un al doilea fiu, Mihai.

Abia cu a cincea soție, Loredana Moise, fostul premier pare să fi găsit echilibrul. Cei doi formează un cuplu discret, dar solid, reușind să depășească împreună provocările mediului public și ale diferenței mari de vârstă. În urmă cu câțiva ani, familia lor a devenit completă, după ce Loredana i-a dăruit fostului politician cel de-al treilea fiu.

Relația cu Loredana, începută în urmă cu aproape un deceniu, s-a dovedit surprinzător de stabilă, mai ales având în vedere trecutul amoros tumultuos al politicianului. În prezent, relația lor pare să fie fundamentată pe sprijin reciproc: Tăriceanu oferă experiența și echilibrul, în timp ce Loredana aduce energia și ambiția de a-și construi o carieră proprie.