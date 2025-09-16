Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025

Pensiile militare continuă să fie un subiect de interes în România, mai ales în contextul modificărilor legislative și al indexărilor aplicate recent. Pentru anul 2025, veniturile lunare ale militarilor pensionari variază considerabil în funcție de grad, vechime și responsabilitățile deținute în carieră. Deși cifrele exacte pentru colonel MAI nu sunt publicate oficial, datele disponibile pentru ofițeri și subofițeri oferă o imagine clară asupra situației.

Pensii medii pentru subofițeri și ofițeri

Conform datelor publicate de ministerele de resort și relatate de surse oficiale, pensiile subofițerilor în 2025 se ridică în medie la aproximativ 4.000 de lei lunar. Aceste sume reflectă gradul superior și responsabilitățile pe care le-au avut în perioada activă. Pentru ofițeri, pensia medie ajunge la circa 6.441 de lei pe lună, demonstrând diferența semnificativă față de subofițeri. Soldații gradați primesc, în medie, aproximativ 3.258 de lei lunar.

Această structură a pensiilor evidențiază faptul că gradul ocupat la încheierea carierei militare influențează direct veniturile primite, alături de vechimea în serviciu și de funcțiile exercitate. De asemenea, indexările aplicate în 2024, precum majorarea de 13,8% la începutul anului, au contribuit la creșterea pensiilor în 2025, ajustând cuantumul acestora în funcție de inflație și salariul de bază.

Cât câștigă un colonel MAI

Pentru un colonel din Ministerul Afacerilor Interne, pensia nu este publicată oficial pentru 2025. Cu toate acestea, estimările bazate pe pensiile ofițerilor sugerează că veniturile se situează peste media ofițerilor, putând ajunge între 8.000 și 20.000 de lei lunar, în funcție de vechime și responsabilitățile deținute în carieră. Aceasta poziționează colonelii între ofițeri și generali, într-o categorie superioară, care reflectă gradul și complexitatea funcțiilor ocupate.

Cazuri excepționale: generalii și pensiile maxime

Pentru generali, pensiile pot depăși 12.800 de lei lunar, existând însă situații excepționale în care acestea au ajuns chiar la 38.998 de lei. În cazul magistraților militari sau al unor funcții speciale, pensiile pot urca între 43.000 și 56.000 de lei lunar. Aceste valori, deși rare, arată potențialul ridicat al sistemului de pensii militare pentru gradele cele mai înalte și pentru cei cu funcții de responsabilitate majoră.

Ce factori influenţează diferenţele între pensii

Diferențele mari între pensii militare provin din:

Gradul la încheierea serviciului (soldat, subofițer, ofițer, general etc.).

Vechimea în activitate și funcţiile ocupate – cei care au funcţii superioare sau au avut responsabilități mari câștigă mai mult.

Data când s-au pensionat: sistemul pensiilor militare a suferit modificări legislative, iar pensionarii care au ieșit în rezervă în ani diferiți sau înainte/după anumite legi beneficiază de calcul diferit. AUR+2umbrela-strategica.ro+2

Actualizările legislative – indexări, majorări, modul de calcul al bazei de calcul etc. De exemplu, în 2024 au avut loc indexări semnificative: ~13,8% la începutul anului, precedate de ~5,1%.

Pensiile militare din România în 2025 reflectă o ierarhizare clară între soldați, subofițeri, ofițeri și generali, cu diferențe importante determinate de grad, funcție și vechime. Un subofițer mediu primește în jur de 4.000 de lei, un ofițer 6.441 de lei, iar generalii depășesc 12.800 de lei lunar, cu cazuri speciale excepționale.

Pentru colonelii MAI, pensia estimată se situează între media ofițerilor și cea a generalilor, adică între 8.000 și 20.000 de lei, în funcție de responsabilități și vechime. Sistemul de pensii militare continuă să fie reglementat prin Legea nr. 223/2015, cu modificările ulterioare, asigurând o recompensă financiară proporțională cu gradul și serviciul prestat.