Cât cash trebuie să păstrezi acasă pentru 72 de ore, conform experților europeni. De ce este vital să ai bani lichizi

În fața crizelor majore, de la pandemii la conflicte militare, europenii sunt sfătuiți să păstreze numerar acasă pentru a putea achiziționa bunuri esențiale în primele zile. Studiile arată că banii lichizi reprezintă o rezervă practică și psihologică, indispensabilă atunci când metodele digitale de plată nu funcționează.

De ce este esențial numerarul în situații de criză?

Analiza Băncii Centrale Europene pe patru evenimente perturbatoare recente – inclusiv pandemia de COVID-19 și invazia Rusiei în Ucraina – a evidențiat o creștere bruscă a cererii de bancnote în rândul consumatorilor europeni.

Numerarul este perceput ca un mijloc de plată fiabil și ca o ”roată de rezervă” pentru sistemul financiar, oferind redundanță în fața întreruperilor temporare ale infrastructurii digitale.

În luna aprilie a acestui an, o pană masivă de curent în Spania și Portugalia a obligat multe magazine să accepte doar numerar, subliniind utilitatea acestuia, relatează CNN.

Cât cash ar trebui să ai acasă

Autoritățile din Olanda, Austria și Finlanda recomandă ca fiecare membru al gospodăriei să păstreze între 70 euro și 100 de euro (circa 350 și 500 de lei), suficienți pentru a acoperi nevoile esențiale timp de aproximativ 72 de ore.

În Suedia, recomandarea este și mai extinsă: numerar pentru a acoperi alimentația, medicamentele și combustibilul timp de cel puțin o săptămână.

Sfaturile includ păstrarea banilor în cupiuri mici, astfel încât să fie ușor de utilizat rapid și eficient în caz de întrerupere a sistemelor de plată digitale sau alte situații neprevăzute.

Reacția populației la crize

Pandemia și războiul din Ucraina au demonstrat modul în care europenii reacționează rapid la amenințări: acumularea de numerar a crescut semnificativ în regiunile apropiate de conflicte sau de centrele urbane afectate de restricții și incertitudini economice.

Comisia Europeană a emis în martie recomandări similare pentru stocarea alimentelor și a bunurilor esențiale pentru cel puțin 72 de ore, menționând riscurile provocate de război, sabotaje și condiții meteorologice extreme.

Broșurile distribuite gospodăriilor includ sfaturi privind apa îmbuteliată, produsele sanitare și chiar cultivarea alimentelor acasă. Așadar, păstrarea unei sume moderate de bani lichizi acasă nu este doar o precauție financiară, ci și o măsură esențială în cazul întreruperilor.

Numerarul oferă stabilitate, acces imediat la resurse și liniște psihologică, fiind o componentă crucială a pregătirii pentru crize, indiferent de natura acestora.