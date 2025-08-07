Ultima ora
07 aug. 2025 | 21:49
de Badea Violeta

Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată

Actualitate
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Care a fost costul funeraliilor lui Ion Iliescu și cine le-a organizat

Ion Iliescu a trecut în neființă pe 5 august, la vârsta de 95 de ani, după o perioadă de internare la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu. Înmormântarea fostului președinte a fost organizată cu multă atenție, iar ceremonia a reunit numeroase personalități din lumea politică. Detaliile legate de costurile funeraliilor și cine s-a ocupat de organizare au fost dezvăluite recent, stârnind interes și controverse.

Firma care a gestionat funeraliile lui Ion Iliescu

Contrar așteptărilor, înmormântarea nu a fost organizată de o firmă funerară cunoscută pentru servicii acordate persoanelor publice, ci de Beligi, o companie din București deținută de Vlad Andrei Cristea.

Soția acestuia, Iuliana Loredana Cristea, este director coordonator la Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București. Beligi este specializată în cazurile sociale, ocupându-se în special de înmormântările persoanelor fără rude sau aparținători.

Firma a obținut un monopol în Capitală pe această nișă, inclusiv prin montarea unor tonomate pentru vânzarea lumânărilor și altor obiecte funerare, deși astfel de magazine sunt interzise în cimitire.

Potrivit informațiilor oferite de cancan.ro, costul total al funeraliilor lui Ion Iliescu a fost de aproximativ 18.000 de euro. Din această sumă, 7.000 de euro au fost cheltuiți doar pentru închirierea dricului folosit la transportul sicriului, achiziționat de la SC TARTAR SRL, firmă din Bacău controlată de fiul unui baron local. Restul cheltuielilor au acoperit sicriul, pachetele de pomenire și taxele aferente slujbelor religioase.

Cheltuieli și pachete pentru oficialități

Printre costurile suplimentare au fost incluse și sumele oferite pentru preoți, cor și gropari, conform tradiției creștine. În mod curios, doar oficialitățile au primit pachete cu mâncare și băutură, în timp ce militarii din Garda de Onoare, paznicii sau groparii nu au fost incluși în aceste gesturi.

Pachetele conțineau pilaf, chiflă, halva, fructe, produse de post și băuturi precum bere și apă. Aproximativ 20 de astfel de pachete au fost împărțite de o persoană desemnată de Guvern.

O ceremonie atent planificată, dar controversată

Înmormântarea lui Ion Iliescu a adunat în același loc câteva dintre cele mai importante figuri politice ale țării, care au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Cu toate acestea, evenimentul nu a fost lipsit de controverse, iar detaliile legate de costuri și organizare au fost urmărite cu mare atenție de public și presă. Suma totală cheltuită a surprins prin amploare, iar alegerea firmei care s-a ocupat de ceremonie a ridicat multe semne de întrebare.

Astfel, înmormântarea fostului președinte rămâne un eveniment cu multe fațete, unde eleganța protocolului s-a intersectat cu realitățile organizatorice mai puțin cunoscute.

