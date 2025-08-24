Cât au cheltuit doi români în Lefkada timp de o săptămână. Au detaliat preţurile de la restaurante, suveniruri, drumul şi cazarea

Ultima ora
24 aug. 2025 | 15:50
de Badea Violeta

Vacanțe și turism
Lefkada, Grecia. Sursa foto: Profimedia

Doi turiști români au împărtășit experiența lor detaliată din vacanța petrecută în Lefkada, Grecia, pe grupul de Facebook ”Forum Lefkada”. Ei au explicat fiecare cheltuială, de la drumul până la mâncare și suveniruri, oferind o imagine clară a bugetului necesar pentru o săptămână pe insulă. Deși au apreciat frumusețea locurilor, cei doi recunosc că experiența nu a fost pe gustul lor în totalitate.

Cât au plătit cei doi români pentru drum și taxele de acces

Turiștii români care au vizitat Lefkada au detaliat traseul și cheltuielile pentru drum și taxe, oferind o imagine clară despre costurile unei vacanțe cu mașina până pe insulă.

Aceștia au făcut două opriri pe parcurs, pentru alimentare și pauze, iar taxele de drum au inclus vigneta pentru Bulgaria, plata podului și taxele de acces din Grecia.

Pe lângă acestea, au mai achitat motorina, asigurarea de călătorie, cazarea și închirierea unei bărci, sumând un buget considerabil pentru o săptămână.

”Am plecat pe 13 la ora 22:40, am stat cam 45 min la pod spre Bulgaria și am ajuns la 12 în Lefkada. Am făcut două opriri, prima la Kulata unde am și alimentat, apoi la un Shell înainte să intrăm pe insulă”, povestesc turiștii.

Taxele de drum au inclus:

  • Vigneta Bulgaria – 78 lei
  • Pod – 15 lei
  • Toll Grecia – 97 lei la dus și 95 lei la întoarcere

Alte cheltuieli pentru transport și logistică au fost:

  • Motorina – 1.375 lei
  • Asigurarea Travel (două persoane plus două mașini) – 273 lei
  • Cazare pentru un cuplu – 3.000 lei
  • Închiriere barcă la Vlicho Boats – 408 lei

Aceste costuri oferă un ghid util pentru cei care plănuiesc o vacanță similară, arătând că bugetul nu se limitează doar la cazare sau mese, ci include și taxe de drum, combustibil și activități suplimentare.

Restaurante și cheltuieli de zi cu zi

În privința mesei, turiștii au împărtășit costurile și impresiile:

  • The Koutouki: 47,5 euro | 237 lei – ”10/10, gyros genial și salata grecească împărțită la 4”
  • Master Gyros, Vasiliki: 23 euro | 115 lei – ”cam micuți, dar foarte gustoși, 10/10”
  • Restaurant Apico: 61,5 euro | 306 lei – ”10/10, sandwich club, fried rice cu creveți, deserturi delicioase”
  • La Playa Beach Bar & Grill: 55 euro | 274 lei – ”carnea uscată la gyros, fructele de mare ok, view foarte dragut, 8/10”
  • Basilico: 55 euro | 278 lei – ”GENIAL!! Totul foarte bun, ospătari amabili, 1000/10”
  • Ta Kanioria Tavern: 53 euro | 267 lei – ”creveți saganaki, caracatiță cu piure, loc frumos, 1000/10”
  • Rachi Restaurant: 292 lei – ”paste cu scorțișoară și cocos, miel cu orzo, view spectaculos, 8/10”

Alte cheltuieli au inclus 500 lei pentru mic dejun și gustări, 300 lei ulei bio de la Olive Factory, 100 lei suveniruri și 100 lei deserturi suplimentare. La întoarcere, s-au oprit în Salonic și au cheltuit 350 lei pe mâncare și cozonaci de la Terkenlis.

”Nu mi s-a părut că merită”

Turiștii au subliniat că, deși Lefkada are ape limpezi și priveliști superbe, plajele pietroase și abrupte nu li s-au potrivit: ”Real, oboseala de pe drum vs insulă, nu mi s-a părut că merită.

Da, sunt view-uri superbe, dar plajele mult prea pietroase, aglomerate și abrupte. A fost prima dată și pentru câteva vacanțe cu siguranță ultima 😂. Ce ne-a plăcut într-adevăr a fost ziua cu barca care a fost superba ❤️.”

În total, pentru o săptămână de vacanță, doi români au cheltuit aproximativ 8.000 lei, incluzând toate costurile legate de drum, cazare, mâncare și activități. Experiența lor oferă o imagine realistă a bugetului necesar și a așteptărilor versus realitatea Lefkadei.

Recomandări
