Cât au câștigat giganții tehnologici într-o singură săptămână, după decizia Google. Explozie de creșteri pe Wall Street pentru companiile americane de tehnologie

Săptămâna începutului de septembrie 2025 a adus o explozie de creșteri pe Wall Street pentru companiile americane de tehnologie. În total, acestea au câștigat 420 de miliarde de dolari în capitalizare bursieră, ducând valoarea lor combinată la impresionanta sumă de 21 de trilioane de dolari. Impulsul decisiv a venit după o hotărâre favorabilă pentru Google într-un proces antitrust, însă efectele s-au resimțit în rândul tuturor marilor jucători din sectorul tech.

Judecătorul american Amit Mehta a hotărât că Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome, o posibilă sancțiune ce ar fi zdruncinat serios poziția companiei pe piață. În schimb, companiei i s-a impus o măsură mult mai blândă: partajarea datelor de căutare cu competitorii. Această soluție de compromis a fost percepută de investitori ca o victorie clară pentru Alphabet, compania-mamă a Google, conform CNBC.

Ca urmare, acțiunile Alphabet au crescut cu peste 10% într-o singură săptămână. Decizia are și un alt efect colateral important: acordul prin care Google plătește anual miliarde de dolari către Apple pentru a fi motorul de căutare implicit pe iPhone poate continua. Acest parteneriat rămâne una dintre cele mai profitabile înțelegeri din industrie, iar piețele au reacționat rapid, ducând și titlurile Apple în sus, cu o creștere de 3,2%.

Această stabilitate aparent câștigată de Google consolidează și încrederea în întreaga industrie tech, în contextul în care riscul unor intervenții majore ale autorităților era una dintre cele mai mari temeri ale investitorilor.

Broadcom și Tesla, vedetele surpriză ale săptămânii

Dacă Google și Apple au fost motoarele principale ale optimismului, Broadcom a fost adevărata surpriză. Acțiunile producătorului de cipuri au urcat cu 13% după anunțul unui contract uriaș de 10 miliarde de dolari cu un client nou, cel mai probabil compania OpenAI. Broadcom produce cipuri personalizate pentru aplicații de inteligență artificială, iar acest nou acord confirmă cererea uriașă pentru hardware-ul dedicat AI. Creșterea spectaculoasă a valorii de piață a propulsat Broadcom în clubul exclusivist al companiilor cu o capitalizare de peste un trilion de dolari.

Și Tesla a profitat de context, cu o creștere de 5%. Optimismul investitorilor a fost alimentat de planul de remunerare pentru Elon Musk, care ar putea ajunge la aproape 1 trilion de dolari dacă valoarea companiei se va dubla până la pragul de 2 trilioane. Această perspectivă, deși ambițioasă, reflectă încrederea piețelor în capacitatea Tesla de a continua să domine tranziția globală către mașini electrice și tehnologii conexe.

În contrast, Nvidia a fost excepția notabilă a săptămânii. Gigantul producător de plăci grafice a înregistrat o scădere de 4% și bifează astfel a patra săptămână consecutivă de declin. Totuși, chiar și în aceste condiții, Nvidia rămâne cea mai valoroasă companie tech, cu o capitalizare de peste 4 trilioane de dolari, un nivel fără precedent în industrie.

O concentrare istorică pe S&P 500

Creșterile din această săptămână aduc în prim-plan o altă realitate importantă: dominația uriașă a giganților tech pe piața americană. Cele opt megacompanii din domeniu reprezintă acum 36% din indicele S&P 500, potrivit analistului Howard Silverblatt. Este o concentrare fără precedent în istoria bursei americane, ceea ce subliniază atât forța, cât și riscul potențial al unei piețe dominate de un număr restrâns de actori.

Valoarea combinată a celor mai mari companii de tehnologie a ajuns la 21 de trilioane de dolari, o sumă echivalentă cu PIB-ul cumulat al mai multor mari economii la un loc. Această performanță nu reflectă doar succesul unor modele de business inovatoare, ci și apetitul investitorilor pentru tot ceea ce înseamnă inteligență artificială, servicii cloud și infrastructură digitală.

Pe termen scurt, decizia în favoarea Google a calmat temerile legate de reglementări și a oferit întregului sector un avânt spectaculos. Pe termen lung însă, rămâne de văzut dacă această concentrare a puterii economice nu va atrage noi presiuni politice și reglementări mai dure.

În concluzie, săptămâna 12–18 septembrie 2025 a fost una istorică pentru giganții tehnologici. Alphabet și Apple au câștigat prin stabilitatea parteneriatului lor, Broadcom și Tesla au surprins prin creșteri spectaculoase, iar Nvidia a oferit nota discordantă, deși rămâne lider absolut al industriei. Capitalizarea uriașă a sectorului tech confirmă rolul central pe care aceste companii îl au în economia globală și ridică întrebări despre echilibrul pieței și direcția în care se îndreaptă Wall Street.