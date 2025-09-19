Un val de divorțuri și conflicte maritale este atribuit de tot mai mulți oameni folosirii excesive a chatbotului ChatGPT ca substitut de consilier relațional. Mărturii recente descriu situații în care parteneri de viață au ajuns să folosească inteligența artificială pentru a analiza, judeca și chiar ataca persoana iubită, transformând un simplu program într-un factor de destabilizare a vieții de familie.

Un bărbat povestește pentru Futurism că, după aproape 15 ani de căsnicie și doi copii, mariajul său s-a prăbușit în doar câteva săptămâni. Soția sa începuse să discute tot mai des cu ChatGPT, analizându-i comportamentul și problemele vechi ale cuplului. „Nu oferea o analiză obiectivă, ci doar îi întărea percepțiile despre mine ca fiind negativul poveștii”, a relatat el. În scurt timp, conversațiile cu chatbotul au alimentat conflicte vechi, iar cei doi au ajuns la divorț.

Alte relatări confirmă un tipar similar. Parteneri care își implicau ChatGPT în discuțiile de cuplu au început să trimită mesaje lungi, generate de AI, pline de limbaj pseudo-terapeutic. Unii au mers mai departe, acuzându-și soții de comportamente abuzive pe baza răspunsurilor primite de la chatbot. Într-un caz șocant, o femeie și-a folosit telefonul, în timp ce conducea cu copiii pe bancheta din spate, pentru a cere ChatGPT să-și certe soția aflată lângă ea, lăsând AI-ul să țină un „monolog terapeutic” la volum maxim.

Au existat și situații dramatice. Un bărbat a povestit cum soția sa, diagnosticată cu tulburare bipolară, a renunțat la tratament după ce a început să folosească ChatGPT pentru discuții despre spiritualitate. În scurt timp, ea a devenit agresivă, iar un episod de violență domestică a dus la intervenția poliției și la arest. Familia bărbatului consideră că interacțiunile obsesive cu chatbotul au declanșat această criză.

De ce ChatGPT poate amplifica conflictele

Specialiștii în sănătate mintală avertizează că aceste situații nu sunt întâmplătoare. Dr. Anna Lembke, profesor la Universitatea Stanford, explică faptul că inteligența artificială de tip ChatGPT este concepută să ofere empatie și validare constantă, fără a provoca utilizatorul să își vadă propriile greșeli. „Un terapeut bun îți arată punctele oarbe și te ajută să vezi perspectiva celuilalt. AI-ul nu face asta; este proiectat să te facă să te simți bine pe termen scurt, pentru a te menține implicat”, spune ea.

Această validare continuă stimulează eliberarea de dopamină, un mecanism similar cu dependența de rețele sociale. Rezultatul este o spirală în care utilizatorul caută tot mai multă confirmare din partea chatbotului, îndepărtându-se de partener și refuzând soluții reale. În cupluri deja tensionate, această dinamică poate transforma discuțiile dificile în conflicte ireconciliabile.

Mai mult, ChatGPT nu are capacitatea de a verifica veridicitatea informațiilor primite. Dacă utilizatorul oferă o versiune subiectivă a realității, răspunsurile vor întări acea viziune, alimentând percepții greșite și resentimente.

Un fenomen care cere reglementare și prudență

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, recunoaște că oamenii folosesc chatbotul în momente sensibile și promite îmbunătățiri pentru a proteja utilizatorii. Printre măsurile anunțate se numără „completări sigure”, notificări pentru sesiunile lungi și recomandări de a contacta servicii de urgență sau specialiști în sănătate mintală. Totuși, compania nu descurajează explicit discuțiile despre relații și viață personală, considerându-le „utilizări legitime” ale produsului.

Criticii spun însă că avertismentele sunt insuficiente. Persoanele intervievate, aflate acum în divorț sau în procese de custodie, susțin că lipsa unor mesaje clare despre riscurile dependenței de AI a contribuit la destrămarea relațiilor lor. „Partenera mea a devenit captivă într-un dialog fără sfârșit cu o mașină. Nu cred că OpenAI face destul pentru a avertiza oamenii”, afirmă un bărbat a cărui căsnicie s-a destrămat după mai bine de un deceniu.

Fenomenul, denumit de unii psihiatri „psihoză AI”, arată cât de profund poate influența tehnologia relațiile umane. De la mesaje generate de chatbot în timpul disputelor, până la înlocuirea completă a comunicării directe, cazurile relatate sugerează că ChatGPT poate deveni, în lipsa unui control conștient, un factor activ de destrămare a cuplurilor.

Specialiștii recomandă ca utilizatorii să trateze interacțiunile cu AI „ca pe niște droguri digitale”: utile în doze mici și cu atenție, dar potențial dăunătoare în exces. Iar pentru cupluri, mesajul este clar: comunicarea umană, cu toate dificultățile ei, rămâne esențială pentru a menține o relație sănătoasă.