Cărțile de identitate electronice, accesibile prin noua aplicație de iPhone, Android, Windows și Linux. Cum funcționează programul, la ce ajută exact

Cartea electronică de identitate îți aduce pe un singur cip tot ce ai nevoie pentru a te legitima atât la ghișeu, cât și online. Problema a apărut când instituțiile și companiile au început să-ți ceară dovada domiciliului din CEI, iar adresa există doar în format electronic. O soluție nouă, folosită deja în proiecte-pilot, promite să-ți citească datele direct de pe cipul CEI prin NFC sau din zona MRZ și să le trimită în siguranță instituției care ți le solicită, fără adeverințe și fără drumuri. Platforma OrchestrateID funcționează pe iPhone și Android, dar și pe Windows și Linux, prin SDK-uri și API-uri ușor de integrat.

Între timp, Ministerul Afacerilor Interne rulează propria aplicație RO CEI Reader pentru citirea locală a cardului pe telefoane Android cu NFC, iar portalul oficial al CEI îți explică pe larg cum folosești PIN-urile și codurile de pe card pentru autentificare și semnare. Noua soluție privată nu înlocuiește instrumentele oficiale, ci le completează cu scenarii de verificare la distanță, utile în banking, telecom, asigurări, administrație sau HR.

Ce rezolvă aplicația și de ce contează

Dacă ai CEI, probabil ai observat deja că instituțiile nu pot „vedea” adresa dacă nu le pui la dispoziție un canal de citire. Asta pentru că domiciliul nu mai e printat pe card, ci e stocat pe cip. Soluția OrchestrateID permite validarea acestor informații direct de pe cip, cu acordul tău explicit, eliminând nevoia de adeverințe provizorii sau copii suplimentare. Practic, îți transformi telefonul ori un PC dotat cu cititor NFC într-un „ghișeu” securizat care preia datele strict necesare și le livrează instituției.

Pentru tine, câștigul e de timp și predictibilitate: deschizi linkul de verificare primit de la furnizorul de servicii, aproprii cartea de identitate de dispozitiv, introduci PIN-ul, confirmi ce date permiți să fie citite și finalizezi. Pentru instituții, avantajul e reducerea erorilor de introducere manuală a datelor și un audit complet al accesărilor, cerut de regulile GDPR.

Cum funcționează citirea și ce vezi pe ecran

Aplicația citește cipul CEI prin NFC sau, acolo unde nu există NFC, pornește cu o scanare MRZ (zona cu caractere de pe fața documentului) ca să negocieze accesul la cip. Ți se cere PIN-ul CEI, pe care îl introduci direct în aplicație; PIN-ul nu ajunge la operator, iar conexiunea dintre dispozitivul tău și sistemul instituției este criptată end-to-end. Sistemul verifică și integritatea datelor de pe card, anunțând dacă există semne că au fost compromise.

La nivel tehnic, soluția vine cu SDK-uri și API-uri pentru Android, iOS, Windows și Linux, poate rula în cloud sau on-premise și păstrează loguri și jurnale de audit conforme cu standarde ISO și cu GDPR. Pentru tine înseamnă că vei găsi aceeași experiență de utilizare, fie că validezi identitatea în aplicația băncii, pe un portal de asigurări sau într-un flux de onboarding HR.

Unde o vei folosi efectiv

În banking, te vei putea identifica și semna contracte la distanță fără întâlniri fizice, pentru că aplicația transmite instituției exact atributele din CEI de care are nevoie. În telecom și utilități, vei deschide sau muta contracte fără să mai trimiți copii scanate ale actului. În administrația publică, vei depune cereri și vei proba domiciliul exclusiv prin citirea de pe cip, inclusiv când ți se cere actualizarea mențiunii electronice a adresei. Toate aceste scenarii sunt aliniate cu arhitectura CEI, gândită din start pentru autentificare și semnare în servicii digitale.

Dacă vrei doar să vezi ce conține CEI și să-ți gestionezi PIN-urile, poți folosi și aplicația oficială a MAI pentru Android cu NFC. Diferența e că aplicația oficială e pentru uzul tău, local, pe dispozitiv, în timp ce soluția de verificare la distanță e construită pentru fluxuri instituționale, cu trasabilitate, criptare și integrare în sistemele lor.

Securitate, confidențialitate și controlul tău

Citirea se face doar cu consimțământul tău, iar tu decizi ce atribute permiți să fie partajate. Comunicarea e criptată cap-coadă, iar operatorii primesc doar setul minim de date necesar, nu o copie brută a documentului. În plus, instituțiile care integrează soluția au obligația de a păstra jurnale de acces și de a-ți putea demonstra oricând cine ți-a citit datele, când și în ce temei legal.

Dacă încă nu ai CEI, calendarul oficial pentru emitere se derulează gradual pe județe, iar cardul e proiectat pentru autentificare și semnare electronică în servicii digitale, folosind PIN-urile de pe card. Ți se recomandă să îți activezi și să îți schimbi PIN-urile la primire, apoi să le păstrezi separat de card.

În practică, nu trebuie să înveți o tehnologie nouă: ții cardul lângă telefon sau cititor, introduci PIN-ul și alegi ce date permiți. Iar dacă o instituție îți cere în continuare adeverințe pentru domiciliu, o poți îndruma către integrarea unei soluții compatibile CEI, astfel încât să rezolvi totul digital și rapid.