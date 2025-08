Cartea electronică de identitate, mai ușor de obținut de la 1 august: nu mai contează județul în care locuiești. Anunțul făcut de MAI

Vin și vești bune pentru români! Aceștia își vor putea face Cartea Electronică de Identitate mult mai ușor, după cum a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Vezi în rândurile de mai jos care sunt modificările.

Cartea Electronică de Identitate, obținută mai ușor

Așadar, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că înepând cu data de 1 august 2025 cererile pentru Cartea Electronică de Identitate (CEI) pot fi depuse la orice serviciu de evidenţă a persoanelor, indiferent de domiciliu.

Mai mult, potrivit Ministerului de Interne, cartea electronică de identitate poate fi ridicată de la un alt serviciu decât cel unde a fost făcută solicitarea.

Actul se poate obține din orice județ

Măsura este utilă pentru cei care au nevoie urgentă de cartea de identitate, iar în localitatea de domiciliu nu sunt locuri disponibile pentru programare.

”Începând cu 1 august 2025, cetăţenii pot solicita Cartea Electronică de Identitate (CEI) la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, indiferent de localitatea în care îşi au domiciliul. Mai mult, aceştia pot alege ca ridicarea CEI să se facă de la un alt serviciu decât cel unde a fost depusă cererea”, arată MAI, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Vestea este una foarte bună pentru românii care au nevoie urgentă de acest document sau pentru cele care locuiesc temporar în alt judeţ şi nu găsesc locuri disponibile în localitatea de domiciliu.

Programările pentru CEI se pot face online, pe HUB-ul de servicii electronice al MAI. Potrivit sursei citate, se recomandă verificarea periodică a platformei, întrucât locurile disponibile se actualizează constant în funcţie de anulări.

Cât costă cartea de identitate

Mai trebuie menționat faptul că la programare au prioritate persoanele cărora le-a expirat actul de identitate sau le va expira în următoarele 60 de zile, dar şi tinerii care solicită primul act de identitate (au împlinit sau vor împlini 14 ani în următoarele 30 de zile).

Ca element de noutate, aceste categorii pot face programări pe o perioadă extinsă de 45 de zile (faţă de 30 de zile anterior).

Cartea Electronică de Identitate (CEI) este gratuită la prima solicitare pentru orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani sau o va împlini în următoarele 30 de zile, până la 30 iunie 2026, datorită finanţării din fonduri europene prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Începând cu 1 august 2025, CEI are un cost de 70 lei (TVA inclusă) pentru copiii sub 14 ani şi pentru persoanele aflate la a doua solicitare (în caz de pierdere, furt, deteriorare, schimbare de date personale etc.).

Cartea de Identitate Simplă (CIS) este disponibilă contra cost, indiferent de situaţie. Preţul CIS este de 40 lei (TVA inclusă).