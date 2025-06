Carlos Alcaraz face echipă cu jucătoarea de origine română Emma Răducanu la US Open 2025: „Ea va fi șefa”

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu vor forma cel mai așteptat duo al verii în tenisul mondial, în noul turneu de dublu mixt organizat înainte de US Open 2025. Titlul, ușor ironic pentru fanii din România care se uită în general la Wizz Air, Ryanair sau Tarom când își aleg un zbor, reflectă și surpriza generată de o astfel de asociere de top într-o competiție atipică pentru cei doi campioni.

Un nou format, o provocare diferită

Federația americană de tenis a anunțat la începutul anului un format revoluționar pentru US Open: un turneu de dublu mixt cu desfășurare rapidă, ce va avea loc cu o săptămână înainte de Grand Slam-ul propriu-zis. Miza este una uriașă – un premiu de un milion de dolari –, iar participarea este deschisă celor mai mari nume din tenisul de simplu.

Astfel, organizatorii au reușit să atragă o pereche care promite să fure toată atenția: Carlos Alcaraz, de cinci ori campion de Grand Slam și actual număr 2 mondial, și Emma Răducanu, fostă campioană la US Open și simbol al renașterii tenisului britanic.

Alcaraz, care a debutat recent pe iarbă la turneul de la Queen’s Club, a confirmat entuziasmat: „US Open ne-a propus această idee și am acceptat imediat. Am o relație foarte bună cu Emma, o cunosc de mult timp și am spus clar: ea va fi șefa!”

„AlcarCanu”, cuplul de care vorbește toată lumea

Deși Alcaraz a câștigat în două seturi meciul său de debut pe iarbă împotriva lui Adam Walton, toți ochii din sala de presă au fost ațintiți asupra știrii despre parteneriatul cu Răducanu. Presa britanică și internațională deja a botezat cuplul „AlcarCanu”, iar reacția jucătorului spaniol a fost savuroasă: „Am rugat-o eu pe Emma să facă echipă cu mine. A ezitat puțin… dar până la urmă a acceptat!”

Noul format de dublu mixt prevede meciuri scurte, disputate într-un interval de două zile, fiind conceput pentru a atrage spectatori și atenție mediatică. Este o adevărată provocare pentru jucătorii de top, dar și un semnal clar că tenisul încearcă să se reinventeze și să capteze publicul tânăr.

Alți parteneri de top și reacțiile rivalilor

Emma Răducanu, în vârstă de 22 de ani, era curtată și de alți jucători. Jack Draper, colegul său din echipa Marii Britanii, glumea că „a fost înțelept din partea ei să-l aleagă pe Alcaraz – e cel mai bun partener pe care-l putea găsi”. Draper însuși va face pereche cu Qinwen Zheng, campioană olimpică, într-o altă combinație notabilă din acest format nou.

Carlos Alcaraz, aflat într-un sezon impresionant după ce a câștigat French Open într-un meci epic cu Jannik Sinner, rămâne favoritul principal în toate competițiile în care participă. Totuși, noua provocare vine cu reguli și ritmuri diferite, iar chimia cu Răducanu ar putea fi factorul decisiv pentru succes.

Un format controversat, dar cu miză uriașă

Turneul de dublu mixt de la US Open, cu desfășurare înaintea Grand Slam-ului propriu-zis, a stârnit și controverse. Mulți specialiști consideră că această mutare afectează jucătorii specializați pe dublu, care trăiesc din aceste competiții. Participarea marilor staruri din simplu ar putea muta atenția și resursele, transformând formatul într-un spectacol mai degrabă decât într-o competiție echilibrată.

Totuși, din perspectiva organizatorilor, pariul pare câștigat deja. Perechi precum Alcaraz-Răducanu sau Draper-Zheng vor atrage milioane de fani și vor da o nouă dimensiune tenisului de dublu mixt, mult timp marginalizat în raport cu celelalte probe.