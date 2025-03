Cariera lui Adrien Brody între 2 premii Oscar la distanță de 22 ani, de la Pianistul la Brutalist

În 2003, Adrien Brody surprindea lumea cinematografiei devenind cel mai tânăr actor din istorie laureat cu Oscarul pentru rol principal, datorită interpretării sale remarcabile din drama „Pianistul” regizată de Roman Polanski . Douăzeci și doi de ani mai târziu, în 2025, același actor urca din nou pe scena Premiilor Academiei pentru a primi Oscarul pentru cel mai bun actor, de această dată pentru rolul din epopeea postbelică „The Brutalist” . Între aceste două momente de vârf, cariera lui Brody a cunoscut suișuri și coborâșuri – de la încercarea de a-și depăși statutul de „prodigiu” post-Oscar, la explorarea unor genuri diferite și colaborări cu regizori de renume, până la revenirea triumfală care i-a adus cel de-al doilea trofeu. În continuare, vom analiza evoluția artistică a lui Adrien Brody între cele două Oscaruri, evidențiind rolurile sale cele mai importante din acest interval, impactul lor asupra traiectoriei sale, colaborările definitorii și influența actorului în industria cinematografică.

Provocările de după „Pianistul”: drumul dificil al unui tânăr laureat al Oscarului

Succesul imens obținut cu „Pianistul” (2002) – unde Brody l-a portretizat pe muzicianul polonez Władysław Szpilman, un supraviețuitor al Holocaustului – l-a propulsat instantaneu pe actor în liga marilor staruri de la Hollywood. Interpretarea sa intensă și plină de vulnerabilitate emoțională a fost apreciată de critici și i-a adus Premiul Oscar la doar 29 de ani . Acest rol definitoriu a stabilit așteptări foarte înalte pentru viitoarele sale proiecte, dar a și venit cu riscul etichetării într-un anumit tip de partitură dramatică. Chiar actorul a recunoscut mai târziu că succesul „Pianistului” l-a făcut să fie perceput ca un actor „foarte serios de dramă”, ceea ce l-a limitat la momentul respectiv . Brody și-a dorit însă să își dovedească versatilitatea – „scopul de a fi actor este să fii un cameleon pe cât posibil”, spunea el într-un interviu, subliniind că nu vrea să fie încadrat într-un singur registru .

Imediat după Oscar, Brody a ales un parcurs eclectic. În 2004 a jucat un rol secundar în thriller-ul psihologic „Satul” (The Village) al lui M. Night Shyamalan, interpretându-l pe Noah Percy, un tânăr cu dizabilități mintale. Deși nu era un rol principal, colaborarea cu un regizor de succes ca Shyamalan l-a menținut în atenția publicului. A urmat apoi „Jacheta” (The Jacket, 2005), un thriller psihologic în care Brody este protagonist – un veteran de război traumatizat care trece prin experimente medicale și halucinații legate de călătoria în timp. Acest film a demonstrat apetitul lui Brody pentru proiecte îndrăznețe și complexe, chiar dacă „The Jacket” nu a fost un hit de box-office.

Un moment important al acestei perioade a fost implicarea sa în blockbuster-ul „King Kong” (2005), regizat de Peter Jackson. În această superproducție refacere a clasicului din 1933, Brody joacă rolul lui Jack Driscoll, un dramaturg curajos care devine erou în încercarea de a salva protagonista din ghearele gorilei uriașe . Deși personajul Jack Driscoll nu i-a oferit aceeași profunzime dramatică ca Szpilman, filmul a demonstrat versatilitatea actorului, arătând că se poate integra și în filme de acțiune și aventură de mare anvergură. Mai mult, „King Kong” a fost un succes uriaș la box-office, cu încasări globale de peste 550 de milioane de dolari, rămânând până astăzi cel mai mare succes comercial din filmografia lui Brody . Astfel, la câțiva ani după Oscar, Adrien Brody bifase deja colaborări cu doi regizori celebri (Shyamalan și Jackson) și trecuse de la dramă istorică la thriller și apoi la blockbuster de acțiune, în încercarea de a evita să fie pus într-o singură categorie.

Roluri diverse și colaborări cu regizori de renume în anii 2000

În a doua jumătate a anilor 2000, Brody a continuat să-și extindă paleta artistică prin roluri variate și parteneriate cu cineaști apreciați. Un exemplu notabil este filmul independent „Hollywoodland” (2006), în care a jucat rolul unui detectiv ce investighează misterioasa moarte a actorului George Reeves (interpretat de Ben Affleck). Deși focusul publicului a fost atras mai mult de prestația lui Affleck, contribuția lui Brody a adăugat tensiune și profunzime narațiunii, evidențiind abilitatea sa de a ține capul de afiș alături de actori consacrați.

Tot în această perioadă, Adrien Brody a început colaborarea fructuoasă cu regizorul Wes Anderson, cunoscut pentru stilul său inconfundabil și distribuțiile sale ensemble. Prima întâlnire creativă a fost comedia dramatică „The Darjeeling Limited” (2007), în care Brody joacă alături de Owen Wilson și Jason Schwartzman, interpretând unul dintre cei trei frați aflați într-o călătorie spirituală cu trenul prin India. În acest film, actorul și-a evidențiat latura mai lejeră și comică, reușind să aducă umor și emoție personajului său . Criticii au remarcat chimia dintre cei trei protagoniști și modul în care Brody s-a integrat perfect în universul excentric al lui Anderson. Colaborarea cu Wes Anderson i-a permis lui Brody să scape de eticheta de actor strict dramatic, regizorul însuși declarând la un moment dat că l-a distribuit pe Adrien tocmai pentru a-i valorifica simțul umorului pe care alții nu îl exploataseră .

În paralel, Brody a lucrat și cu alți regizori apreciați. În 2008 a apărut în „The Brothers Bloom”, o comedie de acțiune cu escroci eleganți, regizată de Rian Johnson (pe atunci un cineast în ascensiune, astăzi celebru pentru filme ca Knives Out sau Star Wars: The Last Jedi). Brody îl interpretează pe Bloom, cel mai tânăr dintre doi frați spărgători de inimi și se combină excelent cu Mark Ruffalo și Rachel Weisz într-o poveste sofisticată despre escrocherii și iubire. Deși filmul nu a avut un mare succes comercial, a fost o dovadă a alegerilor curajoase ale actorului de a sprijini cinema-ul independent de calitate.

Un alt rol diferit a fost cel al lui Leonard Chess în „Cadillac Records” (2008), un film biografic muzical în care Brody l-a jucat pe fondatorul casei de discuri Chess Records, alături de interpretări puternice din partea lui Jeffrey Wright și Beyoncé. Prin acest rol, Adrien Brody a intrat în pielea unui personaj real implicat în industria muzicală, demonstrând din nou flexibilitatea sa actoricească. Chiar dacă „Cadillac Records” s-a axat mai mult pe poveștile muzicienilor de blues (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Etta James), prestația lui Brody ca om de afaceri pasionat de muzică a fost bine primită și a adăugat un profil istoric filmografiei sale.

De-a lungul anilor 2000, Brody a adunat astfel un portofoliu impresionant de colaborări cu nume sonore: de la Polanski și Shyamalan, la Peter Jackson, Wes Anderson, Rian Johnson sau Woody Allen. Apariția sa memorabilă în „Midnight in Paris” (2011), filmul lui Woody Allen laureat cu Oscar pentru scenariu, este un exemplu: Brody are o scurtă apariție cameo în rolul pictorului suprarealist Salvador Dalí, reușind să fure scena printr-o interpretare colorată și excentrică. Chiar dacă apare doar câteva minute alături de Owen Wilson, replica sa entuziastă despre „rinocerii” imaginari a rămas întipărită ca unul dintre momentele savuroase ale filmului, demonstrând că Brody putea lăsa o impresie puternică și într-un rol episodic.

În ansamblu, în primii ani de după „Pianistul”, Adrien Brody a evitat în mod deliberat să se repete. El a jonglat între filme de studio și producții independente, între drame serioase, comedii absurd de fine și thrillere intense. Această varietate i-a consolidat reputația de actor versatil, dispus să își asume riscuri. Totuși, niciunul dintre aceste roluri nu a mai atins vârful de rezonanță pe care îl avusese interpretarea sa din 2002. Actorul însuși glumea, înainte de lansarea filmului The Brutalist, că niciunul dintre rolurile jucate de el în intervalul de 22 de ani dintre Pianistul și The Brutalist nu se ridică la nivelul acestor două performanțe de referință . Această sinceritate autoironică reflectă atât modestia lui Brody, cât și conștientizarea faptului că drumul unui actor nu este întotdeauna pavat cu succese egale.

Experimente îndrăznețe și schimbări de gen: de la horror SF la acțiune pură

Un capitol aparte în evoluția lui Adrien Brody în perioada post-Oscar a fost dorința de a experimenta genuri noi, uneori surprinzătoare pentru un actor cu reputația lui. În 2009, Brody a intrat în zona science-fiction și horror cu filmul „Splice”, regizat de Vincenzo Natali. Aici joacă rolul unui om de știință ambițios (Clive Nicoli) care, alături de partenera sa (interpretată de Sarah Polley), creează prin inginerie genetică o ființă hibridă om-animal. „Splice” a șocat publicul prin tematică și imagini bizare, dar a devenit un film cult al genului, fiind apreciat de fanii SF-ului pentru originalitate. Brody a adus credibilitate unui rol neobișnuit, pendulând între entuziasmul descoperirii științifice și groaza provocată de consecințele experimentului scăpat de sub control . Deși filmul a polarizat criticii, el a demonstrat încă o dată disponibilitatea actorului de a-și extinde aria de interpretare.

În 2010, Adrien Brody a făcut o mișcare și mai neașteptată către teritoriul filmului de acțiune pură. A acceptat rolul principal în „Predators”, un reboot/sequel al francizei începute de Predator-ul cu Arnold Schwarzenegger. Alegerea lui Brody pentru a-l interpreta pe Royce – un mercenar dur și lider al unui grup de luptători aruncați pe o planetă străină ca pradă pentru extratereștrii Predator – a ridicat sprâncene la momentul respectiv. Cunocut mai degrabă pentru fizicul său zvelt și personajele intelectuale, Brody nu părea tipicul erou de acțiune musculos. Însuși actorul a recunoscut că distribuirea sa a fost considerată „unul dintre cele mai bizare castinguri din istoria Hollywood-ului” . Cu toate acestea, el a văzut în film o șansă de a confunda așteptările publicului și consideră că experimentul a fost reușit: „Să intru în pantofii lui Arnold Schwarzenegger și să funcționeze, filmul fiind profitabil – există o doză de joacă în acest proiect” spunea Brody despre „Predators”, arătându-se mulțumit că a putut face față provocării într-un mod credibil . Filmul, produs de Robert Rodriguez, a avut încasări decente și a dovedit că Adrien Brody se poate transforma într-un combatant de acțiune atunci când rolul o cere, modulându-și vocea și fizicul (și-a lucrat intens musculatura pentru acest rol) pentru a se potrivi genului.

În aceeași perioadă, Brody a explorat și genul horror european, colaborând cu legendarul regizor italian Dario Argento la „Giallo” (2009). Deși filmul – un thriller despre un criminal în serie – nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor (și a fost un eșec critic, fiind chiar subiectul unui conflict legat de salariul neplătit al actorului), experiența a arătat dorința lui Brody de a lucra cu cineaști de renume ai genului, continuând tradiția actorilor americani care merg în Europa pentru proiecte de autor.

Diversificarea repertoriului a inclus și drame cu tematică istorică internațională. În 2012, Adrien Brody a jucat în producția chineză „Înapoi în 1942” (Back to 1942), regizată de Feng Xiaogang, unde l-a portretizat pe jurnalistul american Theodore White, martor la foametea devastatoare din provincia Henan în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Participarea sa într-un film chinezesc de epocă a evidențiat recunoașterea de care se bucura la nivel global, fiind invitat să facă parte din proiecte de anvergură și pe alte piețe cinematografice decât Hollywood-ul. Deși filmul nu a strălucit la box-office internațional, prestația lui Brody a fost respectată, aducând gravitas unui rol de observator occidental al tragediei războiului.

Chiar dacă nu toate aceste experimente au fost succese răsunătoare, ele au contribuit la șlefuirea abilităților lui Adrien Brody și i-au consolidat statutul de actor neconvențional, dispus să își asume riscuri. Cu fiecare incursiune în alt gen – fie că era horror, SF, acțiune sau dramă istorică – Brody și-a lărgit orizontul artistic. Această abordare curajoasă l-a menținut relevant în industrie, chiar dacă lumina reflectoarelor nu a mai fost la fel de intensă ca în anul Oscarului.

Recunoaștere critică și reveniri notabile (2011-2014)

După numeroase proiecte experimentale, începutul anilor 2010 i-a adus lui Adrien Brody și câteva roluri care au rezonat puternic cu criticii, reamintind publicului de calibrul său actoricesc. Un astfel de rol este cel din drama independentă „Detachment” (2011), regizată de Tony Kaye (cunoscut pentru American History X). Brody îl interpretează pe Henry Barthes, un profesor suplinitor de literatură ce ajunge într-un liceu cu elevi problematici, purtându-și propriile traume emoționale. Filmul este o meditație intensă asupra sistemului educațional și a apatiei societății, iar prestația lui Brody este adesea menționată ca sufletul peliculei – el aduce pe ecran un amestec de fragilitate și furie mocnită, înfățișând un om copleșit de suferință interioară, dar care încă se agață de ideea de a face bine. Criticii au lăudat autenticitatea și empatia din jocul lui Brody, considerând rolul din Detachment drept cea mai bună interpretare dramatică a sa de după Pianistul. Acest film, deși mic ca anvergură, a repus numele lui Adrien Brody în atenția presei de specialitate ca un actor de prim rang în dramă.

În 2014, Brody și-a continuat ascensiunea critică pe două fronturi distincte: film de artă și televiziune. Mai întâi, a revenit sub direcția lui Wes Anderson în aclamatul „The Grand Budapest Hotel”. În această comedie plină de stil și fantezie, actorul îl interpretează pe Dmitri Desgoffe-und-Taxis, antagonistul filmului – un moștenitor răsfățat și machiavelic care angajează infractori spre a-și atinge scopurile. Deși rolul este secundar într-o distribuție cvasi-enciclopedică (care îi include pe Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Willem Dafoe, etc.), prezența lui Brody este memorabilă. El emană o carismă malefică și oferă momente de umor negru, iar criticul Peter Bradshaw de la The Guardian a remarcat că Brody a arătat în acest film ecouri ale formei sale de Oscar, fiind „viguros și savuros de ticălos” ca Dmitri . The Grand Budapest Hotel a fost un succes major (inclusiv la Oscaruri, câștigând mai multe premii tehnice și fiind nominalizat la Cel mai bun film), consolidând colaborarea fructuoasă dintre Anderson și Brody și aducându-l pe actor din nou în centrul atenției cinefile.

Tot în 2014, Adrien Brody a făcut senzație pe micul ecran cu transformarea sa în legendarul iluzionist Harry Houdini, în miniseria biografică „Houdini” (History Channel). Pe parcursul a două episoade lungi, Brody a recreat viața faimosului magician – de la spectacolele de evadare care l-au consacrat până la intrigile personale și încercările de a demasca șarlatani spiritisti. Interpretarea sa magnetică, plină de energie fizică și emoție, i-a adus o nominalizare la Premiile Emmy pentru Cel mai bun actor într-o miniserie , marcând astfel prima recunoaștere majoră pentru Brody de la Oscarul din 2003. Nominalizarea la Emmy a confirmat că talentul său rămânea la cel mai înalt nivel și că trecerea anilor nu i-a diminuat capacitatea de a captiva publicul. În plus, succesul lui în rolul lui Houdini a demonstrat capacitatea actorului de a conduce un proiect în calitate de star principal și pe terenul televiziunii de calitate, într-o perioadă (anii 2010) în care granița dintre cinema și TV devenea tot mai permeabilă.

Pe lângă aceste proiecte, tot în prima parte a deceniului, Adrien Brody a fost onorat și cu Premiul Leopard Club la Festivalul de Film de la Locarno, în 2017 . Acest premiu omagial se acordă unei personalități cinematografice a cărei muncă a lăsat o amprentă de durată în cinema, semn că industria europeană îi recunoștea contribuțiile artistice și carisma. La gala de la Locarno, Brody a vorbit despre cariera sa, menționând modul în care Wes Anderson l-a ajutat să-și arate latura comică și cum faima adusă de Pianistul a venit la pachet cu provocări de imagine . Actorul a primit distincția cu modestie, subliniind din nou importanța libertății de creație și a diversității rolurilor pentru un actor.

Astfel, până la mijlocul anilor 2010, Adrien Brody reușise să se recalibreze: după o perioadă în care părea că se îndepărtează de prim-plan, el a revenit cu roluri apreciate (atât în film, cât și în televiziune) și cu o recunoaștere reînnoită a talentului său. Aceste realizări l-au pregătit pentru o nouă etapă a carierei sale, în care se va regăsi din ce în ce mai mult în proiecte de prestigiu și colaborări de top.

Dincolo de marele ecran: apariții în seriale și proiecte personale

O parte semnificativă a evoluției lui Adrien Brody în intervalul 2003-2025 a fost și extinderea prezenței sale dincolo de cinema-ul tradițional, către televiziune și proiecte personale. În contextul în care tot mai mulți actori de film au început să facă trecerea spre seriale de televiziune de calitate (așa-numita epocă de aur a televiziunii), Brody nu a ezitat să accepte provocări în acest mediu.

Un rol foarte comentat a fost apariția sa în serialul britanic de succes „Peaky Blinders”. În sezonul 4 al acestui serial (lansat în 2017), Adrien Brody a interpretat personajul negativ Luca Changretta, un cap mafiot italian venit la Birmingham pentru răzbunare împotriva familiei Shelby. Cu părul dat pe spate, mustață subțire și atitudine amenințătoare, Brody aduce un omagiu stilistic lui Vito Corleone (din Nașul) și creează un antagonist memorabil pentru eroii serialului. Prestația sa intensă – plină de șarm întunecat și replici mieroase livrate cu accent italian – a fost lăudată de fani și critici, mulți considerând că Brody fură fiecare scenă în care apare și sporește tensiunea dramatică a sezonului. Această incursiune în televiziune i-a adus lui Adrien Brody o nouă generație de admiratori, demonstrând că prezența lui impunătoare funcționează excelent și pe micul ecran.

Un alt proiect notabil a fost mini-seria horror gotică „Chapelwaite” (2021), adaptare după o povestire de Stephen King. Brody deține rolul principal, Charles Boone, un căpitan de vas care se întoarce în conacul strămoșesc împreună cu copiii săi, unde este confruntat cu un blestem de familie și fenomene supranaturale. Serialul i-a oferit ocazia de a conduce o poveste pe parcursul a 10 episoade, explorând treptat transformarea personajului său de la un tată îndurerat la un om dispus să înfrunte întunericul. Atmosfera sumbră a serialului și interpretarea intensă a lui Brody (marcată de suferință reținută și hotărâre) au fost apreciate de fanii genului horror. Deși Chapelwaite nu a avut ecoul unui hit mainstream, a fost o nouă dovadă a dorinței actorului de a se reinventa și de a aborda formate narative diferite.

Adrien Brody a continuat de asemenea să facă apariții episodice în seriale foarte populare. În 2021, el a apărut în două episoade din drama HBO premiată „Succession”, jucând rolul lui Josh Aaronson – un investitor miliardar care pune presiune pe familia Roy în lupta lor pentru putere. Deși scurte, scenele cu Brody (filmate pe o insulă, unde personajul său testează determinarea lui Logan și Kendall Roy) sunt încărcate de un joc al puterii subtil, actorul emanând un calm periculos în pielea unui titan al finanțelor. Prezența sa în Succession a fost remarcată ca un casting inspirat, adăugând greutate unui moment-cheie al sezonului 3.

De asemenea, Brody a intrat și în universul sportiv de televiziune cu rolul antrenorului legendar Pat Riley în serialul HBO „Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” (2022-2023). Aici, el îl interpretează pe tânărul Riley în anii ’80, în perioada de glorie a echipei Los Angeles Lakers condusă de Magic Johnson. Cu coafură și ținute retro, Brody redă transformarea lui Riley din comentator TV nesigur în antrenorul plin de încredere care va cuceri NBA. Interpretarea lui este carismatică și a fost apreciată de fanii baschetului pentru autenticitate, completând astfel un alt gen abordat de actor: drama sportivă bazată pe fapte reale.

În plan personal, Adrien Brody a explorat și dincolo de actorie: a debutat ca producător și scenarist. Un exemplu este filmul „Clean” (2021), un thriller urban pe care Brody l-a co-scris, produs și în care a jucat rolul principal – un gunoier taciturn cu un trecut criminal care își ia justiția în propriile mâini pentru a salva o tânără din calea mafiei. Deși filmul a avut o lansare limitată, proiectul a fost important pentru Brody ca expresie a vocii sale creative în spatele camerei. El a compus chiar și coloana sonoră a filmului, evidențiind latura sa muzicală. Clean a consolidat imaginea lui Brody ca artist complet, implicat în multiple aspecte ale producției cinematografice, nu doar în fața camerei.

Prin toate aceste incursiuni în televiziune și proiecte personale, Adrien Brody și-a menținut profilul artistic ridicat și a demonstrat o adaptabilitate remarcabilă. Într-o industrie în continuă schimbare, el a știut să găsească proiecte relevante și să rămână în atenția publicului, pregătindu-se parcă pentru un nou moment definitoriu al carierei – reîntoarcerea pe scena Oscarurilor.

„The Brutalist”: rolul triumfător care îi aduce al doilea Oscar

Toate experiențele acumulate de Adrien Brody de-a lungul celor peste două decenii de la primul său Oscar au părut să conveargă în proiectul monumental „The Brutalist” (2024). Acest film, regizat de cineastul vizionar Brady Corbet, i-a oferit lui Brody un rol de o complexitate și o rezonanță emoțională extraordinare – un rol care i-a adus în 2025 cea de-a doua statuetă de Aur din carieră . În The Brutalist, actorul îl interpretează pe László Tóth, un arhitect modernist maghiar, supraviețuitor al lagărelor de concentrare naziste, care emigrează în Statele Unite după război pentru a-și reconstrui viața . Povestea urmărește parcursul acestui personaj prin decade, evidențiindu-i lupta de a-și afirma viziunea artistică într-o lume nouă, relația tumultuoasă cu mentorul său și legătura de dragoste cu soția sa, Erzsébet (jucată de Felicity Jones) .

Rolul a rezonat profund cu Adrien Brody, nu doar din perspectiva pregătirii sale actoricești, ci și personal. Actorul are origini est-europene evreiești – mama sa, fotografa Sylvia Plachy, a fugit din Ungaria comunistă traversând Atlanticul – iar această moștenire culturală a hrănit autenticitatea interpretării. Brody însuși a declarat că în povestea lui László Tóth a regăsit ecouri ale propriilor strămoși și ale greutăților îndurate de familia sa . „Portretizându-l pe László și reprezentând greutățile și aspirațiile atâtor oameni – inclusiv chiar luptele familiei mele – mi-am reaprins propriul sentiment de a fi și a aparține, recăpătând speranța” mărturisea actorul . O astfel de implicare personală a conferit rolului o intensitate specială, comparabilă cu cea din Pianistul. Nu e de mirare că Brody a recunoscut că The Brutalist „începe aproape de unde Pianistul s-a terminat, într-un fel” – ambele fiind despre supraviețuire și noi începuturi pentru un evreu care a trecut prin trauma războiului . Practic, cele două filme se oglindesc tematic, iar actorul a folosit experiența trăită la filmările Pianistului pentru a adăuga profunzime noului său rol.

Critica de specialitate a reacționat entuziast. La premiera filmului, The Guardian a elogiat performanța lui Brody, lăudând „ferocitatea și pasiunea unghiulară” cu care a dat viață personajului, numind The Brutalist „cel mai bun film din cariera lui, cu siguranță, și un progres față de performanța sa din Pianistul lui Roman Polanski” . Asemenea cuvinte, venite din partea unui critic respectat, au confirmat ceea ce mulți intuiau deja: că Brody tocmai livrase rolul vieții sale, reușind performanța rară de a se autodepăși la 22 de ani după un moment de glorie. Filmul a acumulat nu mai puțin de 10 nominalizări la Oscar, la egalitate pentru a doua cea mai nominalizată peliculă a anului , semn al valorii sale artistice. Brody a dominat sezonul premiilor, câștigând aproape toate trofeele importante premergătoare Oscarurilor – Globul de Aur pentru cel mai bun actor (dramă), premiul Critics’ Choice și BAFTA, între altele . Această serie de victorii a pregătit terenul pentru apogeul de la ceremonia Academiei.

La cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, Adrien Brody a fost încununat cu premiul pentru cel mai bun actor, alăturându-se astfel elitei actorilor cu multiple victorii în această categorie . La 51 de ani, el devenea din nou câștigător, în timp ce principalul său rival, Timothée Chalamet (nominalizat pentru un rol biografic la fel de intens), era cu 22 de ani mai tânăr – o simetrie frumoasă având în vedere ecartul de timp dintre cele două Oscaruri ale lui Brody . În discursul său de acceptare, vizibil emoționat, actorul a mulțumit pentru „această viață binecuvântată” și și-a exprimat recunoștința pentru „revărsarea extraordinară de dragoste” primită. Brody a îndemnat la compasiune și unitate, declarând: „dacă trecutul ne poate învăța ceva, este să ne reamintească să nu lăsăm ura să rămână necontrolată. Să luptăm pentru ceea ce este corect… Să reconstruim împreună. Mulțumesc.” – un mesaj în spiritul temelor din The Brutalist, film ce vorbește despre consecințele urii și puterea regeneratoare a artei și a comunității.

Acest al doilea Oscar îl plasează pe Adrien Brody într-un club exclusivist al actorilor cu o rată de 100% succes la Oscar din două sau mai multe nominalizări (alături de nume precum Vivien Leigh, Hilary Swank, Kevin Spacey, Christoph Waltz sau Mahershala Ali) . Mai mult, performanța sa confirmă faptul că talentul autentic își poate regăsi drumul spre recunoaștere supremă chiar și după o lungă perioadă de relativă eclipsă. Brody însuși a reflectat asupra acestui parcurs, afirmând cu umilință: „Apreciez iubirea pe care am primit-o, și mi-au trebuit 22 de ani să primesc din nou acest nivel de dragoste. Este atât de semnificativ pentru mine pentru că asta e tot ce fac cu viața mea. Este dedicată acestei munci, și nu e ca și cum nu aș fi căutat material de acest calibru sau un rol de o asemenea magnitudine” . Aceste cuvinte evidențiază devotamentul lui Brody față de actorie și satisfacția imensă de a fi regăsit un proiect care să-i permită să strălucească la același nivel ca în tinerețe.

Impact și moștenire artistică

Cariera lui Adrien Brody dintre Pianistul și The Brutalist oferă un studiu de caz fascinant despre reziliență artistică și evoluție profesională. În toți acești ani, Brody a refuzat să urmeze calea ușoară pe care i-ar fi putut-o oferi Hollywood-ul după un Oscar timpuriu. În schimb, el a ales adesea proiecte atipice, a colaborat cu regizori de nișă, a acceptat roluri secundare sau cameo dacă acestea îl provocau creativ și a mers acolo unde l-au dus pasiunea și curiozitatea – fie că a însemnat platouri de blockbuster, studiouri indie din New York, teatre de epocă în Europa sau platouri de filmare pentru televiziune prestigioasă. Această varietate i-a permis să își șlefuiască măiestria și să evite plafonarea, chiar dacă a însemnat că popularitatea sa a cunoscut cândva și momente de recul.

Influența lui Brody în industria filmului rezidă și în exemplul pe care îl oferă altor actori: acela că succesul trebuie alimentat cu alegeri curajoase și că reinvenția este posibilă. După Pianistul, mulți îl vedeau ca pe un potențial leading man în drame de studio, însă el a sfidat așteptările și a demonstrat că poate juca orice, de la erou de acțiune la comic excentric sau personaj real istoric. În interviurile de după al doilea Oscar, Brody a rememorat metaforic „vârfurile și văile” prin care a trecut ca artist și cum fiecare experiență l-a pregătit pentru momentul actual de recunoaștere . Faptul că nu s-a temut să se aventureze în noi teritorii a îmbogățit peisajul cinematografic cu interpretările sale – unele, e drept, trecute cu vederea la vremea lor, dar redescoperite ulterior (cum e cazul Detachment, apreciat retroactiv, sau cameo-urile sale savuroase din filme de autor).

Colaborările sale repetate cu regizori precum Wes Anderson au evidențiat, de asemenea, importanța chimiei creative dintre actor și realizator. Anderson a știut să valorifice latura jucăușă a lui Brody, iar Brody, la rândul său, a adus o notă inedită filmelor lui Anderson. Astfel de sinergii artistice îmbogățesc arta cinematografică și rămân ca repere ale carierei sale. În plus, prezența lui Brody în producții de televiziune de calitate a reflectat trendul general al industriei, unde granițele dintre film și serial s-au estompat – iar el s-a numărat printre cei care au navigat cu succes între aceste medii, fără prejudecăți.

Acum, cu două Oscaruri în palmares, Adrien Brody se bucură de un statut legendar. Este în continuare cel mai tânăr actor care a câștigat vreodată Premiul Oscar pentru rol principal masculin (record stabilit la 29 de ani și încă neegalat) , iar la maturitate a confirmat pe deplin acel talent precoce. Moștenirea sa artistică va fi definită nu doar de cele două roluri iconice – Szpilman și Tóth – ci și de suma tuturor celorlalte interpretări cu care a colorat cinematografia: fie că ne amintim de profesorul idealist din Detachment, de escrocul romantic din The Brothers Bloom, de gangsterul feroce din Peaky Blinders sau de artistul suprarealist care vede rinoceri în Midnight in Paris. Fiecare latură a sa adaugă profunzime profilului unui actor complet.

În concluzie, parcursul lui Adrien Brody între Oscarul pentru Pianistul și cel pentru The Brutalist este o poveste despre perseverență, diversitate și reîmplinire artistică. Brody a demonstrat că nu a fost doar un „meteorit” strălucitor al unui moment, ci o stea care a continuat să lumineze în moduri diferite și surprinzătoare, pentru ca într-un final să strălucească din nou la intensitatea maximă. Evoluția sa servește ca inspirație pentru artiști – amintind că drumul spre excelență nu este drept, ci plin de cotituri, dar cu suficientă pasiune și dedicare, fiecare cotitură poate conduce la o nouă culme. Iar Adrien Brody, ajuns acum la a doua sa culme majoră, și-a cimentat locul în istoria cinematografiei ca un actor de o versatilitate rară și un spirit artistic indomitabil.