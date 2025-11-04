Ultima ora
04 nov. 2025 | 07:48
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
Cand trebuie respectate orele de odihna in Romania, in 2025? Sursa foto: Profimedia

Pe măsură ce noiembrie aduce ultimele zile fără îngheț, mulți proprietari profită pentru a mai bate un cui, a tăia lemne sau a porni flexul în curte. Însă, chiar dacă lucrările par urgente, legea impune respectarea orelor de liniște. Nerespectarea acestora poate duce la amenzi consistente și la relații tensionate cu vecinii – indiferent dacă locuiești la casă sau într-un apartament de bloc.

Ce spun regulile despre orele de liniște în 2025

În România, orele de liniște nu sunt doar o regulă de bun-simț, ci una prevăzută prin lege. Conform legislației privind ordinea publică, intervalul de odihnă trebuie respectat de toți cetățenii. Programul oficial este: 22:00 – 8:00, perioadă considerată odihnă nocturnă.

În acest interval, activitățile care pot provoca zgomot – precum tăierea lemnelor, folosirea uneltelor electrice sau lucrări de construcții – sunt interzise. În plus, în unele localități, există și un interval de liniște în timpul zilei, de regulă 14:00 – 17:00, destinat odihnei de prânz.

Acesta este stabilit la nivel local, astfel că pot exista diferențe între orașe și comune. Chiar dacă nu toți au același program, în multe zone autoritățile impun respectarea acestui interval pentru a proteja confortul locuitorilor.

Ce se întâmplă dacă nu respecți aceste perioade

Încălcarea orelor de liniște poate atrage sancțiuni financiare semnificative. Amenzile prevăzute de lege încep de la 500 de lei și pot ajunge până la 1.500 de lei, în funcție de gravitatea situației și de reacția autorităților. Vecinii deranjați pot apela la poliția locală pentru a reclama zgomotul, iar verificările sunt, de cele mai multe ori, prompte.

Este important de înțeles că legislația nu face diferență între bloc și casă: oricine tulbură liniștea publică poate fi sancționat. Chiar și în zonele rurale, unde activitățile gospodărești sunt zilnice și necesare, intervalele de odihnă trebuie respectate.

Cum poți evita conflictele cu vecinii

Planificarea activităților zgomotoase este cea mai simplă soluție pentru a preveni discuții neplăcute. Este recomandat ca lucrările care necesită utilaje puternice să fie făcute dimineața târziu sau după-amiaza devreme, în afara perioadelor de odihnă.

De asemenea, o comunicare deschisă cu vecinii ajută enorm. Informarea lor despre intenția de a face lucrări poate crea o atmosferă de înțelegere și toleranță.

Respectarea programului legal nu înseamnă renunțarea la proiectele din gospodărie, ci efectuarea lor civilizată, pentru a păstra liniștea comunității și relațiile bune în cartier sau bloc.

