04 oct. 2025 | 08:20
de Badea Violeta

Care este masculinul de la gâscă. Aproape 80% dintre români spun varianta greșită

Cultură generală și teste / Quiz
Care este masculinul de la gâscă. Aproape 80% dintre români spun varianta greșită
Cum se numeste masculul gastei? Sursa foto: Profimedia

În limba română, există multe cuvinte care dau bătăi de cap atunci când vine vorba despre formele lor de masculin sau de feminin. Unul dintre cele mai frecvente exemple este cel legat de pasărea domestică binecunoscută, gâsca. Deși răspunsul pare simplu, realitatea arată că majoritatea românilor folosesc o formă incorectă atunci când încearcă să numească masculul.

Cum se numește corect masculul gâștei

Răspunsul exact este gâscan. Așadar, femininul este gâscă, iar masculinul este gâscan. Această pereche lingvistică este stabilă și reglementată în dicționarele limbii române, însă în uzul cotidian apar confuzii.

Mulți oameni cred că varianta masculină ar fi ”gânsac” sau ”gânsac”, o formă care s-a răspândit prin vorbirea populară, dar care nu este acceptată oficial. În realitate, doar gâscan desemnează corect masculul acestei specii.

De ce apare confuzia atât de des

Confuzia are mai multe cauze. În primul rând, sufixul ”-an” nu este întotdeauna perceput de vorbitori ca o regulă generală pentru formarea masculinului.

În limbajul de zi cu zi, oamenii încearcă să deducă singuri formele, iar de multe ori rezultatul este o variantă inventată. Așa s-a ajuns ca aproape 80% dintre cei întrebați în diverse sondaje să ofere un răspuns greșit, spunând ”gânsac” în loc de ”gâscan”.

În al doilea rând, în unele regiuni ale țării s-a perpetuat tradițional această variantă incorectă, care a intrat în vorbirea populară și a fost transmisă din generație în generație.

Cum putem reține mai ușor forma corectă

Pentru a evita greșelile, o metodă simplă este să ne raportăm la alte exemple similare. La fel cum avem perechi ca rață – rățoi sau pisică – motan, și pentru gâscă există o formă specifică, nu una dedusă liber.

Asocierea cu termenul gâscan poate fi reținută ușor prin legătura cu verbul ”a gâscan(i)” care, în limbaj figurat, desemnează tocmai comportamentul masculului de gâscă.

De asemenea, consultarea dicționarelor explicative și atenția la normele lingvistice sunt soluții rapide pentru a fixa forma corectă. Greșelile de acest tip nu arată lipsă de inteligență, ci mai degrabă importanța pe care o are tradiția orală în limbă.

Cuvintele se transmit prin uz, iar uneori formele populare ajung să fie mai răspândite decât cele corecte. Totuși, dacă vrem să vorbim îngrijit, este util să știm că masculul gâștei este gâscan, indiferent de cât de des auzim alte variante.

