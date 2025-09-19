Ultima ora
19 sept. 2025
de Badea Violeta

Care este diferența între termenul „handicap” și „dizabilitate”, una mai ales legislativă în curând

Legislație
Care este diferența între termenul „handicap” și „dizabilitate”, una mai ales legislativă în curând
In ce mod se deosebesc termenii handicap si dizabilitate?

Un proiect recent depus la Senat propune modificarea vocabularului legislativ în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Termenul ”handicap” urmează să fie înlocuit cu ”dizabilitate” în Legea nr. 448/2006, aducând astfel legislația în acord cu realitățile sociale și standardele internaționale.

Ce schimbări aduce proiectul de lege

Proiectul înregistrat recent la Senat prevede ca termenii ”handicap” și ”handicapului” să fie substituiți cu ”dizabilitate” și ”dizabilității” în întreg cuprinsul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Există, însă, excepții clare pentru sintagmele legate de ”grad de handicap” și documentele oficiale de încadrare, precum:

  • ”grad de handicap”
  • ”grade de handicap”
  • ”certificate de încadrare în grad de handicap”
  • ”certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap”

Astfel, după adoptarea modificărilor, titlul legii va deveni: ”Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”.

De ce este necesară actualizarea termenilor din legea 448/2006

Expunerea de motive atașată proiectului subliniază că termenul ”handicap” a căpătat între timp o conotație stigmatizantă și este folosit frecvent cu sens peiorativ în spațiul public, relatează avocatnet.ro.

În schimb, ”dizabilitate” este termenul consacrat atât în legislația națională, cât și la nivel internațional, inclusiv prin Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România în 2010.

Această schimbare de vocabular urmărește să adapteze legislația la standardele actuale și să reflecte respectul pentru demnitatea persoanelor vizate.

Inițiativa legislativă aparține mai multor senatori ai USR și UDMR și se concentrează pe modernizarea terminologiei fără a modifica drepturile și beneficiile deja prevăzute de lege.

Noi criterii pentru gradul de handicap: autoritățile anunță modificări majore în sistem!

Ce urmează pentru ca legea să se aplice

Pentru ca modificarea să intre în vigoare, proiectul de lege trebuie să parcurgă mai mulți pași legislativi: să fie votat de Parlament, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial.

Abia după aceste etape, termenul ”dizabilitate” va înlocui oficial ”handicap” în legislația românească, iar documentele și comunicările oficiale vor reflecta această schimbare de limbaj.

Adoptarea proiectului va aduce astfel un impact pozitiv în percepția publică, contribuind la eliminarea conotațiilor negative asociate anterior termenului ”handicap” și aliniind România la bunele practici internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Schimbare la bancomate și online din 28 iunie: UE obligă băncile să facă modificări pentru toți, mai ales pentru acești utilizatori!

