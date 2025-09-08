Care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormantare. Cum se stabilesc sumele

Pentru că de multe ori se creează confuzie între ajutorul de deces și cel de înmormântare, este important să lămurim clar acești doi termeni. Deși ambele se acordă în situații sensibile, ele au surse și reglementări diferite, iar modul de calcul și beneficiarii variază.

Ce este ajutorul de deces și cine îl primește

Ajutorul de deces este sprijinul financiar oferit de stat, prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Acesta se acordă în cazul decesului unui asigurat, pensionar sau al unui membru de familie al acestuia.

În 2025, potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, cuantumul ajutorului este de 8.620 lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului și de 4.310 lei pentru un membru de familie.

Conform CNPP, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care dovedește, prin acte, că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau chiar o persoană fizică ori juridică.

Actele necesare includ, printre altele: cererea tip (anexa nr. 11), certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, documente care atestă gradul de rudenie, dovada cheltuielilor și, după caz, alte adeverințe sau declarații.

Cum se definește ajutorul de înmormântare

Ajutorul de înmormântare are o altă natură. Acesta este acordat de angajator și trebuie reglementat fie prin contractul individual sau colectiv de muncă, fie prin regulamentul intern al companiei.

Suma nu este stabilită prin lege, ci de angajator, care are libertatea de a decide cuantumul și condițiile, în limitele prevăzute de Codul fiscal. Concret, ajutorul de înmormântare este considerat venit neimpozabil, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, și nu intră în baza de calcul al contribuțiilor sociale.

Totuși, dacă acesta nu este prevăzut în documentele interne sau se acordă în alte condiții decât cele stipulate, devine taxabil cu impozit pe venit și contribuții sociale.

Pentru angajatori, cheltuiala este deductibilă în limita de 5% aplicată asupra cheltuielilor cu salariile personalului, așa cum prevede art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Se pot cumula cele două ajutoare?

Da. Având în vedere că ajutorul de deces este oferit de stat, iar ajutorul de înmormântare de angajator, acestea se pot cumula. Cu alte cuvinte, persoana îndreptățită poate primi ambele sume, în condițiile legii și ale regulamentului intern al companiei. Așadar, deși cei doi termeni sunt adesea confundați, diferența esențială constă în sursa fondurilor și regimul fiscal.

Statul stabilește cuantumul ajutorului de deces, în timp ce angajatorul are libertatea să definească ajutorul de înmormântare, cu mențiunea că acesta trebuie reglementat în documentele de muncă. Cele două forme de sprijin nu se exclud, ci se completează, oferind un ajutor real familiilor aflate în momente dificile.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.