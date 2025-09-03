Ultima ora
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani

În lumea animală, inteligența este adesea măsurată prin abilitatea de a rezolva probleme complexe sau de a învăța comportamente noi. Dar ce s-ar întâmpla dacă am descoperi o pasăre capabilă nu doar să comunice, să imite sunete sau să recunoască obiecte, ci și să numere, să danseze pe ritm și să rezolve problemele cu aceeași abilitate ca un copil de trei ani?

Cea mai deşteaptă pasăre din lume

Asta este ceea ce ne arată cercetările recente despre papagalii gri, care nu doar că au o viață socială fascinantă, dar se pare că poseda un nivel de inteligență cu mult mai mare decât am fi crezut vreodată. Iar mai nou, un experiment realizat de cercetătorii de la Universitatea din Viena le pune în lumină un alt talent surprinzător: capacitatea de a raționa în moduri complexe, similar cu un copil mic.

Papagalii gri nu doar că pot vorbi, număra și dansa pe ritm, dar, conform unei cercetări recente, au și abilități de raționament comparabile cu cele ale unui copil de trei ani. Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Viena, care au folosit nimic mai complicat decât câteva cupe și un miez de nucă pentru a testa inteligența păsărilor.

pasare

Papagalii gri posedă un nivel de inteligență cu mult mai mare decât am fi crezut vreodată. Foto: Pixabay

În cadrul experimentului, papagalilor li s-a oferit o alegere între două cupe, doar una dintre ele conținând un nuc. Atunci când cupa cu mâncare era zguduită, papagalii o aleg de obicei pe cea care producea zgomotul specific. Însă, mai inteligent, păsările reușeau să identifice cupa care conținea nucul chiar și atunci când doar cupa goală era zguduită. Când li s-a redat doar înregistrarea sunetului fără mișcarea cupei, papagalii nu au ales niciunul dintre recipientele prezentate. Acest lucru sugerează că papagalii nu asociază pur și simplu sunetul cu recompensa, ci înțeleg că este chiar mâncarea care produce zgomotul atunci când cupa este agitată.

Aceasta este o abilitate rar întâlnită în regnul animal. Oamenii o dezvoltă în jurul vârstei de trei ani, la fel și alte primate mari, cum sunt gorilele, însă maimuțele și câinii nu o stăpânesc. Interesant este că experimentul a avut succes doar atunci când cupa era zguduită pe orizontală. Cercetătorii cred că acest lucru se datorează faptului că mișcarea verticală imită mișcările de cap pe care papagalii le folosesc pentru a comunica.

