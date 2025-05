„Captain America: Brave New World” – Un nou erou se înalță pe Disney+. Când vezi filmul Marvel pe platformă

Marvel Studios revine cu forțe proaspete și o poveste spectaculoasă ce promite să țină fanii cu sufletul la gură. „Captain America: Brave New World” debutează exclusiv pe Disney+ începând cu data de 28 mai 2025, aducând o nouă viziune asupra simbolului libertății și curajului american. Anthony Mackie preia oficial mantia legendarului Căpitan America, iar povestea sa îl poartă într-un conflict internațional plin de pericole, conspirații și confruntări epice.

După evenimentele din serialul „The Falcon and The Winter Soldier”, Sam Wilson (interpretat de Anthony Mackie) a preluat scutul lui Steve Rogers și devine noul Căpitan America. În „Captain America: Brave New World”, Wilson este chemat la o întâlnire cu noul președinte al Statelor Unite, Thaddeus Ross, interpretat de legendarul Harrison Ford. Însă ceea ce trebuia să fie o simplă întrevedere politică se transformă rapid într-un coșmar geopolitic.

Sam este aruncat în mijlocul unei conspirații internaționale, în care fiecare pas greșit ar putea duce la un conflict de proporții globale. Lupta nu este doar una fizică, ci și morală: poate Sam să facă față presiunii de a fi noul simbol al Americii? Poate rămâne fidel valorilor lui Steve Rogers, într-o lume care pare să devină din ce în ce mai instabilă?

Red Hulk – o amenințare de neignorat

Unul dintre cele mai așteptate momente din acest nou film este apariția lui Red Hulk, o versiune monstruoasă și extrem de periculoasă a generalului Thaddeus Ross. Această formă de Hulk, marcată de furie și lipsă de control, devine principalul antagonist al filmului și forțează noul Căpitan America să își testeze limitele – fizice, mentale și strategice.

Interpretat cu autoritate de Harrison Ford, Ross aduce o tensiune explozivă în acest film, transformând o simplă dispută politică într-o confruntare cu implicații globale. Pe măsură ce Sam Wilson încearcă să dezlege firele întunecate ale conspirației, apar și alți actori importanți: Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Liv Tyler, Carl Lumbly și Danny Ramirez – toți contribuind la o poveste densă, plină de acțiune și suspans.

O experiență cinematografică acum direct pe Disney+

După ce a cucerit marile ecrane din întreaga lume, „Captain America: Brave New World” este gata să se reinventeze pentru publicul de acasă. Începând cu 28 mai 2025, filmul va fi disponibil exclusiv pe platforma Disney+, oferind o experiență de vizionare completă, la înălțimea oricărui blockbuster Marvel.

Regizat de Julius Onah și produs de Kevin Feige și Nate Moore, filmul impresionează nu doar prin povestea sa, ci și prin calitatea vizuală excepțională și scenele de acțiune spectaculoase. Cu un stil regizoral inovator și un ritm alert, „Brave New World” marchează o nouă eră pentru universul Marvel, una în care eroii trebuie să navigheze într-o lume tot mai complexă și periculoasă.

Fanii MCU vor avea ocazia să revadă personajele preferate, dar și să descopere altele noi, într-o poveste în care loialitatea, sacrificiul și curajul sunt puse la încercare. Trailerul oficial, disponibil deja pe YouTube, oferă un gust din intensitatea și dramatismul care îi așteaptă pe spectatori.

În concluzie, „Captain America: Brave New World” nu este doar un nou film Marvel – este un nou început pentru o franciză iubită, un salt curajos spre o eră plină de provocări și revelații. Sam Wilson este gata să dovedească lumii că scutul lui Captain America este în mâini bune. Iar fanii nu trebuie decât să se conecteze pe Disney+ începând cu 28 mai, pentru a fi martorii unei povești ce va redefini viitorul MCU.