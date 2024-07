S-a lansat trailerul pentru „Captain America: Brave New World”, în care îl vedem pe Harrison Ford în rolul președintelui SUA și pe Hulk roșu și fioros

Marvel a lansat recent trailerul pentru mult așteptatul film „Captain America: Brave New World”. Fanii universului Marvel au avut ocazia să vadă câteva surprize majore, inclusiv apariția lui Harrison Ford în rolul președintelui Statelor Unite și debutul unui Hulk roșu și amenințător. Filmul promite să fie un nou capitol palpitant în saga Captain America, avându-l acum în rolul principal pe Anthony Mackie, interpretându-l pe Sam Wilson.

Un nou adversar pentru Captain America

Trailerul dezvăluie un nou antagonist pentru Captain America, sub forma Hulkului Roșu, un personaj binecunoscut fanilor benzilor desenate. Deși identitatea celui care devine Hulkul Roșu rămâne un mister pentru a evita spoilerele, lupta sa cu Sam Wilson promite să fie una dintre atracțiile principale ale filmului. Este clar că noul Captain America, interpretat de Mackie, va avea parte de provocări intense și secvențe de acțiune spectaculoase.

În trailer mai apare și un nou personaj misterios, interpretat de Giancarlo Esposito. Acesta este văzut folosind o armă automată, sugerând că va juca un rol important în povestea filmului. Această nouă amenințare adaugă un strat suplimentar de tensiune și anticipare pentru fanii care așteaptă lansarea filmului.

Harrison Ford în rolul președintelui SUA

Una dintre cele mai mari surprize ale trailerului este apariția lui Harrison Ford în rolul lui Thaddeus „Thunderbolt” Ross, care în acest film este președintele Statelor Unite. Ford preia acest rol de la regretatul William Hurt, care a decedat în 2022. Este o schimbare majoră și interesantă, având în vedere prestigiul și talentul lui Ford. Prezența sa aduce o nouă dinamică și gravitate filmului, făcându-l și mai așteptat de către public.

Rolul președintelui Ross nu este unul minor, având în vedere că acesta devine Hulkul Roșu, transformare ce va avea un impact semnificativ asupra desfășurării acțiunii. Trailerul sugerează că președintele Ross va avea o influență majoră asupra evenimentelor din film, iar interpretarea lui Ford este cu siguranță un punct de atracție pentru spectatori.

Un nou început pentru Captain America

„Captain America: Brave New World” marchează prima dată când Anthony Mackie este cap de afiș în rolul Captain America, după ce a preluat acest titlu de la Steve Rogers, interpretat de Chris Evans, în seria Disney+ „The Falcon and the Winter Soldier” din 2021. Mackie a promis că acest film va reprezenta un „reset clar” al universului Marvel, reconfigurând direcția în care se îndreaptă franciza.

Într-un interviu acordat pentru Entertainment Weekly, Mackie a declarat: „Cred că cu aceste filme, obții o rebranding clară a ceea ce va fi universul Marvel, la fel cum au făcut cu Captain America: The Winter Soldier.” Această declarație sugerează că „Brave New World” va fi un punct de cotitură important pentru Marvel, stabilind tonul și direcția pentru filmele viitoare.

Așteptări și lansare

„Captain America: Brave New World” va fi lansat în cinematografe pe 14 februarie 2025. Fanii Marvel din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va evolua povestea sub noua conducere a lui Sam Wilson și ce impact vor avea noile personaje introduse. Cu promisiuni de acțiune intensă, noi antagonisti și schimbări majore în universul Marvel, filmul se pregătește să fie un succes la box office și să aducă un nou suflu francizei.

Acest nou film nu doar că reîmprospătează povestea Captain America, dar introduce și elemente noi și captivante care vor captiva publicul. Prezența unor actori de renume precum Harrison Ford și Giancarlo Esposito, împreună cu debutul Hulkului Roșu, ridică așteptările și promite un spectacol cinematografic de neuitat.