Canicula accelerează îmbătrânirea, arată un studiu alarmant despre efectele ascunse ale căldurii excesive

Un nou studiu publicat în revista Nature Climate Change scoate la iveală un efect mai puțin vizibil, dar extrem de grav al valurilor de căldură: accelerarea procesului de îmbătrânire biologică. Cercetarea arată că expunerea repetată la caniculă nu doar provoacă disconfort sau crește riscul unor probleme de sănătate imediate, ci are efecte comparabile cu fumatul, consumul excesiv de alcool sau lipsa exercițiilor fizice.

Oamenii de știință avertizează că, odată cu intensificarea crizei climatice, valurile de căldură mai dese și mai severe ar putea adăuga un „strat invizibil” de risc pentru sănătatea publică, ale cărui consecințe pe termen lung abia încep să fie înțelese.

Ce au descoperit cercetătorii despre efectele caniculei

Studiul s-a bazat pe analiza datelor medicale colectate pe o perioadă de 15 ani de la aproape 25.000 de adulți din Taiwan, cu o vârstă biologică medie de 46 de ani. Rezultatele sunt îngrijorătoare: doar patru zile suplimentare de expunere la valuri de căldură, în decurs de doi ani, au fost asociate cu o creștere a vârstei biologice cu aproximativ nouă zile.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au folosit o serie de indicatori medicali precum tensiunea arterială, nivelul inflamațiilor, colesterolul și funcționarea plămânilor, ficatului și rinichilor. Aceste date au fost transformate într-un scor de „vârstă biologică”, care reflectă starea reală a organismului, nu doar anii trecuți din viață.

Cel mai afectate grupuri au fost muncitorii din agricultură sau construcții, persoanele din mediul rural și comunitățile cu acces limitat la aer condiționat. Practic, oamenii care trăiesc sau lucrează mai mult timp în aer liber sau în spații insuficient răcorite au un risc mult mai mare de a îmbătrâni biologic mai repede.

De ce canicula devine o problemă globală de sănătate

Valurile de căldură pun deja o presiune uriașă asupra sănătății publice. Doar în Europa, vara anului 2022 a fost asociată cu aproape 63.000 de decese cauzate de temperaturile extreme, potrivit cercetărilor internaționale. Anul acesta, mai multe țări, inclusiv Franța, au înregistrat recorduri istorice de temperatură, depășind chiar și 43°C în unele regiuni.

Pe termen scurt, canicula afectează mecanismele naturale de răcire ale corpului, ceea ce poate duce la deshidratare, epuizare termică și, în cazuri grave, la insolație fatală. Pe termen lung însă, studiul sugerează că stresul repetat cauzat de temperaturile extreme accelerează deteriorarea celulelor, favorizează inflamația cronică și afectează funcționarea organelor vitale.

Cercetătorii avertizează că, dacă expunerea la valuri de căldură se acumulează pe parcursul mai multor decenii, impactul asupra sănătății ar putea fi mult mai mare decât ceea ce arată în prezent datele.

Cum putem reduce riscurile și ce recomandă specialiștii

Organizațiile internaționale atrag atenția că este nevoie de politici publice care să protejeze populațiile vulnerabile și să reducă inegalitățile de mediu. Accesul la spații verzi, investițiile în infrastructură rezilientă și creșterea gradului de conștientizare a riscurilor sunt măsuri esențiale.

La nivel individual, cercetătorii recomandă ca oamenii să evite expunerea directă la soare în timpul zilei, să folosească aer condiționat acolo unde este posibil și să caute adăpost în locuri umbrite sau răcoroase. De asemenea, hidratarea constantă și pauzele regulate de odihnă sunt vitale, în special pentru muncitorii expuși la temperaturi ridicate.

Într-un moment în care canicula devine o realitate tot mai frecventă în întreaga lume, noul studiu adaugă un argument puternic pentru a trata valurile de căldură ca pe o urgență de sănătate publică, nu doar ca pe un fenomen meteorologic trecător.