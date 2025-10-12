Când vine următoarea majorare a pensiilor pentru români, anunțul oficial. Nu mai așteptăm până în 2027

Românii care sperau la o nouă creștere a pensiilor în următorul an vor trebui să mai aibă răbdare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pensiile și salariile bugetarilor vor rămâne plafonate până la finalul anului 2026 , în cadrul planului de redresare fiscală care urmărește reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice. Totuși, din 2027, Guvernul promite că ar putea relua creșterile veniturilor, dacă economia va permite acest lucru.

Bolojan a explicat că orice majorare înainte de termen ar risca să destabilizeze bugetul național , în condițiile în care România este obligată să reducă deficitul de la peste 8% la o valoare apropiată de 6% în următorii doi ani.

Pensiile, înghețate până în 2026. Ce a spus premierul despre următoarea creștere

Întrebat dacă ia în calcul o nouă majorare a pensiilor înainte de rotativa guvernamentală, premierul Ilie Bolojan a clarificat că actualul pachet de măsuri prevede plafonarea veniturilor până la sfârșitul lui 2026 , inclusiv pentru bugetari.

„Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Dacă, la finalul lui 2026, România va reuși să reducă deficitul spre 6%, vor exista condiții pentru creșteri calculate în funcție de inflație și de capacitatea bugetului de a le susține”, a declarat premierul.

Asta înseamnă că următoarea creștere a pensiilor ar putea fi aplicată abia în 2027 , dar doar dacă indicatorii economici vor arăta o îmbunătățire semnificativă. Guvernul vrea ca orice ajustare a veniturilor să fie sustenabilă, fără riscul de a genera dezechilibre sau presiuni inflaționiste.

De ce nu se pot majora pensiile mai devreme

Bolojan a subliniat că România se află într-o perioadă dificilă, în care cheltuielile publice trebuie corelate cu veniturile reale . Statul nu poate cheltui mai mult decât colectează prin taxe și impozite, iar soluția nu este creșterea fiscalității, ci eficientizarea colectării și creșterea numărului de angajați activi în economie.

„Nu putem avea mai mulţi bani la bugetul de stat decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe de la cei care lucrează. Dacă vrem mai mult pentru pensii, sănătate sau educație, trebuie să avem mai mulți oameni activi în economie”, a declarat premierul.

El a avertizat și asupra riscului măsurilor populiste care promit creșteri rapide ale veniturilor fără acoperire economică. Astfel de decizii duc inevitabil la inflație necontrolată sau incapacitate de plată , pentru că „economia reală corectează derapajele prin forța pieței”.

În prezent, Guvernul lucrează la o strategie prin care să atragă mai mulți contribuabili activi și să reducă evaziunea fiscală, astfel încât, din 2027, să poată fi aplicate creșteri etapizate ale pensiilor și salariilor fără a periclita stabilitatea bugetară.

Ce ar putea urma după 2026

Dacă planul de consolidare bugetară va avea succes, iar deficitul va fi redus la 6% sau mai puțin, statul va putea indexa pensiile cu rata inflației și creșterea reală a salariilor , revenind la un ritm normal de actualizare a veniturilor.

Economiștii estimează că o astfel de ajustare ar putea aduce o creștere medie de 8–10% în 2027, dar doar în condițiile în care economia României își menține stabilitatea și inflația rămâne sub control.

Până atunci, pensionarii vor beneficia doar de indexările automate prevăzute de lege , fără majorări suplimentare.