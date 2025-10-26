Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect

Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 16:20
de Andrei Simion

Cum menții gazonul sănătos / Foto: Arhivă

Odată cu venirea toamnei, grădinarii încep să se întrebe cât de des ar trebui să tundă gazonul și dacă este bine sau nu să îl lase mai scurt înainte de iarnă.

Deși tunderea regulată pe parcursul sezonului rece ajută la menținerea unui gazon sănătos, momentul în care alegem să oprim această activitate este esențial pentru protejarea firelor de iarbă și prevenirea bolilor.

Specialiștii în întreținerea spațiilor verzi susțin că tunderea până aproape de instalarea frigului poate fi benefică, dar doar dacă este făcută corect.

O tundere prea târzie, când iarba deja intră în repaus vegetativ, poate deteriora firele și favoriza apariția mucegaiului de zăpadă.

De ce este importantă tunderea finală înainte de sezonul rece

Skye Durrant, cofondator al companiilor LawnGuru și Ventures Design, explică faptul că menținerea unei înălțimi optime a ierbii toamna ajută la o dezvoltare sănătoasă a gazonului.

Pe lângă tunderea obișnuită, el recomandă mărunțirea frunzelor uscate cu ajutorul mașinii de tuns, acestea devenind un îngrășământ natural pentru sol. Pentru ultima tundere din sezon, Durrant recomandă coborârea lamei mașinii de tuns cu una-două trepte.

Iarba lăsată prea înaltă în fața primelor ninsori poate reține umezeala și favoriza apariția bolilor, precum mucegaiul de zăpadă, o afecțiune care se manifestă primăvara prin pete de iarbă decolorată și lipită de sol.

În schimb, o tundere mai scurtă înainte de iarnă ajută la menținerea unei bune circulații a aerului și pregătește gazonul pentru o revenire viguroasă primăvara.

Când trebuie oprită tunderea și care este înălțimea corectă

Marc Mayer, specialist în îngrijirea gazonului și director tehnic la TruGreen, precizează că tunderea trebuie oprită atunci când iarba intră în faza de repaus.

Acest lucru se întâmplă de obicei când temperaturile diurne coboară constant sub 5–10°C. În acel moment, creșterea firelor încetinește semnificativ, iar continuarea tunderii poate provoca deteriorări.

Pentru speciile de iarbă de sezon rece, experții recomandă menținerea unei înălțimi de aproximativ 6–7,5 centimetri pe durata toamnei.

Aceasta este suficient de mare pentru a proteja rădăcinile și pentru a ține buruienile la distanță, dar nu atât de lungă încât să apară probleme cu mucegaiul. Pentru ultima tundere din an, mașina de tuns poate fi reglată astfel încât gazonul să rămână la 5–6 centimetri.

Dacă apare o brumă timpurie, tunderea este permisă doar după ce iarba s-a dezghețat complet și s-a uscat, pentru a evita ruperea firelor și apariția petelor galbene.

În plus, specialiștii recomandă câteva măsuri suplimentare pentru un gazon sănătos înainte de iarnă: tunderea după-amiaza, când iarba este uscată; utilizarea frunzelor mărunțite ca fertilizator natural; și continuarea udării moderate până la intrarea completă în repaus vegetativ.

Respectarea acestor pași simpli, spun experții, contribuie la un gazon mai dens, mai verde și mai rezistent în primăvară, evitând în același timp costurile suplimentare pentru refacerea zonelor afectate de frig.

