Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Automobilele moderne sunt echipate cu sisteme avansate care fac călătoriile mai plăcute și mai sigure. Printre componentele care joacă un rol esențial pentru confortul pasagerilor se află și filtrul de polen, un element adesea neglijat, dar extrem de important pentru sănătate și buna funcționare a instalației de climatizare. În continuare vei afla ce este filtrul de polen, unde se află, când trebuie schimbat și ce consecințe apar dacă îl ignori.

Ce este filtrul de polen și unde se află

Filtrul de polen face parte din sistemul HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) al unui automobil. Rolul său este să purifice aerul care pătrunde în habitaclu, reținând praf, spori de mucegai, polen, funingine și, în cazul modelelor cu strat de cărbune activ, chiar și mirosuri neplăcute sau gaze toxice.

Poziția exactă a filtrului de polen diferă în funcție de marcă, model și an de fabricație. În general, acesta poate fi amplasat sub torpedou, în spatele bordului sau la baza parbrizului, în compartimentul de sub capotă.

Accesul este uneori simplu și permite schimbarea rapidă, însă la alte modele este nevoie de demontarea unor panouri sau chiar a torpedoului.

Tipuri de filtre de polen disponibile

Pe piață există mai multe tipuri de filtre de polen, fiecare cu un nivel diferit de eficiență.

Filtrul standard, din hârtie plisată, reține praful și polenul, dar nu poate bloca gazele toxice sau mirosurile.

Filtrul cu carbon activ absoarbe atât particulele fine, cât și mirosurile și gazele periculoase (ozon, oxizi de azot). Este recomandat mai ales în mediul urban.

Filtrul HEPA (High Efficiency Particulate Air) oferă protecție superioară, captând până la 99,97% din particulele foarte mici, fiind întâlnit în special pe mașinile premium și electrice.

Alegerea filtrului depinde de condițiile în care circuli. În mediul urban aglomerat, filtrele cu carbon activ sau HEPA sunt cele mai eficiente, în timp ce în zonele rurale un filtru standard poate fi suficient.

De ce trebuie schimbat filtrul de polen

În timp, filtrul de polen se înfundă din cauza particulelor reținute și își pierde eficiența. Consecințele pot fi multiple:

geamurile se aburesc mai repede și mai des;

calitatea aerului din habitaclu scade, ceea ce poate afecta persoanele alergice sau astmatice;

apare un miros persistent de mucegai sau umiditate;

sistemul de climatizare devine mai puțin eficient și poate chiar să se deterioreze.

Pe termen lung, un filtru murdar poate duce la oboseală, dureri de cap și scăderea capacității de concentrare a șoferului, crescând astfel riscul de accidente.

Cum îți dai seama că filtrul de polen trebuie schimbat

Chiar dacă nu ai atins limita de kilometri sau perioada recomandată de producător, există câteva semne clare care indică uzura filtrului:

debit redus de aer prin gurile de ventilație;

aburirea persistentă a geamurilor;

mirosuri neplăcute în habitaclu;

apariția unor zgomote neobișnuite la sistemul de ventilație;

intensificarea simptomelor alergice când te afli în mașină.

Ignorarea acestor semne nu doar că afectează confortul, dar și sănătatea pasagerilor.

Când trebuie schimbat filtrul de polen

Intervalul recomandat de înlocuire este, în general, o dată pe an sau la fiecare 15.000 – 24.000 km. Totuși, acest lucru depinde de condițiile de exploatare. În zonele cu trafic intens, mult praf sau poluare ridicată, schimbul ar trebui făcut mai des, chiar la 10.000 km.

Câteva exemple din manualele unor mărci populare:

Volkswagen Golf 7 – schimb la fiecare 15.000 km sau anual;

Renault Clio 4 – schimb la fiecare 20.000 km;

Ford Focus – schimb anual, indiferent de kilometraj.

Specialiștii recomandă înlocuirea filtrului de polen primăvara, când nivelul de polen din aer este ridicat, sau toamna, când frunzele și impuritățile pot bloca sistemul de climatizare.

Cum se schimbă un filtru de polen

Înlocuirea filtrului poate fi realizată atât într-un service auto, cât și acasă, dacă procedura este simplă la modelul tău de mașină. Pașii de bază sunt:

Consultă manualul mașinii pentru a identifica poziția filtrului. Demontează capacul compartimentului filtrului. Scoate filtrul vechi și curăță locul cu un aspirator, dacă este necesar. Montează filtrul nou respectând direcția fluxului de aer indicată de săgețile de pe carcasă. Remontează capacul și piesele demontate.

Dacă filtrul este greu accesibil (cum se întâmplă la unele SUV-uri sau modele cu climatizare dual-zone), cel mai bine este să apelezi la un service autorizat.

Beneficiile schimbării la timp a filtrului de polen

Un filtru de polen curat îți aduce numeroase avantaje:

aer mai curat și mai sănătos în habitaclu;

protecția sistemului HVAC, care va avea o durată de viață mai mare;

reducerea riscului de alergii și probleme respiratorii;

confort sporit la volan și vizibilitate mai bună, datorită eliminării aburirii geamurilor.

Pe lângă aceste beneficii, un filtru schimbat la timp previne costuri mai mari cu reparațiile ulterioare și contribuie la o experiență de condus mai sigură.

Filtrul de polen este o piesă esențială pentru confortul și sănătatea pasagerilor, chiar dacă mulți șoferi îl neglijează. Schimbarea lui regulată, conform recomandărilor producătorului sau chiar mai des în condiții dificile, este o investiție mică ce aduce beneficii importante. Un aer curat în interiorul mașinii înseamnă nu doar confort, ci și o stare de bine generală și un plus de siguranță la volan.