Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
15 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Când primești avertisment în trafic și scapi de amendă. Detaliile din Codul Rutier
Avertisment de circulație în Codul Rutier / foto: Playtech

Un avertisment rutier poate părea, la prima vedere, o simplă formalitate, dar are implicații importante în cadrul legislației rutiere. Conform Codului Rutier 2025, acesta reprezintă cea mai ușoară sancțiune aplicată de polițiști, fiind doar o atenționare oficială fără amendă și fără puncte de penalizare. Totuși, avertismentul rămâne în evidența Poliției Rutiere și poate influența modul în care este tratat un șofer în cazul unor abateri viitoare.

De cele mai multe ori, avertismentul se aplică atunci când greșeala comisă nu pune în pericol grav siguranța traficului și poate fi considerată minoră. Decizia finală îi aparține însă agentului de poliție, care evaluează contextul, atitudinea șoferului și istoricul acestuia la volan.

Când poți primi avertisment și scapi de amendă

Unul dintre criteriile esențiale este gravitatea abaterii. Dacă șoferul încalcă reguli minore, dar are un comportament civilizat și recunoaște greșeala, există șanse mari să primească doar un avertisment. De exemplu, lipsa semnalizării la schimbarea direcției de mers sau nefolosirea centurii de siguranță de către pasagerii din spate se încadrează la astfel de situații.

De asemenea, opririle sau staționările de foarte scurtă durată, dacă nu blochează circulația și nu pun în pericol alți participanți la trafic, pot fi sancționate doar cu avertisment. Tot aici intră și cazurile în care șoferul nu are asupra sa documentele originale, dar poate face dovada acestora ulterior.

Cât timp rămâne valabil un avertisment

Chiar dacă nu presupune costuri financiare și nu adaugă puncte în cazierul rutier, avertismentul nu este lipsit de consecințe. Acesta rămâne înregistrat în sistemul Poliției Rutiere pentru o perioadă de șase luni. Dacă în acest interval șoferul comite o altă abatere, avertismentul anterior poate fi luat în calcul ca factor agravant și polițistul poate decide aplicarea unei amenzi directe.

Este important de știut că avertismentul nu poate fi folosit ca alternativă în cazurile grave, acolo unde Codul Rutier prevede suspendarea permisului de conducere. Spre exemplu, depășirea cu mult a limitei de viteză sau trecerea pe roșu nu pot fi sancționate doar cu o atenționare.

Ce spun specialiștii despre aplicarea avertismentelor

Experți în legislația rutieră, precum polițistul Tavi Perțea, subliniază că avertismentul este o măsură menită să educe șoferii și să prevină repetarea unor greșeli mărunte, fără a încărca sistemul cu sancțiuni financiare în cazuri banale. Totuși, dacă abaterile se repetă, polițiștii au instrumentele legale necesare pentru a aplica sancțiuni mai dure.

Astfel, avertismentul rămâne o soluție de compromis între prevenție și sancțiune, oferindu-ți șansa să înveți din greșeli fără consecințe imediate asupra buzunarului sau permisului, dar cu responsabilitatea de a nu repeta încălcările regulilor.

