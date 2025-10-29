Ultima ora
Social
Când pică Moșii de toamnă în 2025 și ce se spune că e mare păcat să împarți în această zi
Când se sărbătoresc Moșii de toamnă 2025

În fiecare an, credincioșii ortodocși respectă o zi cu o puternică încărcătură spirituală, dedicată celor plecați dintre noi. Moșii de toamnă, cunoscuți și ca Sâmbăta Morților, reprezintă un moment de reculegere și rugăciune pentru sufletele celor adormiți, o tradiție veche păstrată cu sfințenie în satele și orașele din întreaga țară.

Când pică Moșii de toamnă în 2025

Sărbătoarea Moșilor de toamnă va avea loc pe 1 noiembrie 2025, o zi de sâmbătă. În această dată, credincioșii din toate colțurile țării vor merge la biserică pentru a-i pomeni pe cei trecuți în neființă. Așa cum este tradiția, fiecare familie pregătește pachete cu alimente, colaci, lumânări și vin, pe care le oferă celor nevoiași în memoria celor adormiți.

Originea denumirii „Moși” vine din cuvântul „strămoși”, făcând referire directă la cei care au părăsit această lume înaintea noastră. Este o zi dedicată recunoștinței și rugăciunii, în care sufletele celor plecați sunt pomenite în biserici, iar pomenirea lor aduce alinare celor rămași în urmă.

„Tatăl Nostru, care ești în… circuite” – Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală
Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Ce se împarte în Sâmbăta Morților

Tradiții și obiceiuri respectate în ziua Moșilor de toamnă

În această zi sfântă, credincioșii participă la slujba specială de pomenire și aduc pomelnice cu numele celor adormiți. După slujbă, oamenii aprind lumânări și duc flori la mormintele celor dragi, păstrând vie amintirea lor.

De asemenea, tradiția spune că pachetele oferite trebuie pregătite cu grijă și respect. Se obișnuiește să se împartă colaci, vin, fructe, dulciuri și alte bucate gătite în casă. Oamenii mai cred că, în această zi, sufletele celor plecați coboară printre cei vii pentru a primi rugăciunile și pomenile celor care îi iubesc.

Tot în spiritul curățeniei și respectului, locurile de veci trebuie îngrijite și împodobite cu flori proaspete. Gestul are o semnificație profundă: este o formă de respect și o dovadă că legătura dintre cei vii și cei plecați nu dispare niciodată.

Ce este interzis să se împartă de Moșii de toamnă

Deși ziua are o încărcătură pozitivă, tradiția populară avertizează că există și anumite lucruri pe care nu este bine să le oferi de pomană în această zi. În Sâmbăta Morților, se consideră mare păcat să se împartă băuturi alcoolice, țigări sau obiecte care i-au aparținut celui decedat.

Se spune că aceste daruri nu aduc liniște sufletului celui pomenit, ci dimpotrivă, pot tulbura odihna veșnică. În schimb, este bine să se ofere alimente, lumânări și colaci, iar pachetele să fie dăruite cu gânduri curate și inimă împăcată.

De asemenea, femeile care merg la biserică trebuie să aibă capul acoperit, în semn de respect, iar certurile sau discuțiile aprinse trebuie evitate complet. În această zi, liniștea și rugăciunea sunt cele mai potrivite moduri de a cinsti memoria celor adormiți.

Semnificația spirituală a Moșilor de toamnă

În credința populară, Moșii de toamnă reprezintă momentul în care sufletele celor trecuți în neființă se întorc pentru scurt timp printre cei vii. Această credință întărește legătura invizibilă dintre generații și subliniază ideea că iubirea nu dispare odată cu trecerea în neființă.

Prin rugăciune și pomană, credincioșii speră să aducă mângâiere sufletelor celor dragi și, totodată, să primească binecuvântare și liniște în propriile vieți. Moșii de toamnă nu sunt doar o datină străveche, ci și o expresie profundă a credinței, a speranței și a iubirii care trece dincolo de moarte.

