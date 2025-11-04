Când intră pensiile pe card, în noiembrie? Data la care ajung poștaşii

Aproape cinci milioane de pensionari din România așteaptă plata pensiilor la începutul lunii noiembrie. Casa Națională de Pensii și Poșta Română SA au stabilit calendarul de plată, astfel încât fiecare beneficiar să își primească sumele conform opțiunii sale, fie la domiciliu, fie prin transfer bancar. Procedurile sunt clar reglementate și prevăd termene precise pentru fiecare categorie de pensionari.

Cum și când primesc pensia seniorii care aleg plata la domiciliu

Pensionarii care optează pentru plata pensiei prin intermediul CN Poșta Română SA o primesc direct la domiciliu între 1 și 15 ale lunii noiembrie.

În cazul în care beneficiarii nu sunt găsiți acasă, sumele și talonul de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare de la ultima zi de plată a lunii respective.

Pentru pensiile restante, procedura este similară: livrarea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, iar pensionarii avizați își pot ridica sumele de la poștă în același termen.

Această modalitate garantează că beneficiarii nu vor întârzia niciodată la încasarea banilor, chiar dacă nu se află acasă în ziua inițială de distribuire.

Care este data viramentului pentru pensionarii care primesc banii pe card

Pentru pensionarii care au ales plata prin conturi curente sau carduri bancare, sumele sunt virate automat în cont în data de 12 ale fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

Documentul de informare, cunoscut sub denumirea de talon mov, este transmis la domiciliul beneficiarilor între 1 și 15 ale lunii. În cazul în care pensionarul nu este găsit acasă, talonul poate fi ridicat de la poștă în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată.

Această modalitate modernă de plată simplifică procesul și elimină necesitatea deplasării zilnice la oficiile poștale, oferind mai mult confort și predictibilitate pentru pensionari.

Cum pot încasa pensia românii care locuiesc în străinătate

Pensionarii care locuiesc în afara țării pot încasa pensia printr-un mandatar, pe baza unei procure speciale autentificate la un notar sau la o misiune diplomatică/consulară română. Documentele emise în străinătate trebuie apostilate conform Convenției de la Haga din 1961 și traduse legal în limba română.

Procura trebuie să specifice datele titularului și ale mandatarului, obiectul mandatului și responsabilitățile mandatarului, inclusiv obligația de a anunța orice schimbare care ar putea afecta plata pensiei. Aceasta are o valabilitate de maximum 18 luni de la autentificare.

Apostila certifică autenticitatea documentului și îl face recunoscut în România și în celelalte state semnatare, simplificând semnificativ procedura de obținere a pensiei pentru românii din străinătate. Aceste reguli asigură că toți pensionarii, indiferent de opțiunea de plată sau de locație, pot primi sumele cuvenite în termenele stabilite și în condiții legale clare.