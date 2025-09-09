Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari

Ultima ora
Elevii din învățământul preuniversitar de stat vor primi bursele acordate din bugetul de stat și în anul școlar 2025-2026, cu sume diferențiate în funcție de tipul bursei. Unitățile de învățământ trebuie să transmită listele cu beneficiari până la 20 octombrie, pentru ca plata să fie realizată la termen. Aceste burse vizează atât elevii merituoși, cât și pe cei din medii defavorizate sau din învățământul profesional.

Termenul-limită pentru transmiterea listelor și procedura de plată

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat au obligația să transmită către inspectoratele școlare județene sau către Inspectoratul Școlar al Municipiului București lista cu elevii beneficiari de burse până la data de 20 octombrie.

Ulterior, inspectoratele transmit Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru plata burselor, împreună cu numărul de beneficiari pe categorii, până la 25 octombrie.

Plata efectivă către elevi se face de către școli pe 20 noiembrie și continuă lunar, pentru luna precedentă, respectând zilele lucrătoare în cazul în care data cade într-o zi de sărbătoare sau weekend.

Tipuri de burse și cuantumul acestora

Pentru anul școlar 2025-2026, elevii pot beneficia de mai multe tipuri de burse:

  • Bursa de merit, pentru elevii de gimnaziu, liceu și profesional, în cuantum de 450 lei/lună;
  • Bursa socială, pentru elevii din medii defavorizate sau cu situații speciale, precum și pentru mamele minore, în valoare de 300 lei/lună (700 lei/lună pentru mamele minore reintegrate);
  • Bursa tehnologică, destinată elevilor din învățământul profesional, în valoare de 300 lei/lună.

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele fiecărei clase, pe baza mediilor generale obținute anterior, iar bursele sociale se acordă în funcție de venitul familiei, situația personală sau medicală a elevului.

Bursa tehnologică se acordă elevilor care promovează toate disciplinele și obțin media „foarte bine” la purtare. Toate bursele pot fi suplimentate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ în funcție de venituri și alocări locale.

Documentele necesare și condițiile de eligibilitate

Pentru obținerea burselor, părinții sau elevii majori trebuie să depună o cerere însoțită de acte doveditoare ale situației familiale, veniturilor și situației școlare, în primele 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar.

Documentele pot fi depuse fizic sau online, iar completările se fac la solicitarea comisiei școlare în termen de cinci zile lucrătoare. În plus, anumite burse pot fi cumulate: bursa tehnologică cu bursa de merit și socială, bursa socială cu bursa de merit, iar bursa pentru mamele minore cu toate tipurile de burse, conform metodologiei-cadru.

Astfel, elevii din România beneficiază de un sprijin financiar clar structurat, iar respectarea termenelor de transmitere a listelor și depunere a documentelor este esențială pentru a asigura plata la timp a burselor în anul școlar 2025-2026.

