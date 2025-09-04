Ultima ora
04 sept. 2025 | 12:27
de Diana Dumitrache

Ministerul Educației, anunţ despre Programul Național „Masă sănătoasă", înainte de începerea şcolii. Mulţi elevi depind de mâncarea primită în clasă

Actualitate
Ministerul Educației, anunţ despre Programul Național „Masă sănătoasă”, înainte de începerea şcolii. Mulţi elevi depind de mâncarea primită în clasă
Anunţ despre Programul Național „Masă sănătoasă”, în 2025 (Sursa foto: Profimedia)

Ministerul Educației a anunțat că implementarea Programului Național „Masă sănătoasă” continuă conform calendarului, condițiilor și prevederilor stabilite la începutul acestui an. Programul, prin care preșcolarii și elevii primesc zilnic, pe perioada cursurilor, o masă caldă sau un pachet alimentar, are deja bugetele repartizate către unitățile administrativ-teritoriale pentru 2025, iar autoritățile dau asigurări că va fi continuat și în 2026.

Programul Național „Masă sănătoasă” se derulează conform planului

„Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unităţile administrativ-teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achiziţiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autorităţile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei.

Instituția precizează că, pentru anul 2026, va iniția toate demersurile legale necesare astfel încât programul să continue cel puțin la nivelul actual, atât în privința numărului de unități de învățământ, cât și al beneficiarilor.

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor care participă la activitățile didactice, pe întreaga durată a cursurilor, conform structurii anului școlar. Acesta presupune acordarea zilnică, gratuit, a unui sprijin alimentar – fie o masă caldă, fie un pachet alimentar, acolo unde nu poate fi asigurată masa caldă.

Obiectivul principal al programului

Obiectivul principal al programului este promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și tinerilor, sprijinind totodată participarea lor la educație.

„PNMS urmăreşte să creeze motivaţia pentru studiu, să menţină echilibrul socio-emoţional şi să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului şcolar pe termen lung. Programul realizează aceste obiective prin furnizarea unei mese nutritive şi echilibrate în şcoli”, a subliniat Ministerul Educaţiei.

