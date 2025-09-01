Când intră banii pe cardurile sociale în septembrie: plățile vor fi făcute în două tranșe

În urma unei suspendări a plăților care a durat câteva luni, programul național „Sprijin pentru România” redevine activ, aducând un suflu de speranță pentru peste două milioane de beneficiari. Cardurile sociale, destinate achiziționării de alimente de bază și mese calde, urmează să fie încărcate din nou, într-un format ajustat la realitățile economice actuale. Măsura vine în întâmpinarea nevoilor categoriilor vulnerabile, majoritatea fiind pensionari cu venituri reduse, dar și alte grupuri defavorizate.

Cine beneficiază de noile ajutoare sociale și cum se calculează eligibilitatea

Reluarea distribuirii ajutorului financiar se va face în două etape distincte, spre deosebire de frecvența din anii precedenți. Prima tranșă, în valoare de 125 de lei, va fi virată în luna septembrie, iar a doua, de asemenea de 125 de lei, va fi distribuită în decembrie. Astfel, până la finalul anului 2025, un beneficiar va primi un total de 250 de lei. Această sumă, deși mult mai mică decât în 2024, reprezintă o contribuție importantă pentru cei care se luptă cu dificultățile financiare de zi cu zi.

Criteriile de eligibilitate rămân în mare parte aceleași, cu excepția actualizării valorii veniturilor. Programul se adresează în principal pensionarilor din sistemul public, inclusiv celor cu pensii de limită de vârstă, anticipate sau de invaliditate, cu condiția ca venitul lunar net să nu depășească 2.210 lei. Pe lângă pensionari, un număr extins de categorii sociale se încadrează în program, inclusiv:

Persoanele cu dizabilități (grav, accentuat sau mediu), cu venituri de cel mult 2.210 lei pe lună.

Familiile cu minimum doi copii, unde venitul pe membru de familie este mai mic de 675 de lei.

Persoanele fără adăpost.

Beneficiarii de ajutoare sociale sau de incluziune.

Familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei.

Persoanele sau familiile aflate în situații critice de viață temporare.

Potrivit datelor oficiale din anul 2024, peste 2,4 milioane de români erau deja înregistrați în baza de date a programului, ceea ce subliniază amploarea și necesitatea acestui tip de sprijin.

Cum se distribuie și ce se poate cumpăra cu cardurile sociale

Distribuția cardurilor se face în mod automat, prin intermediul Poștei Române, eliminând necesitatea depunerii de cereri suplimentare. Odată primite, cardurile pot fi folosite exclusiv într-o rețea extinsă de comercianți parteneri.

Lista produselor care pot fi achiziționate este una esențială, concentrată pe nevoile de bază ale unei gospodării: ulei, făină, zahăr, cafea, conserve, apă, legume, carne, brânzeturi și pâine. În plus, cardurile pot fi folosite pentru a achita mese calde acolo unde există operatori autorizați.

Beneficiarii care dețin deja un card emis anterior sunt sfătuiți să îl păstreze, deoarece acesta rămâne valabil și pentru noile tranșe. În situația în care un card este pierdut sau deteriorat, beneficiarul trebuie să contacteze imediat banca emitentă pentru a solicita reemiterea.

Schimbări majore față de 2024

Programul din 2025 suferă modificări semnificative față de anul precedent. În 2024, cardurile erau alimentate cu 250 de lei o dată la două luni, ceea ce însemna un ajutor anual de 1.500 de lei pentru fiecare beneficiar. Anul acesta, valoarea per tranșă se reduce la jumătate, la 125 de lei, iar frecvența plăților scade la doar două pe an.