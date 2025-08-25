Când începe școala în septembrie 2025. Anul școlar 2025 – 2026 aduce din nou emoțiile primei zile de școală pentru elevi, părinți și profesori. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, cursurile vor începe luni, 8 septembrie 2025, iar clopoțelul va suna pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Structura anului școlar rămâne împărțită în module, la fel ca în ultimii ani, pentru a răspunde mai bine nevoilor educaționale și pentru a integra perioade de vacanță mai echilibrate. În total, anul educațional 2025 – 2026 va cuprinde cinci module de învățare și tot atâtea vacanțe școlare. Comparativ cu anii trecuți, structura oferă o mai bună distribuire a timpului de învățare și de odihnă, ceea ce îi ajută pe elevi să mențină un ritm echilibrat între studiu și relaxare.

Structura modulelor de învățare pentru anul școlar 2025 – 2026

Ministerul Educației a stabilit în detaliu perioadele de cursuri și vacanțele, astfel încât fiecare ciclu educațional să fie adaptat nevoilor elevilor. Iată cum arată calendarul școlar complet:

Modulul 1: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

Modulul 2: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

Modulul 3: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau, în funcție de decizia inspectoratelor școlare, până la 13 februarie 2026 ori 20 februarie 2026

Modulul 4: de luni, 16 februarie 2026 sau 23 februarie 2026 ori 2 martie 2026, în funcție de hotărârile inspectoratelor școlare, până vineri, 3 aprilie 2026

Modulul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

Această împărțire flexibilă a modulelor ține cont de particularitățile locale și de consultările cu părinții și cadrele didactice, oferind școlilor o mai mare libertate în organizare.

Calendarul vacanțelor școlare din 2025 – 2026

Vacanțele reprezintă momente așteptate cu nerăbdare de elevi și părinți. Structura anului școlar 2025 – 2026 include cinci perioade de vacanță:

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026

Vacanța de schi / mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene

Vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026

Această structură permite distribuirea echilibrată a timpului de învățare și a pauzelor. Vacanța mobilă din februarie, cunoscută popular ca „vacanța de schi”, aduce flexibilitate și poate fi stabilită diferit în funcție de zona geografică.

Excepții pentru elevii din clasele terminale

Un aspect important al anului școlar 2025 – 2026 este legat de elevii aflați în ani terminali. Aceștia vor încheia cursurile mai devreme pentru a se pregăti pentru examenele naționale.

Clasele a XII-a și a XIII-a (seral și frecvență redusă): cursurile se încheie pe 5 iunie 2026, anul școlar având o durată de 34 de săptămâni.

Clasa a VIII-a: anul școlar durează 35 de săptămâni, iar cursurile se încheie pe 12 iunie 2026.

Învățământul liceal tehnologic (non-terminal) și profesional: anul școlar va dura 37 de săptămâni, încheindu-se pe 26 iunie 2026.

Învățământul postliceal: durata cursurilor rămâne stabilită conform planurilor-cadru specifice fiecărei specializări.

Aceste excepții sunt necesare pentru ca examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat să se poată desfășura la timp, iar elevii să aibă suficiente zile pentru pregătire și recapitulare.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Două dintre cele mai așteptate programe educaționale rămân în vigoare și în anul școlar 2025 – 2026.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare.

Planificarea lor se face la nivelul fiecărei unități de învățământ, ceea ce înseamnă că elevii vor avea parte de experiențe educaționale diverse, adaptate specificului școlii.

Cele două programe nu se pot suprapune, fiind organizate în intervale de cursuri diferite.

În liceele tehnologice și în școlile profesionale, în timpul acestor săptămâni se vor organiza activități de instruire practică, care urmăresc în același timp obiectivele celor două programe. Elevii din postliceal vor participa, de asemenea, la activități aplicative în aceste perioade.

Zile libere și sărbători legale fără cursuri

Pe lângă vacanțele deja stabilite, există și zile libere legale în care nu se organizează cursuri. Printre acestea se numără Ziua internațională a educației, 5 octombrie 2025, dar și alte sărbători legale recunoscute prin lege și prin contractul colectiv de muncă.

Astfel, pe lângă vacanțele mari și mici, elevii vor beneficia și de câteva zile libere suplimentare, care vor fragmenta perioada de învățare și vor aduce momente de respiro bine-venite.

Importanța unei structuri echilibrate a anului școlar

Structura anului școlar 2025 – 2026 nu este întâmplătoare. Împărțirea în module, vacanțele distribuite uniform și programele speciale au rolul de a îmbunătăți procesul educațional.

Un calendar echilibrat:

reduce oboseala acumulată de elevi, prin pauze regulate;

oferă părinților mai multă predictibilitate în organizarea vacanțelor de familie;

creează un cadru flexibil pentru școli, care pot adapta programele educaționale în funcție de specificul local;

sprijină cadrele didactice în planificarea lecțiilor și a activităților extracurriculare.

În plus, excepțiile pentru clasele terminale asigură elevilor timpul necesar pentru pregătirea examenelor, ceea ce crește șansele de reușită la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Elevii români se vor întoarce la școală și la liceu pe 8 septembrie 2025, dată care marchează începutul noului an școlar. Cu o structură împărțită în cinci module și cinci vacanțe, anul educațional 2025 – 2026 aduce atât perioade intense de învățare, cât și momente de odihnă și activități extracurriculare.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, alături de vacanțele distribuite echilibrat, fac parte dintr-o viziune modernă asupra educației, care încurajează învățarea activă și dezvoltarea personală a elevilor.

Pentru părinți și cadre didactice, calendarul oferă predictibilitate, iar pentru elevi, oportunitatea de a combina studiul cu experiențe educative alternative. Indiferent de nivelul de învățământ, anul școlar 2025 – 2026 promite să fie unul dinamic, adaptat nevoilor actuale ale societății.