Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
07 aug. 2025 | 14:30
de Vieriu Ionut

Când începe Asia Express - Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Toamna aduce pe micile ecrane un nou sezon al unuia dintre cele mai îndrăgite show-uri de aventură. Telespectatorii sunt pe punctul de a fi martorii unei călătorii intense, plină de adrenalină și momente neașteptate. Concurenți celebri, de la vedete TV la sportivi de top, se pregătesc să înfrunte provocări extreme pe un traseu legendar, într-o competiție televizată care promite să ridice ștacheta divertismentului.

Startul celei mai intense aventuri a toamnei, mai aproape decât se aștepta publicul

Fanii show-ului Asia Express au un motiv de bucurie, deoarece Antena 1 a anunțat oficial data de lansare a noului sezon, intitulat Asia Express – Drumul Eroilor. Marea premieră este programată pentru duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Aventura va fi difuzată în patru seri consecutive, duminica, lunea, marțea și miercurea, asigurând o doză consistentă de acțiune și divertisment pentru public.

Noul sezon promite să fie o călătorie spectaculoasă, cu o rută inedită care îi va purta pe concurenți prin trei țări asiatice fascinante: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Fiecare etapă a traseului este menită să testeze limitele participanților, punându-i față în față cu provocări neașteptate, culturi complet diferite și diferențe mari de temperatură. Destinația finală a competiției va fi spectaculosul oraș Seul, inima Coreei de Sud, oferind un deznodământ memorabil pentru această ediție.

Vedete de top, pregătite să cucerească Asia

Componența noului sezon este una dintre cele mai diverse și surprinzătoare, aducând în fața publicului nouă perechi de concurenți. Printre aceștia se numără vedete din lumea showbiz-ului, sportivi de top și personalități publice. Competiția va aduce laolaltă echipe neconvenționale, care promit să genereze momente pline de umor, dar și tensiuni inevitabile.

Perechi celebre pe Drumul Eroilor:

  • Mara Bănică și Serghei Mizil
  • Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin
  • Anda Adam și soțul ei, Joseph
  • Catinca Roman și fiica ei, Calina
  • Ștefan Floroaica și Alexandru Ion
  • Supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina
  • Foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa
  • Dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro
  • Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari
Sursă foto: Antena1

Concurenții vor trebui să respecte regulile deja bine cunoscute ale emisiunii: fără telefon, fără cazare pre-stabilită și cu un buget minim de doar un dolar în buzunar. Ei vor fi nevoiți să se bazeze pe ingeniozitatea și spiritul de echipă pentru a naviga prin culturi străine și a se adapta la condiții extreme.

Surprize și inovații în formatul show-ului

Noul sezon promite să aducă și surprize în ceea ce privește formatul show-ului, elemente care vor intensifica și mai mult competiția. Pe lângă lupta pentru a ajunge în Seul, destinația finală, participanții vor descoperi lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și, mai ales, despre ei înșiși și partenerii lor de echipă.

Conceptul „Drumul Eroilor” nu este doar un titlu, ci și o temă centrală a sezonului, care va purta concurenții prin povești despre eroi vechi și eroi ai generației Z. Această abordare promite să ofere telespectatorilor nu doar divertisment, ci și momente inspiraționale și lecții de viață valoroase.

După succesul uriaș înregistrat de sezoanele anterioare, Antena 1 își propune să ridice din nou ștacheta, oferind o producție de excepție, plină de suspans, emoții puternice și momente memorabile.

