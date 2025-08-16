Când este obligatorie taxa pe clădiri. Tot ce trebuie să știe românii despre impozitele locale și majorări

Românii plătesc anual impozite locale pentru terenuri, mijloace de transport și clădiri, indiferent dacă acestea sunt finalizate sau nu. Obligația revine tuturor proprietarilor, iar noile măsuri fiscale aduc schimbări importante, în special pentru cei care au construit fără autorizație. Potrivit proiectului de lege aflat în transparență decizională, construcțiile ilegale vor fi impozitate în funcție de suprafața executată, iar suma va fi dublată prin aplicarea unei cote de majorare de 100% pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul Dezvoltării a anunțat pe 7 august 2025 că acest act normativ are rolul de a întări capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, astfel încât serviciile publice să poată fi susținute mai bine din fonduri proprii.

Ce taxe locale trebuie să achite românii

Lista taxelor și impozitelor locale include:

impozitul pe clădiri;

impozitul pe teren;

taxa asupra mijloacelor de transport;

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

taxa pentru reclamă și publicitate;

impozitul pe spectacole;

taxa hotelieră;

taxe speciale stabilite de consiliile locale;

alte taxe locale în funcție de deciziile autorităților.

Majorare de 100% pentru construcțiile ilegale

Una dintre cele mai importante modificări propuse privește impozitarea clădirilor construite fără autorizație.

„Pentru lucrările realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate anterior datei de 1 august 2001, valoarea de impozitare se calculează în raport cu suprafața clădirii executate și se stabilește un impozit majorat cu o cotă de 100% față de valoarea de impozitare stabilită conform legii, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării”, se precizează în proiect.

Declararea clădirilor – o obligație pentru proprietari

Nu doar construcțiile finalizate trebuie declarate, ci și cele nefinalizate. Proprietarii sunt obligați să anunțe la administrația locală imobilele ridicate, chiar și parțial, în baza unui proces-verbal de recepție parțială care atestă stadiul lucrărilor.

Dacă imobilul nu este declarat, impozitul va fi majorat succesiv: cu 30% pentru fiecare șase luni de întârziere. Această sancțiune se aplică pe perioada pentru care se stabilește impozitul, până când proprietarul își îndeplinește obligația legală.

Când și cum se plătește impozitul pe clădiri

Impozitul pe clădiri se achită către primăria pe raza căreia se află imobilul. Proprietarii trebuie să plătească anual, în patru rate egale, până la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie. Cei care achită integrak până la 15 martie pot beneficia de o reducere de până la 10%, dacă aceasta este aprobată de consiliul local.

Cota de impozitare este de 0,2% în mediul urban și de 0,1% în mediul rural, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii. Reduceri sunt prevăzute pentru clădirile mai vechi – de exemplu, pentru cele construite înainte de 1951, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

Excepții de la plata impozitului

Nu toate clădirile sunt supuse impozitului. Sunt exceptate imobilele care aparțin instituțiilor publice, cele incluse în patrimoniul cultural (muzee, case memoriale, monumente istorice) sau lăcașurile de cult. În toate aceste cazuri, regula se aplică doar dacă spațiile respective nu sunt folosite pentru activități economice.

Impozite mai mari pentru proprietarii cu mai multe locuințe

Persoanele fizice care dețin mai multe locuințe trebuie să plătească impozite suplimentare. Astfel, pentru prima clădire în plus față de locuința de domiciliu, impozitul se majorează cu 15%. A doua aduce o majorare de 50%, a treia de 75%, iar pentru a patra și următoarele se aplică o creștere de 100%.

Impozitul pe teren și mijloace de transport

Impozitul pe teren se calculează în funcție de suprafață, categoria de folosință și rangul localității. Acesta se plătește tot în patru tranșe anuale, la fel ca impozitul pe clădiri. Pentru plata anticipată până la 15 martie, contribuabilii pot primi o bonificație de până la 10%.

În ceea ce privește mijloacele de transport, taxa anuală se datorează de către proprietar și se achită la primăria unde acesta are domiciliul sau sediul. Există și excepții, precum persoanele cu handicap care dețin vehicule adaptate sau mijloacele de transport aparținând instituțiilor publice.

Alte taxe locale

Pe lângă impozitele principale, românii mai pot plăti taxe pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor, pentru reclamă și publicitate, taxe hoteliere, impozite pe spectacole și taxe speciale stabilite la nivel local. Consiliile locale pot institui inclusiv taxe zilnice pentru utilizarea unor spații publice, vizitarea muzeelor sau utilizarea echipamentelor destinate activităților economice.