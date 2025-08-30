Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 16:49
de Andreea Bișinicu

Cuprins
  1. De ce contează momentul măsurării
  2. Cum se realizează corect măsurarea
  3. Ce valori sunt considerate normale acasă
  4. Când sunt necesare verificări suplimentare
  5. Greșeli frecvente care dau valori false

Monitorizarea tensiunii arteriale acasă a devenit una dintre cele mai importante metode prin care pacienții își pot controla sănătatea cardiovasculară. Totuși, pentru ca valorile obținute să fie corecte și utile medicului, momentul ales pentru măsurare și tehnica folosită sunt esențiale. O măsurătoare făcută la ora nepotrivită sau în condiții incorecte poate oferi rezultate false, care nu reflectă realitatea și pot induce în eroare atât pacientul, cât și medicul.

De ce contează momentul măsurării

Scopul controlului tensiunii arteriale nu este doar obținerea unor valori „normale” la un moment dat, ci asigurarea faptului că presiunea rămâne în limitele recomandate de medic pe tot parcursul zilei și al nopții.

De aceea, medicii recomandă efectuarea măsurătorilor în momente considerate critice din punct de vedere fiziologic.

Dimineața, tensiunea arterială are tendința să crească brusc imediat după trezire. Acest fenomen, numit „creștere matinală”, este asociat cu un risc crescut de infarct miocardic și accident vascular cerebral.

De aceea, prima măsurare ar trebui realizată în prima oră după trezire, înainte de micul dejun, cafea, fumat sau administrarea tratamentului antihipertensiv. Astfel, se obțin informații despre eficiența terapiei administrate seara precedentă.

Seara, între sfârșitul după-amiezii și începutul serii, tensiunea arterială poate înregistra vârfuri suplimentare. Măsurarea înainte de cină sau la cel puțin două ore după masă ajută la surprinderea acestor variații și la verificarea stabilității presiunii pe parcursul întregii zile.

Cum se realizează corect măsurarea

Tehnica utilizată este la fel de importantă precum momentul ales. Pentru a obține rezultate de încredere:

  • odihnește-te cel puțin 5 minute, așezat pe un scaun, cu spatele sprijinit și picioarele pe podea;
  • folosește o manșetă de dimensiune potrivită pentru braț, nu pentru încheietură;
  • așază brațul sprijinit, la nivelul inimii;
  • nu vorbi și nu te mișca în timpul măsurării;
  • evită cafeaua, alcoolul, fumatul și efortul fizic intens cu 30 de minute înainte;
  • efectuează două măsurători la interval de un minut (sau trei, dacă valorile diferă mult, eliminând prima).

Pentru diagnostic sau reevaluare, ghidurile recomandă două măsurători pe zi – dimineața și seara – timp de 7 zile, eliminând prima zi și calculând media valorilor rămase. Pentru monitorizare de rutină, 1-2 zile pe lună pot fi suficiente, dacă medicul nu recomandă altfel.

Ce valori sunt considerate normale acasă

Conform ghidurilor europene, valorile ideale sunt sub 120/80 mmHg, iar media normală la domiciliu trebuie să fie mai mică de 135/85 mmHg. O medie egală sau mai mare de 135/85 mmHg indică hipertensiune arterială.

Totuși, pragurile pot fi adaptate în funcție de afecțiunile fiecărui pacient – de exemplu, la cei cu diabet sau insuficiență renală, obiectivele sunt mai stricte.

Când sunt necesare verificări suplimentare

În unele cazuri, măsurătorile obișnuite nu sunt suficiente. Medicul poate recomanda monitorizarea tensiunii arteriale pe 24 de ore (ABPM) dacă există suspiciunea de hipertensiune nocturnă, lipsa scăderii fiziologice pe timpul nopții („non-dipper”), discrepanțe între valorile de acasă și cele din cabinet sau crize hipertensive ocazionale.

De asemenea, există situații speciale: în sarcină, valorile de 140/90 mmHg sau mai mari trebuie raportate imediat medicului; la vârstnici, este utilă și măsurarea în picioare pentru a depista hipotensiunea ortostatică; iar în cazul lucrătorilor în ture, momentele de măsurare trebuie adaptate ciclului personal de somn-veghe.

Greșeli frecvente care dau valori false

Cele mai comune erori sunt: măsurarea tensiunii doar atunci când apar simptome, schimbarea programului de la o zi la alta, folosirea unei manșete nepotrivite sau interpretarea unor valori izolate, fără a calcula media.

Astfel de greșeli pot duce la concluzii eronate și la ajustări incorecte ale tratamentului.

Tensiunea arterială trebuie monitorizată constant și corect, la orele recomandate – dimineața și seara – pentru a surprinde momentele cele mai critice.

Standardizarea orelor și a tehnicii de măsurare permite obținerea unor valori comparabile, pe baza cărora medicul poate decide ajustarea tratamentului.

Mai important decât o valoare ocazională este menținerea tensiunii arteriale în limitele țintă stabilite de medic, pe tot parcursul zilei și al nopții.

