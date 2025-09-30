Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 14:38
de Vieriu Ionut

Când are loc înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică se ocupă de organizarea funeraliilor

Vedete și media
Când are loc înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică se ocupă de organizarea funeraliilor
Moartea Ioanei Popescu a stârnit controverse, iar în lipsa rudelor, Mara Bănică a decis să se ocupe de înmormântare

Destinul Ioanei Popescu, fosta jurnalistă și vedetă TV cunoscută pentru aparițiile controversate, s-a încheiat brusc la doar 45 de ani. Dispariția sa a lăsat în urmă întrebări, dispute și nelămuriri, însă și o problemă delicată: cine urma să se ocupe de înmormântare, în condițiile în care nicio rudă apropiată nu s-a prezentat pentru a revendica trupul neînsuflețit.

Mara Bănică a decis să se implice

După ce s-a vehiculat că Ioana Popescu ar fi urmat să fie îngropată de stat, într-un cadru simplu și fără tradițiile creștinești, jurnalista Mara Bănică a anunțat public că ea va organiza funeraliile.

„Va avea tot ce este creștinește când se face o înmormântare. Transport, sicriu, colivă, colaci, prescuri. Tot ce se face”, a transmis aceasta pe Facebook.

Trupul Ioanei Popescu va fi depus astăzi, 30 septembrie, începând cu ora 11, la cimitirul Berceni 2 din București, iar înmormântarea va avea loc miercuri.

Vezi și:
Jurnalista Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce s-a întâmplat în ultimele zile de viață
Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre

Moartea Ioanei Popescu și problemele de sănătate

Fosta jurnalistă s-a stins în noaptea de 20 spre 21 septembrie, la Spitalul „Sfântul Ioan” din Capitală. Potrivit iubitului ei, Mihai Ștefan Lungu, aceasta se confrunta cu mai multe afecțiuni grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații cardiace și ulcer.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut”, a povestit acesta.

Controversele iscate de iubitul ei

După deces, Mihai Ștefan Lungu a stârnit numeroase reacții prin declarațiile făcute. Inițial, a sugerat chiar că Ioana și-ar fi putut înscena moartea:

„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei”.

Ulterior, același bărbat a început să ceară bani pentru înmormântare.

„Apelez la toți cunoscuții și prietenii Ioana Mihaela Popescu. Cine dorește să mă ajute sau să mă sprijine financiar pentru toate demersurile necesare înmormântării ei, vă las un cont!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Totuși, la scurt timp, a confirmat oficial moartea Ioanei Popescu, menționând că a primit informația de la secția 16 Poliție București și de la INML:

„Am informația oficială (…) că a decedat în cadrul Spitalului Sf. Ioan din București în dimineața zilei de 21 septembrie 2025”.

Reacția Marei Bănică

În fața acestei situații tensionate, Mara Bănică a încercat să aducă un strop de demnitate în organizarea funeraliilor. Ea a explicat pe Facebook că a discutat cu reprezentanții spitalului și a aflat că, în lipsa rudelor, trupul neînsuflețit urma să fie ridicat de asistența socială.

„A murit la 45 de ani, într-un spital din București. (…) Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul s-o ridice”, a explicat jurnalista.

„Măcar să-i fac o colivă creștinească și să aduc un preot, să aibă o slujbă și o pomenire așa cum se cuvine. N-am să judec omul acesta, pot să înțeleg disperarea pentru bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana – și nu intru în amănunte – cred că mai important decât să strângă bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”, a adăugat ea.

Se pare că Ioana Popescu mai avea o mătușă în România și câteva rude stabilite în SUA, însă nu s-a reușit contactarea acestora.

Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Recomandări
Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025
Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025
Incendiu la Şantierul Naval Constanţa, pe o navă aflată în reparaţii. Nicio victimă raportată
Incendiu la Şantierul Naval Constanţa, pe o navă aflată în reparaţii. Nicio victimă raportată
Metoda vorbitului cu o rață de cauciuc chiar funcționează dacă ai o problemă. Poate părea amuzant, dar este eficient, conform oamenilor de știință
Metoda vorbitului cu o rață de cauciuc chiar funcționează dacă ai o problemă. Poate părea amuzant, dar este eficient, conform oamenilor de știință
Cea mai mare captură de Bitcoin din lume: peste 5 miliarde € confiscați de la „Zeița banilor”, femeia urmărită timp de 7 ani de autoritățile britanice
Cea mai mare captură de Bitcoin din lume: peste 5 miliarde € confiscați de la „Zeița banilor”, femeia urmărită timp de 7 ani de autoritățile britanice
Pământul intră într-o eră a „sezoanelor artificiale” create de oameni, avertizează un nou studiu
Pământul intră într-o eră a „sezoanelor artificiale” create de oameni, avertizează un nou studiu
Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții respectate de credincioși
Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții respectate de credincioși
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
Fructul preferat al românilor vine tot mai des din import. De ce nu reușim să îl găsim pe rafturi din producția locală
Fructul preferat al românilor vine tot mai des din import. De ce nu reușim să îl găsim pe rafturi din producția locală
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...