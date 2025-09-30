Când are loc înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică se ocupă de organizarea funeraliilor

Destinul Ioanei Popescu, fosta jurnalistă și vedetă TV cunoscută pentru aparițiile controversate, s-a încheiat brusc la doar 45 de ani. Dispariția sa a lăsat în urmă întrebări, dispute și nelămuriri, însă și o problemă delicată: cine urma să se ocupe de înmormântare, în condițiile în care nicio rudă apropiată nu s-a prezentat pentru a revendica trupul neînsuflețit.

Mara Bănică a decis să se implice

După ce s-a vehiculat că Ioana Popescu ar fi urmat să fie îngropată de stat, într-un cadru simplu și fără tradițiile creștinești, jurnalista Mara Bănică a anunțat public că ea va organiza funeraliile.

„Va avea tot ce este creștinește când se face o înmormântare. Transport, sicriu, colivă, colaci, prescuri. Tot ce se face”, a transmis aceasta pe Facebook.

Trupul Ioanei Popescu va fi depus astăzi, 30 septembrie, începând cu ora 11, la cimitirul Berceni 2 din București, iar înmormântarea va avea loc miercuri.

Moartea Ioanei Popescu și problemele de sănătate

Fosta jurnalistă s-a stins în noaptea de 20 spre 21 septembrie, la Spitalul „Sfântul Ioan” din Capitală. Potrivit iubitului ei, Mihai Ștefan Lungu, aceasta se confrunta cu mai multe afecțiuni grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații cardiace și ulcer.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut”, a povestit acesta.

Controversele iscate de iubitul ei

După deces, Mihai Ștefan Lungu a stârnit numeroase reacții prin declarațiile făcute. Inițial, a sugerat chiar că Ioana și-ar fi putut înscena moartea:

„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei”.

Ulterior, același bărbat a început să ceară bani pentru înmormântare.

„Apelez la toți cunoscuții și prietenii Ioana Mihaela Popescu. Cine dorește să mă ajute sau să mă sprijine financiar pentru toate demersurile necesare înmormântării ei, vă las un cont!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Totuși, la scurt timp, a confirmat oficial moartea Ioanei Popescu, menționând că a primit informația de la secția 16 Poliție București și de la INML:

„Am informația oficială (…) că a decedat în cadrul Spitalului Sf. Ioan din București în dimineața zilei de 21 septembrie 2025”.

Reacția Marei Bănică

În fața acestei situații tensionate, Mara Bănică a încercat să aducă un strop de demnitate în organizarea funeraliilor. Ea a explicat pe Facebook că a discutat cu reprezentanții spitalului și a aflat că, în lipsa rudelor, trupul neînsuflețit urma să fie ridicat de asistența socială.

„A murit la 45 de ani, într-un spital din București. (…) Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul s-o ridice”, a explicat jurnalista. „Măcar să-i fac o colivă creștinească și să aduc un preot, să aibă o slujbă și o pomenire așa cum se cuvine. N-am să judec omul acesta, pot să înțeleg disperarea pentru bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana – și nu intru în amănunte – cred că mai important decât să strângă bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”, a adăugat ea.

Se pare că Ioana Popescu mai avea o mătușă în România și câteva rude stabilite în SUA, însă nu s-a reușit contactarea acestora.