Când apare Buzz House 2 pe Netflix. Filmele românești au început să câștige tot mai mult teren în preferințele publicului larg, iar în acest context, seria Buzz House: The Movie se detașează ca fiind una dintre cele mai de succes producții recente. Odată cu succesul neașteptat al primului film, lansat în 2024, interesul publicului pentru continuarea poveștii a crescut vertiginos. De aceea, întrebarea „Când apare Buzz House 2 pe Netflix?” este în topul căutărilor legate de cinematografia românească în 2025. În cele ce urmează, vom explora toate informațiile disponibile despre acest film, inclusiv data estimativă a lansării pe Netflix, detalii din culisele producției, distribuția și impactul pe care îl are deja asupra publicului.

Buzz House nu a fost mereu un fenomen. Ideea a pornit ca un reality show postat pe YouTube în 2022, dar fără prea multă rezonanță la acea vreme. Totul s-a schimbat radical în 2024, când Selly — cunoscut influencer și antreprenor media — a hotărât să reimagineze complet proiectul.

După patru sezoane ale reality show-ului și un succes crescând în mediul online, s-a decis transformarea conceptului într-un film artistic, păstrând esența emisiunii, dar adăugând elemente de ficțiune, comedie și horror.

Astfel, a apărut Buzz House: The Movie, o producție semnată de Selly Media Network și Vidra Productions, care a devenit rapid cel mai vândut film românesc al anului 2024, cu peste 500.000 de bilete.

În urma acestui succes, decizia de a crea un sequel a venit natural. Publicul era deja captivat, iar cererea pentru o continuare a fost uriașă.

Deși nu a fost confirmată o dată oficială de lansare a filmului Buzz House 2 pe Netflix, putem face o estimare bazată pe modelul precedent. Primul film a avut premiera în cinematografe pe 23 aprilie 2024, iar pe Netflix a fost disponibil începând cu 28 august 2024 — o diferență de aproximativ patru luni.

Ținând cont că avanpremiera Buzz House 2 a avut loc pe 15, 16 și 17 aprilie 2025, iar lansarea oficială în cinematografele din România a fost pe 18 aprilie, este foarte probabil ca filmul să fie disponibil pe Netflix în a doua jumătate a lunii august 2025.

Așadar, dacă întrebi „Când apare Buzz House 2 pe Netflix?”, cel mai realist răspuns este: sfârșitul lunii august 2025.

Un alt aspect care a captat atenția este rapiditatea cu care a fost realizat filmul. Buzz House 2 a fost filmat într-un timp record de doar 20 de zile.

În ciuda ritmului alert, Selly și echipa sa au reușit să ducă la bun sfârșit un proiect complex, cu scene dificile, filmate inclusiv la sediul SMURD, unde au fost implicate elicoptere și ambulanțe reale.

Post-producția a fost la fel de eficientă, fiind finalizată într-o lună, ceea ce subliniază profesionalismul și organizarea din spatele acestei producții românești. Selly a declarat:

„Am avut câteva nopți în care am filmat până dimineața, dar, în final, fiecare moment a meritat efortul. Suntem extrem de mândri de rezultat și abia așteptăm să-l împărtășim cu publicul.”

Trailerul Buzz House 2 a fost lansat online și deja a generat mii de reacții. Acesta dezvăluie o intrigă mai profundă decât în primul film, păstrând însă umorul caracteristic seriei.

Povestea începe cu Selly care se trezește din comă într-un spital din Elveția. Lângă el se află Smaranda, care îi dezvăluie că suferă de o afecțiune neobișnuită: nu mai poate minți.

Această condiție devine punctul central al firului narativ. Costi Max, prietenul său, vede în această situație o oportunitate: vrea să transforme „defectul” lui Selly într-un nou sezon Buzz House, de data aceasta complet sincer, fără filtre, fără cenzură.

Dar planurile se complică rapid, iar filmul se transformă într-o comedie haotică, presărată cu momente tensionate și situații absurde.

„Pentru noi, continuarea Buzz House a fost un proces creativ complex. Am lucrat îndelung la dezvoltarea firului epic și am căutat soluții creative pentru a face filmul diferit, dar în același timp recognoscibil. Am adăugat mai multă dramă și conflicte, pentru a adânci povestea.”, a explicat Selly.